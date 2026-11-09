News & Trends 9 1

Epic Games Launcher kommt für Linux, «Fortnite» noch nicht

Der Epic Games Launcher ist als Preview-Version für Linux verfügbar. Das erleichtert künftig etwa Steam-Deck-Nutzern den Zugriff auf ihre Epic-Bibliothek, weil Drittanbieter-Tools wegfallen. «Fortnite» bleibt wegen der Anti-Cheat-Hürden aber weiterhin aussen vor.

Linux-Nutzer können ab sofort eine Preview-Version des Epic Games Launchers ausprobieren. Aktuell unterstützt diese offiziell Ubuntu und Debian, Fedora soll in Kürze folgen. Wie das Fachportal GamingOnLinux unter Berufung auf eine offizielle Ankündigung berichtet, plant Epic zudem die Unterstützung von SteamOS, CachyOS und Omarchy. Damit zielen die Pläne auf das gesamte Linux-Ökosystem. Einen offiziellen Release-Termin gibt es allerdings noch nicht.

Für Besitzer des Steam Decks ist das dennoch eine gute Nachricht. Bisher mussten sie auf Drittanbieter-Tools wie den Heroic Games Launcher ausweichen, um ihre im Epic Store gekauften Spiele zu installieren. Künftig übernimmt das der offizielle Client, sobald die Freigabe für Valves Handheld erfolgt. Die Spiele selbst laufen weiterhin über die Proton-Kompatibilitätsschicht, die Windows-Titel unter Linux ausführbar macht.

Ein grosser Wermutstropfen bleibt «Fortnite». Epic testet das Spiel unter Linux zwar bereits mit einer neuen Anti-Cheat-Technik, doch die stellt hohe Sicherheitsanforderungen an das Betriebssystem. Besonders deutlich wird das beim Steam Deck, dem wichtigsten Linux-Gerät für Gamer. Es bringt zwar ein TPM-2.0-Sicherheitschip mit, doch Epic verlangt zusätzlich, dass Secure Boot aktiv ist und nur signierte Systemkomponenten geladen werden. Genau das unterstützt SteamOS derzeit nicht vollständig, weshalb das Spiel noch nicht so bald für Linux verfügbar sein wird. Epic und Valve sind im Gespräch. Wie es weitergeht, ist aber noch unklar.

Titelbild: Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 9 Personen gefällt dieser Artikel







