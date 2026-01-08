Ixi entwickelt Brille mit Autofokus
Das finnische Unternehmen Ixi arbeitet an einer Brille mit Autofokus. Sie soll 2027 auf den Markt kommen.
Ixi Eyewear Oy, wie das Unternehmen mit vollem Namen heisst, entwickelt seit 2021 eine neuartige Technologie für Brillen. Sie sind mit Flüssigkristall-Linsen ausgestattet, um den Fokus in Echtzeit anzupassen. Dafür wird das Auge mit Hilfe von Fotodioden getrackt.
Die Vorteile einer solchen Autofokus-Brille liegen auf der Hand. Setze ich meine Lesebrille auf, sehe ich zwar auf kurze Distanzen scharf, dafür in die Ferne nur noch verschwommen. Gleitsichtbrillen lösen dieses Problem, aber nicht optimal: Der Fokusbereich ist davon abhängig, ob man nach oben oder unten schaut. Mit einem Autofokus wäre für jede Distanz das ganze Gesichtsfeld nutzbar. Ixi behauptet, dass damit zudem weniger Eingewöhnungszeit nötig ist.
Vielversprechendes Projekt
Im nächsten Jahr will Ixi eine Brille mit der neuen Technologie auf den Markt bringen. Es gibt bereits einen Prototypen, der ohne Gläser nur 22 Gramm wiegt und aussieht wie eine ganz normale Brille. Beeindruckend angesichts der Tatsache, dass da Elektronik und Akku integriert sind.
Die Brille wird laut Ixi in «zwei oder drei» Formen sowie unterschiedlichen Grössen zuerst in Europa erhältlich sein. Die Prototypen werden nach Angaben von Ixi bereits jetzt auf die gleiche Weise gefertigt wie in der Massenproduktion, so dass die Umstellung auf hohe Stückzahlen kein Problem werden sollte.
Auch das nötige Geld ist vorhanden. Amazon und andere haben gemäss Techcrunch insgesamt 36,5 Millionen US-Dollar in Ixi investiert, um das Vorhaben voranzutreiben. Laut CNN sind es inzwischen sogar über 40 Millionen. Ixi hat zudem eine Partnerschaft mit dem Schweizer Brillenhersteller Optiswiss bekannt gegeben.
Offene Fragen und Herausforderungen
Noch sind diverse Tests nötig und es bleiben Fragen offen. Zum Beispiel muss die Brille zuverlässig funktionieren, um auch für den Strassenverkehr tauglich zu sein. Im Falle eines Aussetzers soll die Brille automatisch in einen Sicherheitsmodus fallen, in dem die Sicht auf weite Distanz gesetzt wird. Unklar ist, ob der Autofokus auch im Dunkeln perfekt arbeitet und wie weit das Gesichtsfeld sein wird. Nicht zuletzt stellt sich die Frage nach dem Preis. Dieser wird auf jeden Fall im obersten Preissegment einer Brille sein – genauere Angaben macht Ixi bisher nicht.
Durch Interesse an IT und Schreiben bin ich schon früh (2000) im Tech-Journalismus gelandet. Mich interessiert, wie man Technik benutzen kann, ohne selbst benutzt zu werden. Meine Freizeit ver(sch)wende ich am liebsten fürs Musikmachen, wo ich mässiges Talent mit übermässiger Begeisterung kompensiere.
