News & Trends 2 0

Huaweis neue Smartwatches tracken automatisch Skifahren und messen den Blutdruck

Bei den neuesten Smartwatches setzt Huawei auf Gesundheitsdaten und Wintersport. Bei der Watch D3 liegt der Fokus auf der genauen genauen Blutdruckmessungen. Die Watch GT 7 bietet neue Möglichkeiten für Schneesport und Radfahren.

Huawei hat neue Smartwatches vorgestellt. Die Watch D3 misst den Blutdruck über 24 Stunden dank Airbag-Armband, während die GT7 (Pro) für den Ski- und Radsport spannende Upgrades zum Vorgänger liefert. Mit der Watch 6 bringt Huawei einen neuen Alltagsbegleiter für Multisport und Gesundheit. Die Smartwatches punkten mit Akkulaufzeiten von bis zu drei Wochen.

Der Huawei Multipass ist beim Kauf aller Watches mit dabei. Darin sind drei Monate Huawei Health+ und 90 Tage Premium-Zugang zu diversen Fitness- und Wellness-Apps wie Komoot, Headspace und Naviki enthalten. Danach kostet der Multipass 8 Euro pro Monat. Bei Health+ bekommst du interaktive Workouts, ergänzende Trainingspläne, Laufanalysen und dergleichen. All das ist grundsätzlich für die Nutzung nicht nötig.

Die Watch GT 7 analysiert, ob du bereit bist

Die Watch GT 7 kommt in einem Edelstahlgehäuse und zwei Grössen. Einmal 41 Millimeter mit 1,32 Zoll grossem Display und einmal 46 Millimeter mit 1,47 Zoll. Ihre AMOLED-Displays erreichen eine Helligkeit von bis zu 3000 Nits. Die Watches haben eine IP69-Zertifizierung und sind bis 5 ATM auch zum Tauchen genug robust.

Die GT 7 hat bis zu drei Wochen Akku.

Die GT 7 Pro hat zusätzlich eine Keramiklünette. Statt Edelstahl besteht das Gehäuse aus Titan und die Rückseite aus Nanokristall-Keramik. Zudem bietet sie einen EKG-Sensor. Neu bekommt sie eine Freigabe zum Apnoetauchen bis 40 Meter.

Die Akkulaufzeit soll beim regulären und Pro-Modell bis zu drei Wochen dauern. Sieben Tage sind es mit Always-on-Display. Kontaktloses Bezahlen ist über Curve Pay möglich, erfordert allerdings ein Bankkonto in der EU. Nutzen kannst du die Watch mit Smartphones ab iOS 13 und Android 8.

Kollege Jan hat die Huawei Watch GT 7 Pro bereits getestet. Den Artikel dazu findest du hier:

Produkttest Huawei Watch GT 7 Pro: Für den kompletten Test fehlen mir die Berge Jan Johannsen 2 Likes 2 1 Kommentar 1

Für Ski, Snowboard und Bike

Die Watch GT 7 hat 110 Sportmodi in der Datenbank. Sie erkennt zudem automatisch Sportarten wie Laufen, Schwimmen und sogar Ski und Snowboard. Das soll dank Multi-Sensorsystem ohne GPS möglich sein. Dieses erkennt deine Körperhaltung und Höhenunterschiede direkt vom Handgelenk. So weiss die Watch auch, ob du ein paar Schwünge durch den Schnee machst oder dich im Lift den Berg hinauf befindest. Abfahrtshöhe und Geschwindigkeit nimmt die Uhr ebenfalls auf.

Neu ist eine Kurvenerkennung. Zudem liefert Huawei Karten aus über 3000 Skigebieten auf der ganzen Welt. Gehst du mit deinen Freunden Skifahren, kannst du die ganze Gruppe über die Funktion «Team-Up» in Echtzeit anzeigen lassen.

Für den Schneesport gibt es spannende Funktionen.

Bist du lieber auf dem Rad statt auf Brettern unterwegs, hat Huawei auch einen Radmodus: Die Watch soll beispielsweise Höhenunterschiede präzise erkennen. Du kannst hier neuerdings bereits vor der Fahrt ein Steigungs-Profil erstellen, damit die Watch dir während der Reise Steigung und Restdistanz noch genauer anzeigt. Vor scharfen Kurven wirst du haptisch und via Sprachausgabe gewarnt, falls du dich ihr zu schnell näherst. Nach deinen Trainings bekommst du eine KI-gestützte Analyse.

Ob du aktuell bereit für ein ausgiebiges Training bist, sagt dir die GT 7 anhand eines Leistungsfähigkeits-Scores. Dieser setzt sich aus verschiedenen Daten zusammen, wie deinem Schlaf, dem aktuellen Stresslevel, der Herzfrequenzvariabilität und deiner verbrannten Kalorien.

Die GT 7 Pro analysiert, ob du bereit für ein hartes Training bist.

Auch sonst bekommst du über die Watch diverse Analysen, um einzuschätzen, wie dein Körper auf Belastung und Erholung reagiert, und was für Aktivitäten in welchen Momenten Sinn ergeben.

Preise und Verfügbarkeit

Ab dem 2. September erhältst du die Watches in folgenden Versionen und Preisen. Wir bemühen uns aktuell, die Watches im Shop aufzunehmen. Teilweise brauchst du noch etwas Geduld.

Watch GT 7 Pro: Gelb, Grün und Schwarz, 429 Euro (UVP)

Watch GT 7 (41 mm) in Weiss: 319 Euro (UVP)

Watch GT 7 (41 mm): Grau, Rosa und Blau, 299 Euro (UVP)

Watch GT 7 (46 mm): Schwarz, Blau, Gelb und Grau, 299 Euro/ 219 Franken (UVP)

Huawei Watch D3: Blutdruck messen – aber richtig

Die spannendste Funktion der Watch D3 ist das Airbag-Armband, durch welche sich die Watch erst auszeichnet. Sie soll den Druck am Handgelenk messen, aber trotzdem für ein bequemes Tragegefühl sorgen.

Zuerst aber zum Gerät selbst: Das LTPO-Display der Watch D3 misst 1,92 Zoll und hat eine Auflösung von 328 PPI. Das Gehäuse hat Huawei etwas dünner gemacht mit 11,3 Millimetern statt 13,3. Das Gewicht bleibt mit 40 Gramm gleich wie bei der D2. Nutzen kannst du die Watch wie die GT 7 (Pro) mit Smartphones ab iOS 13 und Android 8.

Dank Airbag-Armband lässt sich der Blutdruck messen.

Willst du den Blutdruck messen, geschieht das über den kleinen Airbag, der das Handgelenk komprimiert. Entweder einmalig oder über einen Zeitraum von 24 Stunden. Bei der Langzeitmessung misst die Uhr in einem vorgegebenen Intervall und gibt dir vor der Messung jeweils kurz Bescheid.

In der Nacht findet die Messung automatisch statt, soll allerdings nicht beim Schlafen stören. Zumindest laut Hersteller: Aus Erfahrung mit dem Vorgänger empfinden es nämlich manche User dennoch als gewöhnungsbedürftig. Ob Huawei hier nachgebessert hat, zeigen spätere Tests.

So sieht die Huawei Watch D3 aus.

Eine Funktion namens «Health Glance» gibt dir eine Zusammenfassung in 60 Sekunden zu elf Gesundheitspunkten wie Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung (SpO₂).

Preis und Verfügbarkeit

Die Watch D3 gibt es ab 15. September im Huawei Online Store. Wir bemühen uns auch bei dieser, sie schnellstmöglich auch in unserem Shop aufzunehmen. Erhältlich ist die Watch in den Gehäusefarben Schwarz, Blassgold und Mokka-Gold und kostet 449 Euro (UVP). Den Vorgänger gibt es hier.

Huawei Watch 6 (Pro)

Die Watch 6 bekommst du mit 42 oder 46 Millimeter grossem Display. Die Displays haben eine Auflösung von jeweils 466 × 466 Pixeln und eine Helligkeit von bis zu 3500 Nits. Beim Vorgänger waren es noch 3000 Nits.

Das Gehäuse der Watch 6 mit 46 Millimeter-Display besteht aus Edelstahl, das des 42-mm-Modells aus Aluminium für etwas weniger Gewicht. Diese Uhr wiegt dadurch nur noch 38 Gramm. Die Watch 6 Pro besteht aus Titanum bei der schwarzen Edition und Keramik bei weissen Variante.

Die Huawei Watch 6 Pro in Schwarz.

Die Wasserbeständigkeit der Uhren beträgt 5 ATM und sie haben eine IP-69-Zertifizierung. Damit sind sie wasser- und staubdicht. Die Akkulaufzeit erstreckt sich auf bis zu elf Tage im Energiesparmodus. Viereinhalb Tage sind es bei regulärer Nutzung.

Der X-Tap-Gesundheitssensor aus dem letzten Jahr ist wieder mit dabei. Dieser kombiniert verschiedene Sensoren für zehn Gesundheitsdaten, von Herzfrequenz bis Sauerstoffgehalt im Blut.

Ausserdem mit dabei ist auch die Gestensteuerung aus dem Vorgänger. Damit lassen sich verschiedene Dinge einhändig erledigen:

Tippe mit Daumen und Zeigefinger zweimal aneinander, um eine Option zu bestätigen.

Streiche mit deinem Daumen zweimal entlang deines Zeigefingers, um zwischen den Optionen zu wechseln.

Nimm Anrufe entgegen, schalte den Alarm aus, steuere deine Musik und betätige den Fernauslöser

Musik kannst du direkt auf die Watch laden, damit du auch ohne Smartphone deine Lieblingslieder hören kannst. Zudem findest du auf der Watch mehr als 100 Trainingsmodi. Nutzen kannst du die Watches ab Android 9 und iOS 13.

Preis und Verfügbarkeit

Die Huawei Watch 6 gibt es in folgenden Ausführungen ab dem 2. September. Wir bemühen uns, sie schnellstmöglich in unserem Shop aufzunehmen.

Watch 6 (42mm): 469 Euro (UVP)

Watch 6 (46mm): 489 Euro (UVP)

Watch 6 Pro (42mm): 679 Euro (UVP)

Watch 6 Pro (46mm): 679 Euro (UVP)

Titelbild: Michelle Brändle

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







