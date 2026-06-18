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«GTA 6»: offizielles Cover-Artwork enthüllt und digitales Vorbestelldatum angekündigt

Rockstar Games veröffentlicht das offizielle Cover-Artwork zu «Grand Theft Auto 6». Zudem verrät das Unternehmen den Termin für Vorbestellungen und gibt damit Hinweise zum dritten Trailer.

Wir befinden uns im Endspurt. In rund fünf Monaten soll Rockstars Gangster-Epos «GTA 6» für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Das Studio hält sich mit neuen Informationen zum Mega-Game zurück. Der letzte Trailer ist schon über ein Jahr her und die letzte offizielle Meldung zum Spiel war die Verschiebung vom 26. Mai auf den 19. November 2026. Viele Fans befürchteten aufgrund der Funkstille, dass das Game erneut verschoben werden konnte.

Nun meldet sich Rockstar mit einer ultraknappen Pressemitteilung zurück und verrät, dass du das Game ab dem 25. Juni im Playstation Store und Microsoft Store vorbestellen kannst. Es ist davon auszugehen, dass uns die Rockstars an diesem Datum auch mit einem neuen Trailer segnen werden – hoffentlich mit ersten Gameplay-Szenen.

Das passt zu vergangenen Aussagen des Take-Two-CEOs Strauss Zelnick, der im Mai angedeutet hat, dass die heisse Marketingphase zu «GTA 6» im Sommer starten würde.

Meinung Der Herbst wird zur Gaming-Hölle – und «GTA 6» ist schuld Domagoj Belancic 271 253

Zudem veröffentlicht Rockstar Games das offizielle Cover-Artwork zu «GTA 6». Ja, sogar einen Trailer zum Cover bekommen wir:

Das Cover kommt im typischen Kachel-Look daher. Oben in der Mitte platziert sind die zwei Protagonisten des Games, Jason Duval und Lucia Caminos. Rechts vom Logo befindet sich der aus dem zweiten Trailer bekannte Rick-Ross-Verschnitt und Gangster-Boss Boobie Ike.

Unter dem Logo macht sich der erfahrene Bankräuber Raul Bautista mit einer Knarre bereit für seinen nächsten Coup. Die zwielichtige Gestalt kam ebenfalls im zweiten Trailer vor. Links vom «GTA 6»-Schriftzug posiert das neue, noch namenlose Cover-Girl in knappem Outfit und mit Dosen-Drink.

Das «Grand Theft Auto 6»-Cover.

Quelle: Rockstar Games.

Wie für «GTA» üblich finden sich auch zahlreiche Fahrzeuge auf dem Cover: ein Helikopter, ein Motorrad, ein edles Luxusauto und ein Motorboot düsen auf dem Artwork umher.

Während auf dem Cover von «GTA 5» noch Franklins Rottweiler Chop zu sehen war, ziert ein fieser Alligator das Cover von «GTA 6». Ob man den schuppigen Killer wohl auch als Haustier halten kann?

Zur Erinnerung: So sah das Cover von «GTA 5» aus.

Quelle: Rockstar Games

Auf der offiziellen Webseite ist auch ein neues Bild von Vice City zu sehen. Es zeigt die Metropole bei Nacht, aus der Sicht des geschäftigen Hafenviertels. Wie viele Drogen hier wohl gerade geschmuggelt werden?

Vice City by Night.

Quelle: Rockstar Games

Den ersten Trailer zu «GTA 6» (vom 5. Dezember 2023 – wie die Zeit vergeht!) findest du hier:

Den zweiten Trailer (vom 6. Mai 2025) siehst du hier:

Eine ausführliche Traileranalyse liest du in diesem Beitrag nach:

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