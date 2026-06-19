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Digital Markets Act: Jetzt sind die Clouds dran

Die EU-Kommission stuft AWS und Azure offenbar als Gatekeeper ein – eine offizielle Bestätigung wird laut Bloomberg nächste Woche erwartet. Was heisst das?

Seit einem guten halben Jahr stehen die grossen US-Cloudanbieter unter der Beobachtung der EU. Im Rahmen des Digital Markets Act der EU wollen die Behörden eruieren, ob besonders grosse Cloudanbieter – die zumeist aus den USA kommen – als marktbeherrschende Unternehmen (Gatekeeper) eingestuft werden müssen. Insbesondere geht es dabei um die beiden Dienste AWS von Amazon und Azure von Microsoft. Nun berichtet Bloomberg, dass eine Entscheidung gefallen sei. Die beiden Dienstleistungen werden als Gatekeeper eingestuft. Eine offizielle Mitteilung der EU-Kommission werde nächste Woche folgen.

Hintergrund Digital Markets Act (DMA): Was ist das eigentlich? Florian Bodoky 42 25

Anlass für diese Untersuchung war nicht nur die Marktposition der Dienste, sondern auch die teils kritischen Ausfälle der Dienste, die erhebliche Auswirkungen auf die IT-Infrastruktur hatten. So etwa Azure, dessen Ausfall für Probleme bei Parlamentsabstimmungen und im Flugbetrieb sorgte – ganz zu schweigen von dem grossen Masterkey-Gate 2023. Oder ein 15-stündiger AWS-Ausfall, der dazu führte, dass Docker, Signal, Epic und Atlassian nicht mehr funktionierten.

Was würde die Einstufung zum Gatekeeper ändern?

Sollten die Informationen von Bloomberg zutreffen, müssten sich Amazon und Microsoft auf zusätzliche Pflichten einstellen: leichtere Portabilität von Daten, offene Schnittstellen zu Konkurrenzangeboten und Einschränkungen bei der Bündelung eigener Produkte. Auch eine bevorzugte Behandlung eigener Software wäre dann untersagt. Bei Verstössen drohen hohe Strafzahlungen, die sich am weltweiten Umsatz der Firmen orientieren. An der Einstufung zum Gatekeeper ändert auch die Tatsache nichts, dass sich Microsoft zu grossen Investments in Europas Infrastruktur verpflichtet hat.

Die betroffenen Firmen konnten sich der Einstufung als Gatekeeper bis dahin erfolgreich entziehen, da deren Geschäfte zumeist über Unternehmensverträge abgewickelt wurden. Daher war es schwierig, die Anzahl effektiver Nutzer zu eruieren. Diese ist allerdings zentral für die Einstufung zum Gatekeepers: 45 Millionen aktive Nutzer in Europa sind die «kritische Masse». Hinsichtlich der Tatsache, dass etwa Netflix oder Signal AWS-Kunden sind, hat besagter Dienst diese Zahl an Nutzer und Nutzerinnen indirekt längst erreicht.

Titelbild: Shutterstock

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