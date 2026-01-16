News & Trends 11 1

Diese Huawei Smartwatch kostet über 3300 Franken oder Euro

Mit der Watch Ultimate Design Royal Gold Edition treibt Huawei seine Luxuskollektion auf die Spitze. Die verwendeten Materialien treiben den Preis in unerreichte Höhen.

Seit etwas mehr als zwei Jahren stellt Huawei unter dem Label «Ultimate Design» veredelte Versionen von smarten Uhren oder Handys her. Bereits damals hat der chinesische Hersteller eine goldene Smartwatch vorgestellt. Nun kommt eine neue Version auf den Markt: aktualisierte Technik, mehr Glanz, höherer Preis.

Technisch nichts Neues

Die neue Watch Ultimate Design Royal Gold Edition zeigt auch gleich das Problem von Luxus-Smartwatches. Während analoge Uhren Jahrzehnte überdauern, haben die digitalen Brüder und Schwestern ein Ablaufdatum. Bei Huawei ist die Zeit nach zweieinhalb Jahren reif für ein Update. Natürlich kannst du den Vorgänger weiter nutzen, aber wer will schon eine technisch veraltete Luxusuhr am Handgelenk tragen?

Das neue Modell basiert technisch auf der Watch Ultimate 2, die mit Preisen um 800 Franken oder Euro auch nicht gerade günstig ist, aber doch deutlich günstiger als die Gold Edition, die eine um 300 Prozent höhere Investition erfordert.

Die technischen Highlights sind sonarbasierte Unterwasserkommunikation, ein bis 150 Meter wasserfestes Gehäuse bis 150 Metern, eine eSIM direkt auf der Uhr und ein spezieller Sensor für Gesundheitsdaten an der Seite.

Purpur und Gold

Beim Design hat sich der Hersteller für einen Farbmix aus Violett und Gold entschieden. Das sieht durchaus edel und nicht ganz so protzig aus. Die Lünette besteht aus Keramik. Huawei hat ein laut Hersteller «branchenweit erstmals eingesetztes» Verfahren genutzt, um einen Verbund von Seltenen Erden und Purpur herzustellen. Die Bestandteile werden dabei bis 1400 Grad erhitzt und erhalten so ihre lila Farbe.

Die Uhr glitzert nicht nur golden, sie ist teilweise aus Gold.

Quelle: Huawei

Dazu kommen als zweite Spezialität zehn Elemente aus 18-karätigem Gold, darunter sechs Teile im Rahmen der Lünette. Diese werden von Hand eingesetzt. Das Armband besteht übrigens aus einer Titanlegierung, der Touchscreen wird von kratzfestem Saphirglas geschützt.

Die Uhr ist ab sofort für rund 3300 Euro oder Franken erhältlich. Das sind rund 10 Prozent mehr als die Vorgängerin. Ob und wann das Modell bei uns im Shop erhältlich ist, ist noch unklar.

Titelbild: Huawei

