Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (28.02. bis 07.03.) gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Echoes of Aincrad: Sword Art Online», «Transport Fever 3», «All Will Fall».

Na, wer hat Lust auf neue Trailer? Diese Woche hat die Redaktion wieder zahlreiche Ankündigungen und Updates zu bereits vorgestellten Games für dich zusammengestellt.

Dich dürstet es trotz dieser ausführlichen Übersicht nach mehr? Dann empfehle ich diesen separaten Beitrag zum «Indie World Showcase». In dieser Präsentation hat Nintendo so einige coole Indie-Perlen vorgestellt:

So, und nun viel Spass beim Stöbern und Wishlisten.

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Echoes of Aincrad: Sword Art Online» – neues JRPG-Futter

Mit einer mysteriösen Ankündigung sorgte Bandai Namco vergangene Woche für Diskussionen. Ein neues RPG solle angekündigt werden. Mysteriös. Nun ist die Katze aus dem Sack – es ist ein neuer Ableger der beliebten «Sword Art Online»-Reihe. Diese basiert auf der gleichnamigen japanischen Light-Novel- und Anime-Vorlage. Du übernimmst die Rolle eines Spielers oder einer Spielerin, die ein extrem reales MMORPG zockt... mit einem tödlichen Twist: Wer sich ausloggt, oder im Game stirbt, stirbt auch im echten Leben.

Ganz ehrlich: Von der ganzen «Sword Art Online»-Geschichte habe ich bisher nur am Rande was mitbekommen. Mich macht die Prämisse aber mehr als neugierig.

Datum: 10. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Flesh & Wire» – blutige Rache

Kennst du noch «Postal»? Du spielst einen Massenmörder (Postal Dude) und veranstaltest mit deinen Waffen brutales Chaos in Kleinstädten voller verrückter Bewohner. «Flesh & Wire» vom selben Entwicklerstudio dreht den Spiess um. Du schlüpfst in die Rolle eines Opfers, das von den Taten des Postal Dudes betroffen ist. Du willst Rache. Der Horror-Ansatz sieht spannend aus – in Anbetracht der Qualität vergangener Spiele sollte man jedoch skeptisch bleiben.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Pragmata» – Überraschung

Capcoms wilder Genre-Mix aus Sci-Fi-Shooter und Puzzlespiel überrascht im neuen Trailer mit einer Verschiebung des Releasedatums – aber nicht nach hinten, sondern nach vorn! Das Game erscheint nun eine Woche früher als geplant. Ja, cool. Wieso nicht!

Datum: 17. April

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Directive 8020» – hinter den Kulissen

«Directive 8020» ist der neueste Ableger in der «Dark Pictures»-Serie von Supermassive Games. Im neuen Trailer gibt’s spannende Behind-the-Scenes-Eindrücke von Schauspielerin Lashana Lynch. Ich freue mich auf das Sci-Fi-Horrorabenteuer und hoffe, dass ich nicht allzu dumme Entscheidungen treffen werde.

Datum: 12. Mai

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Transport Fever 3» – Tycoon-Mechaniken

Der neue Trailer zu «Transport Fever 3» vom Schweizer Studio Urban Games zeigt die Tycoon-Mechaniken sowie das Städtewachstumssystem. Jede deiner Entscheidungen soll die wirtschaftliche und physische Entwicklung der Spielwelt spürbar beeinflussen.

Redaktionskollegin Debora hat die Simulation vergangenen Monat bereits angespielt:

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«All Will Fall» – Kartenhaus

Ein postapokalyptisches Aufbauspiel, in dem du Siedlungen auf hoher See bauen musst. Das ist gar nicht so einfach – je vertikaler du baust, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Gebäude zusammenkrachen. Im neuen Trailer verrät das Studio erstmals ein Releasedatum.

Datum: 3. April

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Everwind» – spannende Mischung

Sieht aus wie eine Mischung aus «Skyrim» und «Minecraft», aber schöner. Geil. Bald startet die Early-Access-Phase.

Datum: 17. März (Early Access)

Erscheint für: PC

«Drivers of the Apocalypse» – brutale Fahrzeug-Action

Desolate Wüstengebiete. Fahrzeuge mit Maschinengewehren und Raketen. Action, Explosionen, Stunts. So lässt sich «Drivers of the Apocalypse» zusammenfassen. Das Vehicular-Combat-Genre liegt grösstenteils brach – schön, gibt es wenigstens ab und zu neue Titel, die Fans von «Twisted Metal» und Konsorten bedienen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«The Division Resurgence» – Mobile-Ableger

Zum zehnten Geburtstag der Reihe zeigt Ubisoft neue Eindrücke zum Mobile-Ableger «The Division Resurgence». Der Trailer legt erstaunlicherweise den Fokus auf die Story und verrät ein Releasedatum. Zudem gibt Ubisoft in einer Präsentation zahlreiche DLC-Pläne für «The Division 2» bekannt.

Datum: 31. März

Erscheint für: Mobile

«Dreadmoor» – igitt!

Angelspiele sind bekannt für ihre beruhigenden Vibes. Nicht so «Dreadmoor». In dieser postapokalyptischen Welt angelst du hässliche Fischmonster. Erinnert an «Dredge», nur spektakulärer und grösser. Und ekliger.

Datum: Ende 2026

Erscheint für: PC

«Valorborn» – Mittelalter von oben

In diesem Mittelalter-RPG entscheidest du, wie du spielst. Das Game verspricht «grenzenlose Freiheit». Du kannst die Identität deines Charakters komplett bestimmen. Werde zum Dieb, Jäger oder Söldner. Reise alleine oder in einer Gruppe. Mach, was du willst – jede deiner Entscheidungen wird Konsequenzen haben.

Datum: 15. April (Early Access)

Erscheint für: PC

«Minos» – verteidige das Monster

Helden und Abenteurer aus der ganzen Welt reisen in ein gefährliches Labyrinth, um einen legendären Minotaurus zu erlegen. Du spielst dieses Monster und versuchst zu überleben. Du gestaltest dein Labyrinth, legst Fallen und kämpfst gegen die Ritter. Die Roguelike-Struktur soll dafür sorgen, dass sich Tode nie frustrierend anfühlen.

Datum: Sommer 2026

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Call of Duty: Warzone» – neuer Spielmodus

«Warzone»-Fans können sich auf einen neuen, kostenfreien Spielmodus freuen: «Black Ops Royale». Der ist inspiriert von «Blackout». Bis zu 100 Spieler stürzen sich in der Map Avalon ins Getümmel. Im Gegensatz zum normalen Battle-Royale-Modus gibt es jedoch keine Loadouts und kein Gulag-System.

Datum: 12. März

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Apex Legends x Gundam Event» – Crossover

Die Battle-Royale-Konkurrenz «Apex Legends» lockt mit einem speziellen Event. Schon bald startet ein Crossover mit dem japanischen Sci-Fi-Franchise «Gundam». Das heisst: Du spielst mit Mechs, Waffen und kosmetischen Items aus der Serie. Lustig, vor allem wenn man bedenkt, dass «Apex Legends» im «Titanfall»-Universum spielt, in dem es eigentlich Mechs geben würde. Die sind im Battle-Royale-Ableger aber nie aufgetaucht.

Datum: 10. März

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Ninja Gaiden 4: The Two Masters DLC» – noch mehr Action

Ich liebe «Ninja Gaiden 4». Mit dem neuen DLC gibt es in drei Zusatzkapiteln noch mehr gnadenlose, blutige und ultraschnelle Action. Meinen Test zum Spiel liest du hier nach:

Kritik Brutal, blutig, bockschwer: «Ninja Gaiden 4» im Test von Domagoj Belancic

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hotel Barcelona: Under New Management» – ein Neuanfang

Die Gaming-Legenden Swery65 («Deadly Premonition») und Suda51 («Killer 7», «No More Heroes») haben vergangenes Jahr ihr Kollabo-Projekt «Hotel Barcelona» veröffentlicht – mit durchzogenen Kritiken (62 auf opencritic.com). So richtig zufrieden scheinen die beiden auch nicht gewesen zu sein. Denn mit «Hotel Barcelona: Under New Management» erscheint ein Update, das das ganze Game auf den Kopf stellen soll. Schnellere Kämpfe, ein überarbeitetes Block-System, Balancing-Anpassungen und Performance-Optimierungen warten in dieser kostenlosen Erweiterung auf dich.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

