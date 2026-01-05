News & Trends 45 35

Dieser Roboter wäscht und putzt für dich

Nie mehr selbst den Geschirrspüler einräumen oder die Wäsche zusammenlegen: Switchbot und LG zeigen auf der Techmesse CES Roboter, die lästige Haushaltsarbeiten erledigen sollen. Ein Modell soll schon bald bestellbar sein.

Unspektakuläre Alltagsarbeiten sind plötzlich spektakulär, wenn sie von Robotern erledigt werden. Zwei Hersteller zeigen auf der Techmesse CES in Las Vegas rollende Haushalthelfer mit Armen, die verschiedene Aufgaben in Küche, Wohnzimmer oder Waschraum erledigen können.

Der Onero H1 von Switchbot rollt durch die Wohnung und erledigt Hausarbeit.

Quelle: Switchbot

Switchbot Onero H1: Haushaltshilfe mit Feingefühl

Beine hat der Onero H1 zwar nicht, aber Arme und ein Gesicht. So rollt der Roboter von Switchbot durch die Wohnung und erledigt Haushaltsarbeiten. In einem Video zeigt der Hersteller auf der CES, was alles möglich ist.

Der Roboter füllt Kaffeebohnen in die Maschine, bringt danach einem Menschen eine Tasse Kaffee, schiebt einen Frenchtoast von der Pfanne auf den Teller und stellt diesen auf ein Zusatzmodul, welches das Frühstück zum Tisch fährt. Danach spült Onero H1 den Teller ab und legt ihn in eine Schublade. Fenster putzen ist ebenso möglich wie das Einfüllen der Wäsche in die Maschine.

Switchbot zeigt im Video nur kleine Ausschnitte der Aufgaben. So wird nicht klar, was der Roboter wirklich bereits kann: Frühstück zubereiten oder nur anrichten? Auch den Deckel des Glases mit den Kaffeebohnen öffnen oder nur einfüllen?

Einzig beim Einräumen der Waschmaschine sind Details sichtbar. So packt er Kleidungsstücke und legt sie langsam in die Trommel. Er schiebt sogar mit der Hand nach, wenn sie noch nicht ganz drin sind. Die Türe drückt er mit dem Handrücken zu. Danach zieht er das Fach heraus und legt einen Tab hinein. Mit einem Knopfdruck wird die Maschine gestartet. Onero H1 nimmt danach die Wäsche heraus und kann sie sogar zusammenlegen. Dabei stellt er sich im Promovideo ähnlich ungeschickt an wie ich.

Sogar im Promovideo schafft es der Roboter nicht, einen Pullover schön zusammenzufalten .

Quelle: Switchbot

Der Onero H1 hat eine Vielzahl von Kameras zur Orientierung und Objekterkennung und nutzt einen direkt auf dem Gerät gespeicherten KI-Assistenten. Die Arme sind nicht nur beweglich, sie können auch auf der gesamten Körperhöhe von oben nach unten gefahren werden. So muss sich der Roboter nicht bücken können, um auf verschiedenen Höhen Aufgaben zu erledigen.

Gemäss Hersteller erreicht das Modell 22 DoF (Degrees of Freedom). Dies ist eine Messgrösse für die Zahl unabhängiger Bewegungsmöglichkeiten. Zum Vergleich: Der hochentwickelte Forschungsroboter Atlas von Boston Dynamics hat einen Oberkörper mit 29 DoF.

Der Onero H1 soll schon bald bei Switchbot in den Vorverkauf gehen. Der Preis und das genaue Datum sind noch offen.

LG Cloid: Organisator fürs Smart Home

Das Konzept des koreanischen Herstellers LG ist sehr ähnlich. Cloid kann Milch aus dem Kühlschrank nehmen, ein Aufbackbrötchen in den Ofen schieben sowie die Wäsche machen und zusammenlegen.

Cloid schiebt ein Aufback-Gipfeli in den Ofen.

Quelle: LG

Optisch erinnert er stärker an einen Roboter, so wie die meisten Menschen sich einen vorstellen. Dies liegt sicher auch am Display-Gesicht, das Emotionen anzeigen kann. Der Roboter rollt zwar auch und hat keine Beine, der Oberkörper ist aber neig- und drehbar.

Primär ist Cloid ein Smart Home Hub, der die vernetzten Haushaltsgeräte von LG koordiniert und steuert. Er übernimmt auch die Zwischenschritte, die bisher Menschen erledigen mussten. So räumt er den Geschirrspüler ein, startet ihn – und räumt ihn später wieder aus.

Das Modell von LG soll den Geschirrspüler ein- und ausräumen können.

Quelle: LG

Laut Hersteller bewegen sich die Arme von Cloid wie menschliche Arme, jeder der fünf Finger kann autonom greifen. Der Roboter kann Objekte bis auf Kniehöhe erreichen und aufheben.

Im Gegensatz zum Onero H1 ist Cloid bislang nur ein Konzept. LG plant vorerst nicht, ihn auf den Markt zu bringen.

Titelbild: LG

