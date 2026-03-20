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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (14.03. bis 21.03.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Bus Bound», «Saros», «Adorable Adventures».

Was darf es diese Woche sein? In der aktuellen Trailer-Übersicht habe ich unter anderem im Angebot: ein überraschendes Arcade-Game, wunderschöne Pixel-Art, eine geniale Mischung aus 2D- und 3D-Spielmechaniken und grosse Updates zu bereits erschienenen AAA-Blockbustern.

Wer da nichts für seine Wishlist findet, sollte sich ein neues Hobby suchen. Viel Spass beim Stöbern!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Cyberpunk 2077: Chrome Rush» – ab in die Spielhalle

Waaaaas?! Ein neues «Cyberpunk»-Game? Ja, aber nicht so, wie du denkst. «Cyberpunk 2077: Chrome Rush» ist ein physischer Arcade-Combat-Racer von Unis Games. Steige auf ein stylishes Bike und rase mit anderen Chooms in einer Arcade-Halle um die Wette. Bei den Rennen kommen allerlei Fern- und Nahkampfwaffen zum Einsatz. Zur Auswahl stehen vier Pisten aus der Welt von «Cyberpunk 2077», acht Bikes und sieben vordefinierte Charaktere.

Datum: ???



«Dark Scrolls» – kein Tippfehler

Nein, ich wollte nicht «Dark Souls» schreiben. Das neue Game von Doinksoft («Gunbrella», «Gato Roboto») heisst tatsächlich «Dark Scrolls» und bietet eine herrlich nostalgische Retro-Pixel-Grafik. Spielerisch erwartet dich ein knallharter Action-Plattformer in einer Roguelite-Struktur. Ist dir das Game allein zu Hardcore, kannst du dich mit Freunden ins Getümmel stürzen.

Datum: ???

Erscheint für: Switch, PC

«Ritual Tides» – das Potenzial ist da

Der Trailer zu «Ritual Tides» lässt mich ratlos zurück. Ich liebe das Artdesign und die gruselige Soundkulisse. Weltklasse! Aber die Framerate stimmt mich skeptisch. Aber hey, immerhin gibt's noch kein konkretes Releasedatum. Die Vertpaint Studios können also hoffentlich in Ruhe an diesem Horrortitel arbeiten.

Datum: ???

Erscheint für: PC und Konsolen

«Funnel Runners» – im Auge des Sturms

Spannendes Konzept: In diesem Survival-Koop-Spiel sind Tornados deine grössten Gegner. Du kämpfst in einer verlassenen Stadt ums Überleben und versuchst, irgendwie aus dieser windigen Hölle zu entkommen.

Datum: 2. Quartal 2026

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Saros» – PS5-Features

Der Release des knallharten PS5-Exklusivspiels «Saros» rückt immer näher. Hinter dem Bullet-Hell-Spektakel steckt das Playstation-Studio Housemarque, das mit «Returnal» bereits einen Hit für die Konsole abgeliefert hat. Im neuen Trailer siehst du, welche PS5-Features das Game nutzt.

Datum: 30. April

Erscheint für: PS5

«Fresco» – ich liebe Games mit kreativen Ideen

Du erkundest alte ägyptische Ruinen. Dabei übernimmst du die Rolle eines Archäologen und einer zum Leben erwachten Wandmalerei. Beim Lösen von Rätseln wechselst du ständig zwischen der 3D- und 2D-Perspektive hin und her. Was für eine tolle Idee – erinnert mich ein wenig an die 2D-Abschnitte in «Super Mario Odyssey».

Datum: 2. Quartal 2026

Erscheint für: PC

«Obey the Insect God» – ???

Ich weiss nicht, was ich zu diesem Trailer schreiben soll, ausser: Das ist so trashig, dass es schon wieder geil ist.

Datum: 10. April

Erscheint für: PC

«Atmosfar» – fliegende Inseln

Ein Open-World-Survival-Game, in dem du auf einem fremden Planeten strandest. Mit deinem Raumschiff erkundest du die Landschaft voller schwebender Inseln und rüstest dich gegen tödliche Sandstürme und Gewitter. Bald soll der Early Access starten.

Datum: 2. Quartal 2026

Erscheint für: PC

«Adorable Adventures» – du kleines Wildschwein, du

Oh mein Gott, wie süss. Du spielst das kleine Wildschwein Boris und erkundest einen Wildpark. Ich liebe Boris. Ich würde für Boris töten. Ich muss Boris haben.

Datum: 30. April

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cat Parents» – selbst ich als Hundemensch werde schwach

Mit diesem süssen Katzenspiel wirst auch du zur crazy Cat Lady. Du suchst die Nachbarschaft ab, um so viele Kätzchen wie möglich zu retten. Danach päppelst du die Fellknäuel wieder auf und baust ein gemütliches Zuhause für sie. Ich bin ja bekanntlich ein Hundemensch – aber bei diesen kleinen Büsis werde auch ich schwach.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Bus Bound» – das sieht erstaunlich gut aus

Nischige Simulationsspiele gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Ich war der Auffassung, dass die meisten davon Shovelware sind und scheisse aussehen. Dementsprechend wollte ich gar nicht auf den Trailer zu «Bus Bound» klicken. Ich bin froh, dass ich es doch gemacht habe. Unglaublich – dieses Game sieht ja ganz nett aus?! Werde ich jetzt noch zum virtuellen Busfahrer?

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Marathon» – Endgame-Content

Bungie macht ernst und lädt alle «Marathon»-Spielerinnen und -Spieler in das Kryo-Archiv der UESC Marathon ein. In diesem Abteil des titelgebenden Raumschiffs wurden Kolonisten einst auf ihrer Reise durch die Sterne in den Tiefschlaf versetzt. Dich erwartet ein labyrinthartiges Layout mit knackigen Rätseln und extrem aggressiven UESC-Streitkräften.

Wichtig: Das Kryo-Archiv ist nur an Wochenenden zugänglich. Zudem muss dein Runner mindestens auf Stufe 25 sein, du musst alle sechs Fraktionen freigeschaltet haben und der Mindestwert deines Loadouts muss 5000 Credits betragen.

Mehr zum Thema «Marathon» findest du in diesen Beiträgen:

Hintergrund «Marathon» muss funktionieren von Rainer Etzweiler

Meinung Die Welt von «Marathon» ist zu gut für einen Extraction-Shooter von Domagoj Belancic

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Starfield: Free Lanes & Terran Armada» – «Starfield 2.0»?

«Starfield» wagt den nächsten grossen Schritt und landet auf der PS5. Zeitgleich veröffentlicht Bethesda ein grundlegendes Update für das Sci-Fi-Epos. Trotz grosser Änderungen bleibt (leider) vieles beim Alten.

Alle Details dazu liest du in meiner Vorschau:

Hintergrund Die Zukunft von «Starfield»: Was ändert sich mit dem grossen Update? von Domagoj Belancic

Datum: 7. April

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Battlefield 6 Season 2 Nightfall» – Ballern im Dunkeln

Die zweite von insgesamt drei Erweiterungen für Season 2 ist da. Hauptattraktion ist die neue Infanterie-orientierte Map «Hagental Base» und ein zeitlich limitierter «Nightfall»-Modus. Mit diesem wird die neue Map in Dunkelheit gehüllt und Nachtsichtgeräte werden zur überlebenswichtigen Ausrüstung.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Ready or Not: Boiling Point» – Action in Los Sueños

Auch der ultrarealistische Militärshooter «Ready or Not» erhält ein kostenpflichtiges Update. Ein Terroranschlag stürzt die Stadt Los Sueños ins Chaos. Du sorgst als Mitglied einer Spezialeinheit für Recht und Ordnung. Cool: Hosts von Multiplayer-Lobbys, die den DLC besitzen, können die neuen Missionen auch mit Spielern ohne DLC starten.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

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