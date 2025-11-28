News & Trends 2 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (22.11. bis 29.11.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Infinity Nikki 2.0», «Flipping is Hard», «World of Warcraft: Midnight».

Trotz Black-Friday- und Thanksgiving-Wahnsinn haben sich doch noch einige Studios und Publisher entschieden, geile Trailer rauszuhauen. Deshalb: Mach mal Pause vom Shopping-Wahn, lehn dich zurück und lass dich von den spannendsten, lustigsten und besten Trailern der vergangenen Woche berieseln.

Neu angekündigte Games oder DLC

Diese Titel wurden in der vergangenen Woche neu angekündigt:

«Flipping is Hard» – zum Ausflippen

Du spielst ein Handy (Nokia 3210?), das in einen Abfluss heruntergefallen ist. Nun muss es sich einen Weg durch eine kunterbunte Kanalisation zurück zu seinem Besitzer an der Oberfläche bahnen. Weil es ein Handy ohne bewegliche Gliedmassen ist, kann es nur durch Kippbewegungen und Drehungen nach oben klettern. Das Fiese daran: Eine falsche Bewegung und du fällst wieder extrem weit hinunter.

Erinnert an andere Games, die ihren Spielern den letzten Nerv rauben, wie «Egging On» oder «Getting Over It».

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Rune Dice» – Pixelwürfel

Sieht aus wie eine Mischung aus «Peglin», «Balatro» und Pinball. In diesem Roguelike-Deckbuilder stellst du dir ein Set aus Würfeln zusammen, die verschiedene Effekte auslösen. Damit kämpfst du gegen fiese Monster. Sieht aus, als würde es süchtig machen.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Timesplitters Rewind» – lange hat's gedauert

Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Fan-Projekt, das sich bereits über zehn Jahre in Entwicklung befindet. Nun erblickt es im Early Access das Licht der Welt. Du kannst es direkt über die Website des Entwicklerteams herunterladen – auf Steam wird es aus lizenztechnischen Gründen nicht verfügbar sein.

Der Titel ist ein Remaster der «Timesplitters»-Trilogie, die Anfang der Zweitausender erschien. Darin enthalten sind die besten Maps, Modi, Challenges und Story-Inhalte der offiziellen Spiele. Gemäss eigenen Aussagen ist es «die grösste Menge an Content, die je kostenlos und ohne Monetarisierungsoptionen in einem Game angeboten wurde». Dass die Hobby-Entwickler nichts am Projekt verdienen, war eine Bedingung der Lizenzgeber (aktuell THQ Nordic).

Datum: ab sofort

Erscheint für: PC

«Wild Blue Skies» – das kommt mir bekannt vor

Wenn Nintendo ihre «Star Fox»-Spielreihe nicht fortführen will, müssen halt Indie-Entwickler übernehmen. «Wild Blue Skies» sieht aus wie eine Kopie Hommage an die klassischen «Star Fox»-On-Rails-Shooter von anno dazumal. Süss. Beim Studio mischt auch ein gewisser Giles Goddard mit – der war schon an der Entwicklung vom SNES-«Star Fox» beteiligt.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Paralives» – detaillierte Gameplay-Eindrücke

Die Life-Sim wurde auf den 25. Mai nächsten Jahres verschoben. Um die Wartezeit zu überbrücken, gibt es einen ausführlichen Gameplay-Deep-Dive zum «Sims»-Konkurrenten.

Datum: 25. Mai 2026

Erscheint für: PC

«There Are No Ghosts At the Grand» – ab in die Demo

Phil hat das Game mit dem sperrigen Namen bereits an der Gamescom ausprobiert und war begeistert (Pun intended). Ein wilder Mix aus «Powerwash Simulator», «House Flipper» und Musical. Ab sofort kannst du dir selber ein Bild von diesem unkonventionellen Genre-Mix machen. Eine Demo ist für den PC verfügbar. Der Release erfolgt irgendwann nächstes Jahr.

Datum: 2026

Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games wurden bereits veröffentlicht und erhalten Trailer zu neuen Inhalten oder Updates:

«Battlefield 6» – jetzt kostenlos spielen

Wie, du hast «Battlefield 6» noch nicht gespielt?! Höchste Zeit, das nachzuholen. Aktuell läuft eine Free-Trial-Periode bis zum 2. Dezember um 13:00 MEZ. Viel Spass!

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«World of Warcraft: Midnight» – bis zum Launch dauert's noch eine Weile

Aktuell läuft die Beta zur neuen «World of Warcraft»-Erweiterung «Midnight». Nun verkündet Blizzard, wann es offiziell losgeht: am 3. März 2026 um 0:00 MEZ. Falls du die Erweiterung bereits vorbestellt hast, bekommst du ab dem 3. Dezember Vorabzugang zu den Behausungen – einem der zentralen Features des DLCs.

Datum: 3. März 2026

Erscheint für: PC

«Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows» – neue Klasse

Im neuen Trailer zum kommenden «Nightreign»-DLC siehst du, wie der «Scholar» gegen allerlei Monstrositäten kämpft – nämlich mit einem Buch.

Datum: 4. Dezember

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Infinity Nikki 2.0» – Open World für Fashionistas

Das ungewöhnliche Fashion-Open-World-Spiel «Infinity Nikki» erschien letztes Jahr für PS5 und PC. Der Twist: Skills deines Charakters sind an deine Outfits gebunden. Kevin hat sich den Titel zum Launch angeschaut und für gut befunden – auch wenn ihn einige Aspekte des Dress-Up-Spiels verwirrt haben.

Jetzt erscheint mit Version 2.0 ein riesiges Update – inklusive neuer Map, zusätzlicher Quests, Events und Outfits. Wenn das Ganze kein Free-to-Play-Game mit Gacha-Mechaniken wäre, würde ich sogar reinschauen.

«Assassins Creed: Shadows» – Kollaboration mit «Attack on Titan»

Aus irgendeinem Grund hat sich Ubisoft entschieden, eine zeitlich limitierte Kollaboration mit dem Kult-Anime «Attack on Titan» in «Assassin's Creed: Shadows» zu veröffentlichen. Ganz ehrlich: Ich hasse diese «Fortniteisierung» von Singleplayer-Spielen. Wieso ist das nötig? Wer hat sich das gewünscht? Kann man Singleplayer nicht einfach Singleplayer sein lassen, ohne Live-Service-Bullshit?

Die ersten Reaktionen von Fans, die diesen seelenlosen DLC gespielt haben, fällt äusserst negativ aus. Immerhin.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

