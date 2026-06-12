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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen «Summer Game Fest»-Woche gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Stronghold 4», «Super Yooka-Laylee Kart», «Exodus».

Das Summer Game Fest ist vorbei. Nach gefühlt Hunderten von Showcases mit Tausenden von Games blicken wir zurück. Hier findest du alle Trailer und Ankündigungen, die im Trubel der grossen Player (Sony, Microsoft, Nintendo) untergegangen sind.

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Oh my Doug»

Der Trailer sieht aus wie eine Folge von «Ren & Stimpy». Mehr muss ich zu dem Game nicht wissen. Ich bin dabei. Jubel, Jubel, Freu, Freu!

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Stronghold 4»

Der vierte Teil der beliebten Strategiereihe will eine filmisch inszenierte Kampagne mit zahlreichen Gameplay-Neuerungen verheiraten. Am 23. Juni erscheint eine Demo.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Bergfried»

Du willst noch mehr Burgen? Kannste haben. Der USP des Strategiegames: Organischer Burgenbau mit einem Rastersystem, das die unregelmässigen Formen europäischer Mittelalterburgen authentisch nachbilden soll.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Tenebris Somnia»

Ein wahrlich einzigartiges Horrorgame. «Tenebris Somnia» vermischt Pixelart mit FMV-Sequenzen. Das Ergebnis ist schaurig schön.

Datum: 16. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Super Yooka-Laylee Kart»

Kein Bock auf modernes «Mario Kart»? «Super Yooka-Laylee Kart» bietet Kart-Action, wie man sie aus SNES-Zeiten kennt. Besonders spannend finde ich das Rage-Konzept, das am Ende des Trailers angedeutet wird. Wirst du (zu) oft von Items getroffen, ärgert sich deine Spielfigur. Welche Konsequenzen das wohl haben wird?

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Thief: The Dark Project Remastered»

Die Remaster-Experten von Nightdive Studios kündigen ihr nächstes Projekt an. Fans des Stealth-Klassikers können sich wie immer auf eine liebevolle Neuauflage des angestaubten Originals freuen.

Datum: ???

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Arizona Sunshine»

Der VR-Zombie-Shooter bekommt ein «Flatscreen Remake». Nötig? Nein. Lustig? Ja. Und ich kann als Hund spielen – hell yeah.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Clown Town»

Ein Koop-Spiel, bei dem du dich mit deinen Mitspielern genau absprechen musst. Wenn ich mir den Trailer anschaue, bin ich sicher, dass das kunterbunte Game für viele zerbrochene Freundschaften sorgen wird.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Star Trek: Outposts Unknown»

Wolltest du schon immer einen Aussenposten auf einem fremden Planeten im «Star Trek»-Universum bauen? Dann ist heute dein Glückstag. «Anno» trifft auf «Star Trek». Mir gefällt, wie bunt das Game aussieht.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Slayblade»

Kennst du noch «Beyblade»? Dann gönn dir diesen Trailer zu «Slayblade» – einem Action-Roguelite-Game mit hübscher Retro-Grafik. Am meisten gefällt mir der Nintendo-DS-Startup-Screen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Into the Wind»

In den Kommentaren zum Video hat jemand geschrieben, das Spiel sehe aus wie ein italienisches «Death Stranding». Ich finde: Das ist viel cooler als «Death Stranding». Bunt, schön, «Porco Rosso»-Vibes. Ab auf die Wishlist.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Exodus»

Das Sci-Fi-Epos «Exodus» gewährt einen ausführlichen Einblick in sein Gameplay. Wer «Mass Effect» mochte, sollte sich «Exodus» definitiv vormerken.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Wildblue Skies»

Zugegeben, der Trailer versprüht «we have Star Fox at home»-Vibes. Nett sieht's trotzdem aus. Für alle, die nach dem «Star Fox»-Remake am 25. Juni nicht genug haben und für alle, die keine Switch 2 zuhause haben, könnte «Wildblue Skies» interessant sein.

Datum: 13. August

Erscheint für: PS5, PC

«Wardogs»

Der Trailer verkündet stolz: «Kein Battle Royale. Kein Extraction Shooter.» Stattdessen gibt's Massenschlachten mit 100 Spielern, drei Teams und ganz viel Zerstörung, Explosionen und Peng Peng.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Wheel Mates»

Ein Koop-Spiel à la «It Takes Two» – nur mit ferngesteuerten Autos statt Menschen.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Don't Fret»

Ein Musikspiel und ein Horrorspiel haben einen One Night Stand. Das Resultat ist «Don't Fret». Du bist gefangen in einer verfluchten Musikschule, in der du gegen allerlei Monster kämpfst und Musikpuzzles löst.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Chronoscript: The Endless End»

Du bist gefangen in einem endlosen, sich selbst schreibenden Manuskript. So fühl ich mich immer, wenn ich diese unendlich langen Trailer-Zusammenfassungen schreibe.

Datum: Ende 2026

Erscheint für: PS5, PC

Zusammenfassungen von Showcases

Hier findest du eine Übersicht zu Showcases, die wir bereits zusammengefasst haben:

Nintendo:

News & Trends Nintendo Direct (9. Juni 2026): «Ocarina of Time»-Remake, «Kingdom Hearts IV» und mehr Domagoj Belancic 33 47

Microsoft:

News & Trends Xbox Showcase: Diese Games wurden vorgestellt Philipp Rüegg 29 34

Sony:

News & Trends Diese Spiele wurden an der State of Play im Juni 2026 vorgestellt Kevin Hofer 45 27

Summer Game Fest Showcase:

News & Trends Summer Game Fest Showcase 2026: Diese neuen Games wurden vorgestellt Domagoj Belancic 42 34

Wholesome Direct:

News & Trends Wholesome Direct 2026: Diese Wohlfühlgames wurden vorgestellt Michelle Brändle 13 0

Alle Showcases auf einen Blick:

News & Trends Summer Game Fest 2026: Alle Shows, Streams und Termine im Überblick Domagoj Belancic 32 13

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