News & Trends 3 3

Gewinne zwei Tickets für das Kylie-Minogue-Konzert in Zürich

Wir verlosen 1 x 2 Tickets für das Kylie-Minogue-Konzert am 6. Juli im Hallenstadion Zürich - ihre grösste Tour seit über zehn Jahren.

Seit ihrem ersten Hit The Loco-Motion hat Kylie Minogue über 80 Millionen Alben verkauft. Mit zahlreichen Top-Ten-Hits ist sie aus der Popmusik kaum wegzudenken. Ihre Musik spricht ein breites Publikum an, von langjährigen Fans über die LGBTQ+-Community bis hin zur TikTok-Generation.

Die Tension Tour startete in Australien und kommt im Mai nach Europa. Wer live dabei sein will, hat nun die Chance: Wir verlosen zwei Tickets für das Konzert am 6. Juli im Hallenstadion Zürich.

Wettbewerb

Beantworte unsere Frage richtig und nimm an der Verlosung teil, um 1 x 2 Tickets zu gewinnen. Einsendeschluss ist der 16. Juni 2025. Für die Teilnahme ist ein eingeloggtes Kundenkonto erforderlich.

Wettbewerbsfrage Von wo kommt Kylie Minogue? Amerika Australien England Teilnahmebedingungen Teilnehmen

Wenn du gewinnst, wirst du per E-Mail informiert. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Tickets sind ausschliesslich für den 6. Juli 2025 gültig.

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel