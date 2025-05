News & Trends 28 15

«Scrubs 2.0» in Entwicklung: Zach Braff kehrt als J.D. zurück

Gute Nachricht für alle Fans der Krankenhaus-Sitcom «Scrubs»: Zach Braff kehrt als Dr. John Dorian zur Neuauflage der Serie zurück. Wie sieht es mit den anderen Stars und Showrunner Bill Lawrence aus?

«Manchmal weißt du einfach, wenn etwas vorbei ist.» So endete J.D.s letzte Gedankenreise im (ersten) Serienfinale von «Scrubs». Doch was, wenn das nur ein Zwischenkapitel war? Mit der Rückkehr des ehemaligen Hauptdarstellers Zach Braff nimmt das Sequel der Kultserie Form an. Und es sieht ganz so aus, als würde das Sacred Heart noch einmal seine Türen öffnen.

Die Neuauflage befindet sich derzeit bei ABC in Entwicklung. Produziert wird das Projekt von 20th Television, einer Tochtergesellschaft von Disney. Dort liegen die Rechte an der Originalserie. Das Projekt wird bislang unter dem Arbeitstitel «Scrubs 2.0» geführt.

Originalbesetzung könnte zurückkehren

Mit der Rückkehr von Zach Braff als Dr. John «J.D.» Dorian steigt die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Originaldarsteller wie Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley oder Judy Reyes ebenfalls zurückkehren. Gespräche sollen laut Branchenberichten bereits laufen. Die Idee: vertraute Gesichter mit neuen Charakteren kombinieren, um ein Serienuniversum zwischen Nostalgie und Gegenwart zu etablieren.

Viele der Darsteller sind immer noch gut befreundet. Auf dem Foto stehen von links nach rechts: John C. McGinley, Sarah Chalke, Zach Braff, Christa B. Miller und Donald Faison.

Quelle: christabmiller / Instagram

Viele der Hauptdarsteller pflegen bis heute engen Kontakt. Besonders Braff und Faison treten seit 2020 regelmäßig gemeinsam im Podcast «Fake Doctors, Real Friends» auf, in dem sie einzelne Episoden Revue passieren lassen und Einblicke hinter die Kulissen geben. Die starke persönliche Verbindung innerhalb des Casts gilt als einer der Gründe, warum ein gemeinsames Comeback realistisch erscheint.

Verhandlungen mit Braff: lang und kompliziert

Die Verpflichtung von Braff gestaltete sich aber schwieriger als erwartet. In einem Interview mit Entertainment Tonight bekundete der Schauspieler bereits im Sommer 2024 sein grundsätzliches Interesse an einer Rückkehr. Die Verhandlungen zogen sich dennoch über mehrere Monate. Streitpunkte waren unter anderem finanzielle Aspekte und insbesondere der Drehort.

Braff sprach sich für eine Produktion in Los Angeles aus, während das Studio ursprünglich Vancouver als günstigere Option ins Spiel brachte. Eine offizielle Bestätigung für den nun finalen Drehort steht allerdings noch aus. Die ersten acht Staffeln der Originalserie wurde damals hauptsächlich im ehemaligen North Hollywood Medical Center im Norden von Los Angeles gedreht. Die neunte Staffel wurde hingegen in den Culver Studios im kalifornischen Culver City gefilmt.

Was die Originalserie auszeichnete

Die Originalserie «Scrubs» lief von 2001 bis 2010 über insgesamt neun Staffeln und 182 Episoden. Sie war vor allem für ihre ungewöhnliche Mischung aus Slapstick-Humor, surrealen Tagträumen und dramatischen emotionalen Tiefen bekannt. Zach Braff prägte die Serie als idealistischer, emotional oft überforderter Jungarzt J.D., dessen innere Monologe und Fantasien ein zentrales Stilmittel bildeten.

Lawrence darf nicht führen, bleibt aber nah dran

Serienschöpfer Bill Lawrence ist ebenfalls involviert, kann jedoch nicht als Showrunner auftreten. Der Grund ist kein Zeitproblem, sondern ein exklusiver Produktionsvertrag mit Warner Bros. Television. Da «Scrubs 2.0» bei 20th Television entsteht, ist ihm eine leitende Rolle aus vertraglichen Gründen verwehrt. Lawrence bleibt dem Projekt jedoch als kreativer Berater erhalten. Dies haben die Verantwortlichen so gemeinsam ausgehandelt.

Lawrence hat in Interviews betont, dass eine neue Version von «Scrubs» nicht einfach nur nostalgische Wiederholung sein dürfe. Vielmehr gehe es darum, die Dynamik zwischen alten Figuren und einer neuen Generation von Ärztinnen und Ärzten glaubwürdig zu erzählen, eingebettet in eine sich stark veränderte medizinische Welt. Seine inhaltliche Handschrift soll demnach trotz vertraglicher Grenzen spürbar bleiben.

Bill Lawrence, hier zusammen mit Zach Braff, ist mit der Jordan Sullivan-Darstellerin Christa B. Miller verheiratet. Er arbeitet als Showrunner für Ted Lasso und Shrinking.

Quelle: vdoozer / Instagram

Zudem betonte er, dass die Serie den Entwicklungen aus der bei Fans eher ungeliebten neunten Staffel, die in einem neuen Setting und größtenteils neuen Cast stattfand, treu bleiben wird.

Ob «Scrubs 2.0» tatsächlich auf Sendung geht, bleibt vorerst offen. Doch mit Zach Braffs Rückkehr bekommt die Idee erstmals konkrete Konturen. Und für Fans der Originalserie könnte das heißen: Das Kapitel Sacred Heart ist doch noch nicht zu Ende erzählt.

Titelbild: ABC Studios

