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Garmins neue Einsteiger-Laufuhren mit verbessertem Trainingsfeedback

Die neuen Garmin-Forerunner-Uhren richten sich zwar an Einsteigerinnen und Einsteiger. Mit Trainingsplänen und Erholungsmessung bieten sie weitreichende Unterstützung. Funktionen, die bisher Profigeräten vorbehalten waren.

Garmin geht mit gleich drei neuen Laufuhren an den Start: der Forerunner 70, der Forerunner 170 und der Forerunner 170 Music. Sie sind offiziell für Einsteigerinnen und Einsteiger gedacht, die mit Hilfe von Daten und Feedback ihre Laufleistung steigern wollen. Dabei bieten sie eine ganze Reihe Trainings-Tools, die bisher teureren Garmin-Uhren vorbehalten waren. Und mit denen auch fortgeschrittene Läuferinnen und Läufer ihr Training steuern können.

Mehr Trainings- und Gesundheitsdaten als der Vorgänger

Die Forerunner 70 und 170 geben dir deutlich mehr Tools an die Hand als die bisherige Einsteigeruhr, die Forerunner 55. Die Forerunner 70 mit 1,2-Zoll-Amoled-Touchdisplay zeigt Distanz, Geschwindigkeit und Herzfrequenz an.

Neben diesen Basics soll sie gemäss Herstellerangaben zeigen, wie effektiv das Training war und wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Die maximale Sauerstoffaufnahme (Vo2-Max) und andere Leistungsdaten werden ebenfalls angezeigt. Laufpower und Laufökonomie misst die Uhr neu am Handgelenk.

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Zudem gibt es umfassende Erholungsdaten. Sie zeigen dir anhand von Herzfrequenzvariabilität, verstrichener Zeit und Aktivitätslevel, wie gut du dich nach der vorhergehenden Einheit regeneriert hast. Ausserdem kannst du sehen, wie hoch deine Trainingsbereitschaft gemessen an Trainings-, Schlaf- und Aktivitätsdaten ist.

Mit Trainingsplänen und Schlaf-Coach

Wenn du auf ein bestimmtes Ziel hin trainierst, kannst du laut Garmin die Trainingspläne des Garmin Running Coaches direkt auf deiner Uhr nutzen. Sie zeigen an, welches Training – von langsamen Grundlagenläufen bis zu harten Intervallen – dich an einem bestimmten Tag deinem Ziel näher bringt.

Die Forerunner 70 bietet auch Lauf-Geh-Pläne und kurze Distanzen für jene, die gerade erst mit dem Laufsport beginnen. Zudem misst die Uhr dein Stresslevel, die Sauerstoffsättigung sowie das Atemmuster im Schlaf, um eine mögliche Schlaf-Apnoe zu erkennen.

Navigieren ist mit der Uhr ebenfalls möglich – allerdings nicht mit Offline-Karten. Diese bleiben den teureren Modellen vorbehalten. Anleitungen zum Krafttraining, zum Stretching oder Pilates-Training kannst du dir auf der Uhr auch anzeigen lassen. Laut Garmin hat die Forerunner 70 eine Akkulaufzeit von 13 Tagen.

Beide Modelle gibt’s in verschiedenen Farben – hier die Forerunner 170 Music.

Forerunner 170 mit Garmin Pay und Musik

Zusätzlich zu den Features der Forerunner 70 ermöglicht die Forerunner 170 kontaktloses Bezahlen über Garmin Pay. In Verbindung mit dem HRM-Brustgurt soll sie noch genauere Daten zur Herzfrequenz und Laufökonomie bieten. Die Akkulaufzeit wird auf rund zehn Tage beziffert.

Die Forerunner 170 Music bietet die Möglichkeit, deine Laufsongs direkt auf der Uhr zu speichern. Der Speicher beträgt vier GB.

Die drei Uhren sind als Laufuhren konzipiert, was aber nicht heisst, dass du sie nicht für andere Sportarten nutzen kannst. So sind 80 Sportprofile vorinstalliert, ein deutliches Upgrade im Vergleich zu den bisherigen 25 auf der Forerunner 55.

Wie gut sich die Uhren in der Praxis machen, muss sich zeigen. Ein Test ist geplant.

Titelbild: Garmin

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