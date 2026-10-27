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iCrack: Apple bestätigt Display-Problem beim iPhone Duo

Apples erstes Foldable hat seinen ersten Skandal. Es häufen sich Berichte über gebrochene Innendisplays beim iPhone Duo. Nun räumt Apple das Problem offiziell ein.

Diverse Käufer des iPhone Duo melden ähnliche Fehlerbilder: Beim Öffnen oder Schliessen wird das Scharnier plötzlich schwergängig und es ist ein Knacken zu hören. Danach zeigt der innere Bildschirm einen hellen Streifen, Pixelfehler oder fällt teilweise komplett aus. Die Risse verlaufen meist entlang der Faltkante oder in der unteren Displayhälfte. «Bloomberg» hat Fälle aus mehreren Märkten zusammengetragen.

Die Displaybrüche passieren immer an der gleichen Stelle.

Quelle: Jainam Shah / X

Apple spricht in einer Stellungnahme gegenüber US-Medien von einem Problem mit dem inneren Display «bei einer kleinen Zahl von iPhone‑Duo‑Geräten». Der Konzern betont, die meisten Smartphones seien nicht anfällig und der Fehler trete bei betroffenen Exemplaren sehr früh auf. Kundinnen und Kunden sollen sich an AppleCare oder einen Apple Store wenden. Mehrere Berichte von Betroffenen bestätigen, dass Apple defekte Geräte anstandslos austauscht, wobei nicht immer sofort ein Ersatz verfügbar ist.

Zur Ursache äussert sich Apple nicht. Verschiedene Experten verorten den Auslöser im Faltmechanismus: «iFixit» zeigt in seinem Teardown-Video ein mögliches Problem rund um eine zentrale Stütze im Scharnier, die beim Schliessen von hinten Druck auf das ultradünne Panel ausüben könnte. Auch nicht perfekt justierte Metallschienen kommen als Ursache in Frage.

Ist das IP68-Rating Irreführend?

Zack Nelson von «JerryRigEverything» vermutet ebenfalls die zentrale Stütze als Grund für Displaybrüche bei brandneuen Geräten. Unabhängig davon zeigt er jedoch auch grosse Schwachstellen bei der Abdichtung gegen Staub auf. Das IP68-Rating scheint nur im Labor zu gelten, wenn das Foldable nicht bewegt wird. Sobald Nelson das Duo auf- oder zuklappt, dringen Staub- und Sandkörner problemlos ins Scharnier und bis ins Innere des Geräts ein. Schon ein einzelner solcher Partikel kann zum Displaybruch führen.

Nelson sieht deshalb grosse Probleme auf den Hersteller zukommen: «Das IP-Rating ist irreführend. Das iPhone Duo ist im Alltag definitiv nicht staubresistent.» Er plädiert dafür, dass Apple entsprechende Schäden kostenlos behebt – auch nach Ablauf der Garantie. «Nein, ihr faltet es nicht falsch, Apple hat es falsch gebaut», hält Nelson in Anspielung auf das «Antennagate» des iPhone 4 fest. Müssen Kundinnen und Kunden ein neues Display beim iPhone Duo selbst bezahlen, werden dafür satte 1000 US-Dollar fällig.

Apple bewirbt das Duo mit robustem Design und langer Lebensdauer. Der Einstiegspreis liegt bei 1999 Franken oder 2299 Euro. Erste Kontingente waren schnell ausverkauft. Die Lieferzeiten reichen teils bis in den Januar, was Ersatzgeräte zur Mangelware macht. Wer Pech hat, bekommt sein Luxus‑Foldable also zweimal: einmal mit Riss, einmal nach Wartezeit.

Hintergrund So fühlt sich das iPhone Duo an Samuel Buchmann 167 Likes 167 105 Kommentare 105

Wie gross das Problem tatsächlich ist, bleibt offen. Unser Testgerät blieb bisher verschont. Offizielle Zahlen fehlen, die bekannten Fälle sind gemessen an der Gesamtproduktion überschaubar. Frühere Foldables von Samsung und anderen Herstellern hatten ähnliche Startprobleme – von abblätternden Schutzschichten bis zu schwergängigen Scharnieren. Apple ist spät in den Markt eingestiegen, aber offenbar nicht spät genug, um die Physik von Glas, Kunststoff und Metall auszutricksen. Falten bleibt Hochrisikosport, selbst im Premium‑Segment.

Titelbild: Reddit / u/Bitter_Offer7123

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