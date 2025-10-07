Die Tastatur zum Durchdrehen

Produkttest
Wieso ich die vorgebaute Version der GMMK Pro Tastatur nicht empfehle
von Kevin Hofer
Dieser Artikel wurde nicht mit der oben abgebildeten Tastatur geschrieben, ist aber trotzdem kurz.
Man muss ja nicht immer effizient sein. Das führt nur zu Überproduktion, im Falle von Tastaturen zu einer nervtötenden Geschwätzigkeit. Gerne erinnere ich mich an die Zeiten zurück, als das Schreiben – von Hand – noch so mühsam war, dass sich die Leute angenehm kurz fassten. Ein positiver Nebeneffekt: Das Geschriebene prägt sich besser im Gedächtnis ein, wenn komplexe Bewegungen dafür ausgeführt werden müssen.
So gesehen ist die von GBoard Japan entwickelte Wählscheiben-Tastatur eine Wohltat für die Menschheit. Selbst die Enter-Taste muss um sich selbst gedreht werden, wie das Video zeigt. Für die Buchstaben haben die Entwickler einfach das bestehende QWERTY-Layout übernommen, obwohl – oder gerade weil – das hier überhaupt keinen Sinn ergibt. So lässt sich das A, einer der häufigsten Buchstaben im Englischen, am schwierigsten schreiben. Man hätte die Buchstaben auch nach ihrer Häufigkeit anordnen können – im Englischen ETAOIN SHRDLU – aber das hätte die nötige Entschleunigung verhindert.
Den gleichen Geist atmen die innovativen Tastaturen, die GBoard Japan schon in früheren Jahren entwickelt hat. Etwa die äusserst vielseitig einsetzbare Einzeilen-Tastatur oder dieses komische … Dings.
Die Wählscheibentastatur lässt sich nicht kaufen, aber als 3D-Modell ausdrucken.
