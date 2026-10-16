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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (11.10-16.10.2026)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (11. bis 16. Oktober) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links oben nach rechts unten: «Squadron 42», «The Wolf Among Us», «Metro 2039», «Hela: of Mice & Magic».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Squadron 42»

«Squadron 42», die Singleplayer-Auskopplung von «Star Citizen» hat ein Release-Zeitfenster. Nachdem es über zwei Jahre verdächtig still um das Spiel war, dürfte der neue Trailer mit Namen «The Oat» viele Fans beruhigen. Beim Cast richtet Cloud Imperium Games mit der grossen Kelle an: Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Henry Cavill und Andy Serkis sind dabei. Klingt vielversprechend, der Trailer strotzt aber derart vor Patriotismus, dass er mich überhaupt nicht anmacht.

Datum: 2. Quartal 2027

Erscheint für: PC

«Metro 2039»

Die «Metro»-Spiele sahen schon immer fantastisch aus. Mit «2039» geht es jetzt schon zum vierten Mal in den Untergrund. Kollege Phil war von der Demo an der Gamescom äusserst angetan. Vor allem der Detailgrad der Postapokalypse hat ihn überwältigt.

Datum: 4. Februar 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«There are No Ghosts at the Grand»

Geisterjagen bei Nacht, ein Hotel aufbauen am Tag? Klingt nach einem schrägen Konzept für ein Spiel, aber das ist ja nichts Neues. Der Overview-Trailer zeigt diese beiden Aktivitäten, die den Kern des Spiels bilden. Nebenbei kannst du als Protagonist Chris David aber auch die Stadt erkunden. Etwa eine Insel besuchen, Boot fahren, Golf spielen oder den Fussball kicken. Weirder Mix, der irgendwie aufgehen könnte.

Datum: Early Access im Dezember 2026

Erscheint für: Xbox Series, PC

«Hela: of Mice & Magic»

Nach etlichen Verschiebungen soll das Koop-Spiel endlich am 1. Dezember erscheinen, eine Demo ist ab sofort verfügbar. Du schlüpfst in die Rolle einer mutigen Maus, die ein treuer tierischer Begleiter einer gütigen Hexe ist. Als die Hexe erkrankt und ihre Magie nachlässt, kann sie die umliegenden Lande nicht mehr allein beschützen. Nun liegt es an dir und anderen winzigen Mausgefährten, in die Bresche zu springen, die Wildnis zu erkunden und dabei zu helfen, das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Für mich als Koop-Fan ein Must-Play.

Datum: 1. Dezember 2026

Erscheint für: Xbox Series, PC

«Phantom Blade Zero»

Nur noch wenige Tage und dann darfst du endlich in «Phantom Blade Zero» losmetzeln. Bevor es soweit ist, zeigen dir aber noch die Entwickler von S-Game wie’s geht. Im neuen Trailer ist der Kampf gegen «The Hunt» zu sehen. Das Game dürfte für Block-und-Konter-Afficinados ein Fest werden.

Datum: 29. Oktober 2026

Erscheint für: PS5, PC

«The Wolf Among Us»

Wie geil war «The Wolf Among Us»? Und wie enttäuscht war ich, als der Nachfolger nie kam? Und wie gehypt war ich, als Telltale Games nicht nur den angekündigt hat, sondern noch ein Remaster des ersten Teils? Antwort auf alles: verdammt! Im neuen Trailer geben die Entwickler Einblicke in die Entwicklung des Remasters.

Datum: 29. Oktober 2026

Erscheint für: PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch und Switch 2, PC

«Guns of Eschaton»

Der First-Person-Soulslike-Action-Shooter – wer erfindet dieses Bezeichnungen? – erhält im neuesten Trailer ein Release-Datum. Im Spiel kämpfst du dich durch eine apokalytische Western-Welt. Sieht geil aus, aber ob es sich von anderen Shootern abheben kann? Immerhin gibt's Koop.

Datum: 8. Dezember 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«No Rest for the Wicked»

Die «Ori»-Spiele habe ich geliebt. «No Rest for the Wicked» hat mir bislang nicht zugesagt. Daran wird auch der bevorstehende 1.0-Launch wohl nichts ändern. Für Fans dürfte es dennoch ein grosses Fest werden. Im Preview-Trailer dazu zeigen die Entwickler das neue Klassensystem. Moon Studios ersetzt alte Attribute durch 362 Traits. Zudem locken sechs Fraktionen auf Isola Sacra sowie Bosse zum Release.

Datum: März 2027

Erscheint für: PS5, PC

Trailer zu neuen Inhalten bereits erschienener Games

Diese Spiele wurden bereits veröffentlicht, erhalten aber neue Inhalte.

«Anno 117: Pax Romana»

Es gibt einen neuen Blick auf die «Dawn of the Delta»-Expansion. Hier geht’s nach Ägypten zu den Pyramiden. Die baust du zwar nicht selbst, denn die standen zeitlich ja schon viel vor den Römern an Ort und Stelle. Sie scheinen wie ein klassisches Monument in Anno 117 zu funktionieren. Die Pyramiden stehen zwar an einem festgeschriebenen Punkt, doch du musst rund um sie herum ein riesiges Bauprojekt starten. Das hat den Zweck, die Pyramiden wieder in ihren Ursprungszustand zu versetzen.

Datum: bereits erschienen

Erschienen für: PC

Auf dem Titelbild von links oben nach rechts unten: «Squadron 42», «The Wolf Among Us», «Metro 2039», «Hela: of Mice & Magic».

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