71

Effiziente Quantensoftware für zukünftige Quantencomputer

Spektrum der Wissenschaft
23.10.2025

Forschende haben einen Quantenalgorithmus entwickelt, der das Verhalten kleinster Teilchen unter Wärmeeinfluss simulieren kann. Das könnte neue Wege für Medikamente, Batterien und Materialien eröffnen.

