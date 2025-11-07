News & Trends 7 16

«GTA VI» verschiebt sich auf November 2026

Fans von Rockstars Openworld-Serie müssen sich noch etwas gedulden. «GTA VI» erscheint nicht wie geplant nächsten Mai, sondern erst im November.

Nachdem ursprünglich 2025 als Release-Jahr angesetzt war, verfällt nun auch der nächste Termin. Aus dem 26. Mai 2026 wird der 19. November 2026. «Es tut uns leid, dass wir die ohnehin schon lange Wartezeit noch weiter verlängern, aber diese zusätzlichen Monate werden es uns ermöglichen, das Spiel mit dem von Ihnen erwarteten und verdienten hohen Qualitätsniveau fertigzustellen», schreibt Rockstar.

«GTA VI» ist das wohl meisterwartete Spiel aller Zeiten. Der Vorgänger verkaufte sich über 215 Millionen Mal. Alle Teile zusammen konnten über 450 Millionen Einheiten absetzen.

Mit dieser Gang wird man sich in «GTA VI» bestimmt in die Haare kriegen.

Quelle: Rockstar Games

Gegenüber The Business Insider erklärt Take-Two-CEO Strauss Zelnick: «Wenn wir ein Datum festlegen, glauben wir wirklich daran.» Take Two ist Publisher von «GTA VI» und Besitzer von Rockstar. «Als wir den letzten Termin festgelegt haben, haben wir gesagt, dass wir einem Spiel mehr Zeit geben werden, wenn es noch etwas Feinschliff benötigt, um die bestmögliche Version zu werden. Und genau das ist passiert. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Veröffentlichungstermin. Er liegt im selben Geschäftsjahr, es ist ein grossartiger Zeitpunkt für die Veröffentlichung», so Zelnick weiter.

In den ersten beiden Trailern zu «GTA VI» wurden das Setting und die Protagonisten enthüllt. Schauplatz des Spiels ist Leonida. Ein fiktiver Bundesstaat, der Florida nachempfunden ist. Die Trailer suggerieren, dass du das Gangster-Pärchen Lucia Caminos und Jason Duval spielen wirst. Es erwarten dich all die «GTA»-typischen Zeitvertreibe, welche die Serie so beliebt machen. Ich habe den ersten Trailer analysiert und Kollege Domagoj den zweiten.

Jason ist neben Lucia eine der Hauptpersonen.

Quelle: Rockstar Games

Negativschlagzeilen macht Rockstar derzeit auch mit den Vorwürfen, Mitarbeitende entlassen zu haben, die eine Gewerkschaft gründen wollten. Zwischen 30 und 40 Personen sollen im Vereinigten Königkreich freigestellt worden sein, schreibt Bloomberg. Rockstar verneint einen Zusammenhang zwischen den Entlassungen und den Gewerkschaftsbemühungen.

Dieser Artikel gefällt mir! 7 Personen gefällt dieser Artikel







