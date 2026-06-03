News & Trends 22 18

Diese Spiele wurden an der State of Play im Juni 2026 vorgestellt

An der State of Play hat Sony gezeigt, was für die PS5 demnächst erscheint. Die über 60-minütige Präsentation war vollgepackt mit Trailern zu bereits angekündigten Spielen und neuen Enthüllungen – und wurde mit einem echten Kracher abgeschlossen.

«God of War Laufey», «Marvel's Wolverine», «Control Resonant» und «Silent Hill: Townfall» dürften für viele die Highlights der neuesten State of Play sein. Für mich stechen «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» und «Onimusha: Way of the Sword» hervor.

«God of War Laufey» Faye ist zurück – und bekommt endlich ihr eigenes Spiel. In «God of War Laufey» übernimmst du die Rolle von Kratos' verstorbener Frau, die unerwartet im Jenseits erwacht. Das sogenannte Everywhen ist ein Ort, an dem Götter aus verschiedenen Mythologien um die Vorherrschaft ringen. Faye muss sich durchkämpfen, um ihre Familie zu schützen. Der Kampfstil soll sich deutlich von dem von Kratos unterscheiden: schneller, präziser und agiler. Das klingt vielversprechend.

Datum: TBA

Erscheint für: PS5

«Marvel's Wolverine» Insomniac Games hat endlich ein ausführlicheres Gameplay zu «Marvel's Wolverine» gezeigt. Der neue Trailer enthüllt nicht nur den brutalen und schnellen Kampfstil von Logan, sondern auch einige Charaktere, denen du im Spiel begegnest – darunter Jean Grey. Das Spiel sieht deutlich gewalttätiger aus als die Spider-Man-Spiele des Studios, was für Wolverine natürlich absolut Sinn ergibt. Selbst wenn mich die Marvel-Superhelden so kalt lassen wie ein Bier im Winter – das Spiel sieht schon geil aus. Nach dem Trailer ist meine grösste Sorge repetitives Gameplay.

Datum: 15. September 2026

Erscheint für: PS5

«Control Resonant» Nach «Control» übernimmst du in «Control Resonant» die Rolle von Dylan Faden, dem Bruder von Protagonistin Jesse. Manhattan wird von übernatürlichen Kräften heimgesucht, und Dylan muss seine neu entdeckten Kräfte nutzen, um die Bedrohung zu bekämpfen. Remedy setzt die Geschichte der «Control»-Welt fort und erweitert sie erheblich. Für Remedy-Fans dürfte das ein Pflichtspiel sein. Endlich hat es ein genaues Release-Datum.

Datum: 24. September 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC, Mac

«Silent Hill: Townfall» Konami lässt «Silent Hill» nicht los – und das ist gut so. «Townfall» spielt nicht im namensgebenden Ort, sondern auf einer Insel in Schottland im Jahr 1996. Du spielst in der Egoperspektive und erkundest eine Stadt, die unter dichtem Nebel liegt. Zur Ausrüstung gehört ein Taschenfernsehgerät, mit dem du instabile Signale empfangen kannst. Das klingt seltsam – und damit genau richtig für «Silent Hill».

Datum: 24. September 2026

Erscheint für: PS5

«Tomb Raider: Legacy of Atlantis» Das 1996er-Original von «Tomb Raider» bekommt ein vollständiges Remake mit Unreal Engine 5. Crystal Dynamics nimmt dich von den Dschungeln Perus über Griechenland und Ägypten bis zu einer mysteriösen Mittelmeerinsel mit. Das war alles bereits bekannt. Neu ist, dass das Spiel nicht mehr in diesem Jahr erscheint.

Datum: 12. Februar 2027

Erscheint für: PS5, Switch 2, Xbox Series und PC

«Onimusha: Way of the Sword» Capcom belebt eine weitere schlummernde Reihe wieder. In «Onimusha: Way of the Sword» schlüpfst du in die Rolle von Miyamoto Musashi, der ein von Dämonen bedrohtes Kyoto der frühen Edo-Zeit verteidigt. Der Fokus liegt auf präzisen Schwertkämpfen, ergänzt durch übernatürliche Oni-Kräfte. Eine kostenlose Demo ist bereits verfügbar – ideal, um sich selbst ein Bild zu machen. Als alter «Onimusha»-Fan freu ich mich schon riesig drauf – vor allem, weil es an meinem Geburtstag rauskommt.

Datum: 25. September 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series und PC

«Until Dawn 2» Der erste Teil lebte von seinen sympathischen Figuren und den ständigen Entscheidungen, die über Leben und Tod bestimmten. «Until Dawn 2» setzt auf eine neue Gruppe: Geisterjäger auf einer abgelegenen Insel. Das Konzept klingt solide, auch wenn es schwer sein wird, den Charme des Originals zu erreichen. Firesprite hat aber bewiesen, dass sie mit dem «Until Dawn»-Remake umgehen können.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5

Diese Games wurden auch gezeigt Neben den grossen Highlights wurden auch kleinere Titel, Updates zu bereits angekündigten Spielen und Ports gezeigt. Alle weiteren Spiele und die dazugehörigen Trailer findest du hier in der alphabetischen Übersicht:

Titelbild: Screenshot Youtube / Playstation

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