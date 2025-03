News & Trends 34 6

Dieses Smartphone klappt anders

Mit dem Pura X hat Huawei ein Smartphone vorgestellt, das anders klappt als die Konkurrenz. Nach dem Öffnen zeigen sich zudem ungewöhnliche Proportionen.

Zusammengefaltet ist das Pura X auf den ersten Blick ein gewöhnliches Klapp-Smartphone. Es passt bequem in die Handfläche und hat ein großes Außendisplay. Geübten Augen könnte aber bereits auffallen, dass das Scharnier sich nicht oben, sondern an der Seite befindet. Das Smartphone klappt also wie ein Buch auf.

Seitlich klappen und ein gestauchtes Display

Ist das Pura X aufgeklappt, folgt die nächste Überraschung. Der 6,3 Zoll große Touchscreen ist im Vergleich zu anderen Smartphones zusammengestaucht. Mit einem Seitenverhältnis von 16:10 entsprechen seine Proportionen eher einem Tablet oder Notebook als einem Smartphone. Zum Vergleich: Das Galaxy Z Flip6 hat ein Seitenverhältnis von 22:9. Mir gefällt spontan die Vorstellung, Inhalte etwas breiter zu sehen.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Außendisplay: 3,5 Zoll, 980 × 980 Pixel

Innendisplay: 6,3 Zoll, 2120 × 1320 Pixel

Hauptkamera: 50 Megapixel

Ultraweitwinkelkamera: 40 Megapixel

Telekamera: 8 Megapixel, 3,5-facher Zoom

4720 mAh, 60 Watt, 40 Watt kabellos

IP6X: wasserdicht für 30 Minuten in 1,5 Metern Tiefe, aber nicht vor Staub geschützt

Zum verbauten Chipsatz macht Huawei keine Angaben. Zuletzt verbaute der Hersteller hauseigene Kirin-Modelle.

Goodbye Android

Mit dem Pura X verabschiedet sich Huawei endgültig von Android-Apps. Anders als noch beim Mate 70 können die Käuferinnen und Käufer sich nicht mehr für Harmony OS, das Android-Apps unterstützt, wählen. Es gibt nur noch Harmony OS Next. Dort ist die Auswahl an Apps zwar kleiner, aber die wichtigsten chinesischen Apps hat Huawei an Bord. Das dürfte für das Land genügen, da dort einzelne Apps oft viel mehr Funktionen abdecken als in Europa.

Mit «Harmony Intelligence» installiert Huawei eine eigene KI auf dem Pura X. Diese basiert auf dem Pangu-Modell des Herstellers und wird von DeepSeek ergänzt.

Preis und Verfügbarkeit

Huawei bietet das Pura X derzeit nur in China an. Dort ist es mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Speicherplatz ab 7499 Yuan erhältlich. Das sind umgerechnet etwa 950 Franken oder Euro. Die Speicherausstattung steigt auf bis zu 16 Gigabyte und ein Terabyte an.

Huawei bringt zwar immer noch vereinzelte Smartphones außerhalb Chinas auf den Markt. Allerdings bisher nicht mit Harmony OS Next. Das ist angesichts der fehlenden Unterstützung von Android-Apps noch weniger erfolgversprechend als die derzeitigen Versuche mit der EMUI als Benutzeroberfläche über dem quelloffenen Android. Kurz gesagt: Derzeit ist es eher unwahrscheinlich, dass das Pura X regulär in Europa in den Handel kommt.

Titelbild: Huawei

Dieser Artikel gefällt mir! 34 Personen gefällt dieser Artikel