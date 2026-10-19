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«Geht nicht, gibt’s nicht»: Modder bringt komplettes DLSS auf AMD-Karten

Wer DLSS will, braucht eine Nvidia-Karte, und wer das neueste FSR will, eine aktuelle Radeon. So lautete der Tenor der Hersteller bislang. Dass es auch anders geht, zeigt jetzt ein Modder. Und zwar ganz allein.

Daniel Blanco hat sein Projekt «DLSS-NR on AMD» massiv ausgebaut. Im September lief damit zunächst «nur» DLSS 5 Neural Rendering auf Radeon-Karten. Die am 17. Oktober veröffentlichte Alpha 0.8.0 bringt jetzt fast den gesamten DLSS-Stack auf AMD-GPUs: DLSS 4.5 Super Resolution, Ray Reconstruction und Frame Generation mit bis zu vierfacher Multi-Frame-Generation. Zusätzlich liegt FSR 4.1.1 bei, damit die Mod nicht vom Treiber abhängt. Installiert wird das Ganze über den neuen Mod-Manager NeuralHub, der die Spiele automatisch erkennt.

Wichtig zu wissen: Es handelt sich nicht um Nvidias Code auf AMD-Hardware. Laut dem Entwickler hat er die DLSS-Runtimes von Grund auf mit eigenen HIP-Kernels neu implementiert, also nativ ohne Übersetzungsschicht. Die DLLs von Nvidia musst du aber selbst mitbringen.

Unterstützt werden drei Radeon-Generationen. RDNA 4 und RDNA 3 bekommen den vollen Funktionsumfang, bei RDNA 2 ist die Unterstützung noch experimentell und auf Neural Rendering beschränkt. Das Ziel des Entwicklers ist ambitioniert: Irgendwann soll mit einer RX 9070 XT die DLSS-Leistung einer RTX 5070 Ti erreicht werden.

Die Bildqualität soll laut Blanco jener von DLSS auf Nvidia-Karten sehr nahekommen, «einige Effekte» funktionieren aber noch nicht zu 100 Prozent. Die bisherigen Praxisberichte sind gemischt. Ein Reddit-Nutzer will in Cyberpunk 2077 mit Pathtracing in 1440p auf einer RX 9070 XT keinen Leistungsverlust gemessen haben. Andere verlieren bis zu 25 Prozent der FPS. Hinzu kommt, dass die Mod nur in DirectX-12-Spielen unter Windows 11 funktioniert. Anticheat-Software blockiert sie.

Ob das Projekt jemals den Alpha-Status verlässt, ist offen. Es zeigt aber, dass die Hardware-Grenzen bei Upscaling-Features nicht so hart sind, wie die Hersteller es gerne darstellen. Dass dafür ein einzelner Entwickler reicht, dürfte weder bei Nvidia noch AMD besonders gut ankommen.

Titelbild: Hardware Unboxed

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