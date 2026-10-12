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Dieser Musikplayer macht Game-Boy-Module zu Musikalben

Der Retro Song Bird soll Soundtracks alter Game-Boy-Spiele abspielen und als WAV-Dateien exportieren. Auch für Musikproduzenten bietet der Player interessante Möglichkeiten.

Die Musik aus «Pokémon», «Tetris» oder «Super Mario Land» dürfte vielen noch im Ohr liegen. Um solche Melodien zu hören, steckst du beim Retro Song Bird einfach das Originalmodul ein und wählst den gewünschten Titel aus. Die alte Game-Boy-Konsole bleibt im Schrank.

Hinter dem Projekt steckt der Entwickler Bird Cartel. Laut eigenen Angaben unterstützt der Musikplayer über 1900 Spiele für den Game Boy und Game Boy Color. Neben den Soundtracks kannst du auch einzelne Soundeffekte der Spiele abspielen. Die Musik läuft über einen eingebauten Lautsprecher oder einen Stereoausgang.

Vier Tonkanäle für eigene Musikprojekte

Über USB gibt der Retro Song Bird die vier Tonkanäle des Game Boy einzeln aus. So kannst du die Klangspuren am Computer unabhängig voneinander aufnehmen und bearbeiten.

Auch Musik aus Little Sound DJ (LSDj) soll der Player abspielen können. Mit dem Musik-Tracker kannst du auf dem Game Boy eigene elektronische Stücke komponieren und auf einem Modul speichern. Außerdem kannst du Musik aus verschiedenen Spielen zu Mixtapes zusammenstellen und auf beschreibbare Module übertragen.

Der Retro Song Bird kann auch Spielmodule auslesen und deren Inhalte als ROM-Dateien sichern. Spielstände lassen sich ebenfalls speichern und wiederherstellen.

Die Game Boy Camera wird zur Webcam

Selbst Nintendos Game Boy Camera aus dem Jahr 1998 soll sich mit dem Retro Song Bird als USB-Webcam nutzen lassen. Das Kameramodul liefert grobkörnige Schwarz-Weiß-Bilder mit einer Auflösung von gerade einmal 128 × 112 Pixeln.

Über den Browser sollst du auch Spiele der eingelegten Module spielen können. Eine offene Programmierschnittstelle (API) erlaubt Entwicklern, eigene Programme zu schreiben, die auf Funktionen des Retro Song Bird zugreifen. Neue Funktionen und unterstützte Spiele sollen über WLAN-Updates hinzukommen.

Veröffentlichung noch 2026 geplant

Bislang existieren nur wenige Prototypen des Retro Song Bird. Bird Cartel plant die Auslieferung für Ende 2026. Einen konkreten Termin oder Verkaufspreis gibt es noch nicht.

Titelbild: Bird Cartel

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