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Familien-Abo: Spotify prüft Haushalte

Spotify will künftig per QR-Code prüfen, ob alle Mitglieder eines Familien-Abos im selben Haushalt wohnen. Wer durchfällt, riskiert eine Sperre.

Teilst du dir einen Spotify-Account mit anderen Leuten, gibt es entweder das Duo- oder das Familien-Abo. In letzterem Teilen sich bis zu sechs Personen das gleiche Abo – und müssten alle im gleichen Haushalt leben. Wirklich geprüft wurde das bis anhin kaum. Du musstest nur bestätigen, dass du an einer gewissen Adresse wohnst. Das soll sich nun ändern. Auf einer Supportseite verkündet der Streamingdienst einen neuen Kontrollmechanismus per QR-Code. Damit will Spotify prüfen, ob diese Angabe auch wirklich stimmt.

So funktioniert der Check

Spotify prüft nicht alle «Familienmitglieder» gleichzeitig. Das Unternehmen wählt einzelne Mitglieder zufällig aus und entscheidet, wann die Prüfung stattfindet. Wenn du ausgewählt wirst, wirst du aufgefordert, einen QR-Code vom Smartphone des Abo-Verwalters zu scannen.

Das Familien-Abo lohnt sich bereits ab drei Mitgliedern.

Quelle: Spotify

Reddit-User berichten, dass sich der QR-Code selbständig alle paar Sekunden ändert. Der «rollende Code» soll verhindern, dass dir dein «Familienvorstand» einfach einen Screenshot senden kann. Ob das wirklich so funktionieren wird, bestätigt Spotify selbst nicht. Nach der Aufforderung zum Check hast du sieben Tage Zeit, dies zu erledigen. Kritische Stimmen bemängeln die kurze Frist von einer Woche. Wenn der Abo-Verwalter etwa zwei Wochen in den Ferien ist, sei das bereits ein Problem.

Abo-Sperre droht

Wer den Check nicht besteht, fliegt nicht nur aus dem Abo, sondern soll ein Jahr lang keinem Family- oder Duo-Abo mehr beitreten dürfen. Spotify will damit erreichen, dass mehr Leute, die in einem Family-Abo sind, ohne im gleichen Haushalt zu wohnen, auf ein Einzelabo wechseln. In der Sperrzeit darfst du lediglich ein Single-Abo abschliessen, oder die kostenlose Version von Spotify nutzen.

Aktuell ist noch nicht klar, wann und in welchen Ländern diese QR-Adress-Prüfung kommt. Der QR-Code wird dem Abo-Verwalter oder der Abo-Verwalterin unter «Dein Premium Abo» > «Verwalten» angezeigt. Damit alles reibungslos klappt, rät Spotify, die App stets aktuell zu halten.

Titelbild: Shutterstock

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