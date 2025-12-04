News & Trends
94

KI-Boom: Crucial verschwindet vom Consumer-Markt

Kevin Hofer
4.12.2025
Bilder: Kevin Hofer

Der KI-Hype fordert das nächste Opfer – und diesmal trifft es PC-Schrauber direkt ins Mark. Micron zieht den Stecker bei seiner Consumer-Marke Crucial. Warum günstige SSDs und RAM-Riegel sterben müssen, damit Chatbots schneller denken können.

Wer in den letzten Jahren einen PC zusammengebaut hat, kennt Crucial garantiert. Die Marke war praktisch ein Synonym für solide und bezahlbare SSDs sowie RAM-Module. Auch ich habe in diversen Tests die Modelle von Crucial immer wieder empfohlen.

  • Produkttest

    Klein, aber oho: Crucial P310 im Test

    von Kevin Hofer

Doch diese Zeiten sind nun vorbei. Der Mutterkonzern Micron will keine Teile mehr für den Consumer-Markt unter der Marke verkaufen. Die Begründung aus der Chefetage liest sich so nüchtern wie brutal: Der Fokus liegt ab sofort voll und ganz auf Enterprise und – wer hätte es gedacht – Künstlicher Intelligenz.

Mehr Kohle als Ziel

Die Fertigungskapazitäten, die bisher für deine NVMe-SSD oder deinen DDR5-RAM draufgingen, werden radikal umgeschichtet. Die Zielobjekte der Begierde heissen HBM (High Bandwidth Memory) und hoch spezialisierter Enterprise-NAND.

Der KI-Hunger nach Speicher ist praktisch unersättlich. Grosse Sprachmodelle wie ChatGPT oder Claude benötigen nicht nur immense Rechenleistung, sondern auch riesige Mengen an ultraschnellem Speicher. Und dort lassen sich eben deutlich höhere Preise erzielen als beim 1TB-SSD-Upgrade für den heimischen Gaming-PC.

Speicher wird noch mehr zum Luxusgut

Was bedeutet das für normale Nutzerinnen und Nutzer? Nichts Gutes. Wenn einer der grössten Speicherhersteller der Welt dem Consumer-Markt den Rücken kehrt, wird das Angebot knapper und die Preise steigen. Und das zu einer Zeit, wo Speicher sowieso schon verdammt teuer ist. Andere Hersteller wie Samsung, Western Digital oder Kingston dürften die entstehende Lücke nicht füllen können. Mehr noch: Ich befürchte, dass sich auch ihr Fokus noch mehr weg von Consumern bewegen wird.

Es ist eine bittere Pille. Die Ära, in der du Speicher fast schon als «Wegwerfartikel» zu Spottpreisen nachrüsten konntest, ist zu Ende. Der KI-Boom saugt alle Ressourcen auf und wir Consumer müssen uns wohl oder übel hinten anstellen.

Ruhe in Frieden, Crucial. Nach dieser Aktion von Micron wird es mir künftig schwerfallen, deine Produkte zu empfehlen – solltest du jemals wieder zurück zu uns «Kleinen» finden. Dafür ist mir das Unternehmen jetzt einfach zu unsympathisch.

User Avatar
User Avatar
Kevin Hofer
Senior Editor
kevin.hofer@digitecgalaxus.ch

Technologie und Gesellschaft faszinieren mich. Die beiden zu kombinieren und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ist meine Leidenschaft.

