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«EA Sports FC» ab 16: PEGI stuft Lootbox-Spiele hoch

Die europäische Altersfreigabestelle PEGI stuft bestehende digitale Spiele mit Lootboxen rückwirkend auf eine Altersfreigabe ab 16 Jahren hoch. Betroffen sind auch grosse Namen wie «EA Sports FC».

Spiele, die bisher mit PEGI 3, 7 oder 12 eingestuft waren und kostenpflichtige Zufallsinhalte enthalten, werden auf eine Altersfreigabe ab 16 Jahren hochgestuft. Dies gilt auch für bereits erworbene Titel. Diese Änderung wurde bereits im März angekündigt. PEGI erweitert sein Bewertungssystem um sogenannte interaktive Risiken: Dazu gehören kostenpflichtige Zufallsinhalte wie Lootboxen, aber auch zeitlich begrenzte Angebote, NFTs und Mechanismen, die Spieler zum Weiterspielen drängen.

Seit Juni 2026 werden neue Spiele bereits nach diesen Kriterien bewertet. Seit Oktober werden auch bereits erschienene Titel rückwirkend umgestellt. Diese neueste Umstellungswelle betrifft aber nur Spiele mit Lootboxen. Ältere Titel mit NFTs oder zeitlich begrenzten Angeboten sind bisher nicht dabei. Die Umstellung der betroffenen Spiele wird noch einige Zeit dauern.

Was das für Spieler heisst

Einige Spiele sind bereits umgestellt. «EA Sports FC», das bisher ab PEGI 3 freigegeben war, steht jetzt bei PEGI 16. Auch «Zenless Zone Zero» von HoYoverse ist von PEGI 12 auf PEGI 16 gestiegen. Wie mehrere Fachportale übereinstimmend berichten, trifft es ausserdem «Pokémon TCG Pocket», «Fire Emblem Heroes» sowie grosse Free-to-Play-Titel wie «League of Legends», «Overwatch», «Brawl Stars», «Genshin Impact» und «Clash Royale».

Dass PEGI hier nachbessert, hat einen logischen Grund: Online-Spiele bleiben über Jahre hinweg verfügbar. Ohne die Aktualisierung würden ältere Ratings nicht mehr zu den aktuellen Standards passen.

Titelbild: EA Sports

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