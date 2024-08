Drei neue USB-C-Hubs von Digitec im Sortiment

Mit drei USB-C-Hubs erweitert Digitec sein Eigenmarken-Sortiment. Die neuen Produkte haben fünf, sechs und acht Ports und erweitern die Anschlussmöglichkeiten deines Notebooks oder MacBooks.

Es ist schon nicht so, dass es eine zu kleine Auswahl an USB-Hubs im Shop gibt. Ein paar Tausend tummeln sich bereits im Sortiment – von der Billiglösung, um Maus und Kopfhörer anzuschliessen bis zu professionellen Business-Geräten.

Die von Digitec angebotenen Hubs haben in allen Varianten (siehe unten) einen HDMI-Port, der 4K-Auflösung bei 60 Hertz ermöglicht. Unterstützt wird der DP Alt-Mode (Version 1.4) High Dynamic Range (HDR), ebenso wie die Standards HDCP2.2 und HDCP1.4.

Was ist DP Alt-Mode? DisplayPort Alternate Mode (DP Alt-Mode) ermöglicht die Übertragung von Video- und Audiosignalen über einen USB-C-Anschluss. Es ist praktisch für Geräte mit begrenzten Ports, da es Strom-, Daten-, Video- und Audioübertragung über ein Kabel ermöglicht.

Um die Zahl der Kabel auf deinem Pult möglichst tief zu halten, haben alle Digitec-Hubs Power Delivery (PD) über USB-C. Bis zu 100 Watt können geladen werden, wobei der Hub selbst auch noch einige wenige Watt benötigt (zwischen 8 und 15 Watt). Was aber selbst den leistungshungrigsten Notebooks in der Regel genügt.

USB-C 5 Port Hub

Das Einstiegsmodell hat drei USB-A-Anschlüsse, einen USB-C und einen HDMI-Steckplatz. Mit einem 20 Zentimeter langen Kabel kannst du es an dein Notebook anschliessen und die vier Steckplätze, die alle auf einer Seite angeordnet sind nutzen. Hier ist genug Platz für Monitor, Maus, Keyboard und ein weiteres Gadget, das über USB-A versorgt werden will.

Der Hub ist in mattem Silbergrau produziert, ähnlich wie das vieler Notebooks und MacBooks; dort heisst die Farbe «Space Grau». Die Steckplätze haben gut lesbare Bezeichnungen. Auf einer Seite des Hubs ist – soviel Branding muss sein – ein dezentes Digitec-«d» aufgedruckt. Es gibt keine störende und nervös leuchtende LED.

USB-C 6 Port Hub

Mit einem zusätzlichen USB-C-Steckplatz sowie einem Reader für SD- und Micro-SD-Karten ist der 6-Port-Hub ein interessantes Modell für dich, wenn du häufiger Daten von Speicherkarten überträgst, zum Beispiel Film- oder Fotomaterial.

Die Bauform ist im Vergleich zum 5-Port-Hub länger, schmaler und etwas höher. Die Steckplätze befinden sich auf beiden Seiten des Geräts: die beiden USB-A-Anschlüsse sowie die Kartenleser auf einer Seite, zwei USB-C sowie der HDMI-Anschluss auf der anderen Seite. Auch beim 6-Port-Hub ist das Kabel 20 Zentimeter lang.

Der zusätzliche USB-C-Anschluss ermöglicht eine Datenübertragung mit bis zu 5 Gigabit pro Sekunde (Gbps). Die Aufladegeschwindigkeit beträgt bis zu 0,9 Ampere. Der SD/TF-Kartenleser unterstützt SD 3.0 UHS-1 und maximal 104 MBps Datenübertragung. Es können gleichzeitig beide Speicherkarten betrieben werden.

USB-C 8 Ports

Das 8-Port-Modell von Digitec liefert alles an Anschlüssen, was dein Herz begehren könnte. Zusätzlich zu USB-A und USB-C sowie HDMI und Kartenleser gibt es einen 3,5-mm-Audio-Port und einen RJ45/Ethernet-Anschluss. Letzterer erlaubt Gigabit-Ethernet und unterstützt «Wake-on-Lan». Damit kannst du bei Bedarf deinen Laptop von überall aus einschalten, wo du eine Internetverbindung hast. Dass der Hub per Lan verbunden ist, signalisiert er dir durch eine dezente LED auf der Unterseite.

RJ45 und Klinkenanschluss befinden sich auf der schmalen Seite des Hubs. Alle anderen Anschlüsse und Steckplätze sind nur auf einer Seite platziert, was insgesamt ein ordentliches Kabelmanagement ermöglicht. Trotz allem ist der Digitec-Hub nur 17 Zentimeter lang und dreieinhalb Zentimeter breit. Damit nimmt er auch im Rucksack wenig Platz weg und ist immer dabei, wenn du ihn brauchst.

Aus China, aber ohne Plastik

Alle USB-C-Hubs von Digitec kommen übrigens in einer plastikfreien Verpackung zu dir. Sie sind in einem Karton verpackt, der einfach recycelt werden kann. Und bevor jemand das als Kommentar hinterlässt, ja, natürlich passiert die Fertigung in China. Warum es dazu kaum eine sinnvolle Alternative gibt, habe ich kürzlich in einem Interview mit unserem Eigenmarken-Chef besprochen. Du kannst es hier nachlesen:

Hinter den Kulissen «Einfach bei Ali bestellen? Ganz so einfach ist es dann eben nicht» von Martin Jungfer

Hast du Fragen zu den Digitec-Hubs? Dann stelle sie gerne unten in einem Kommentar. Und falls du bereits Fan unserer Digitec-Produkte bist, findest du hier alle Produkte, die wir unter eigenem Label im Shop haben.