«Die Mumie 4»: Fraser und Weisz kehren zurück – Kinostart im Mai 2028

Es ist offiziell: Brendan Fraser und Rachel Weisz schlüpfen erneut in ihre Kultrollen. Universal Pictures hat den vierten Teil der «Die Mumie»-Reihe offiziell bestätigt – inklusive Kinotermin und neuem Regieduo.

Die Gerüchteküche brodelte seit Monaten, nun herrscht Gewissheit. Universal Pictures bringt eines seiner erfolgreichsten Franchises zurück auf die Leinwand. Das Studio bestätigt offiziell, dass «Die Mumie 4» in Arbeit ist. Für Fans der ersten Stunde gibt es dabei die wohl wichtigste Nachricht: Die Originaldarsteller Brendan Fraser und Rachel Weisz kehren in ihre Rollen als Rick und Evelyn O’Connell zurück.

Beide haben ihre Verträge inzwischen unterzeichnet. Das bestätigt Variety unter Berufung auf offizielle Studioquellen. Damit endet eine fast zwei Jahrzehnte dauernde Wartezeit auf ein echtes Sequel der ursprünglichen Reihe.

Du musst dich allerdings noch ein wenig gedulden, bis du das Duo wieder in ägyptischen Grabkammern siehst. Universal Pictures hat den offiziellen Kinostart für den 19. Mai 2028 festgesetzt. Damit positioniert das Studio den Film als großen Sommer-Blockbuster, fast genau 29 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Teils.

Frischer Start nach dem missglückten Reboot

Die Rückkehr zum Franchise kommt nicht von ungefähr. 2017 versuchte Universal, «Die Mumie» als Teil eines geplanten «Dark Universe» mit Tom Cruise neu zu erfinden. Das Projekt scheiterte sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik und begrub die Pläne für ein ganzes gemeinsames Monsterfilm-Universums. Brendan Fraser kommentierte das Scheitern im Jahr 2022 mit klaren Worten: Dem Reboot habe vor allem das Entscheidende gefehlt, das die Originale ausgezeichnet habe – der Spaß.

John Hannah als Jonathan Carnahan neben Brendan Fraser und Rachel Weisz in «Die Mumie». Ob er 2028 zurückkehrt, ist noch offen.

Umso konsequenter ist die Entscheidung von Universal, nun wieder auf die Originalbesetzung zu setzen. Der neue Film soll ein sogenanntes Legacy Sequel werden. Also kein Neustart, der die bisherige Geschichte ignoriert, sondern eine direkte Fortsetzung, die bewusst auf der Nostalgie und dem emotionalen Kapital der Original-Trilogie aufbaut.

Das Regieduo hinter der «Scream»-Neuauflage übernimmt das Steuer

Die Regie übernimmt das Duo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, besser bekannt unter ihrem Kollektivnamen «Radio Silence». Die beiden machten sich zuletzt mit der erfolgreichen Wiederbelebung der «Scream»-Reihe sowie dem Horror-Hit «Abigail» einen Namen. Sie versprechen, den besonderen Ton der Originalfilme von Stephen Sommers einzufangen: eine Mischung aus rasanter Action, humorvollen Dialogen und wohl dosiertem Grusel.

Obwohl die Details zur Handlung derzeit noch unter Verschluss gehalten werden, sickerte bereits durch, dass das Drehbuch von David Coggeshall stammt. Er soll die Geschichte eng an die Dynamik der ersten beiden Filme anknüpfen lassen. Brendan Fraser selbst lässt keinen Zweifel daran, dass dieser vierte Teil für ihn eine ganz persönliche Angelegenheit ist. Im Interview mit der Nachrichtenagentur AP sagte er:

Der Film, den ich drehen wollte, wurde nie realisiert. Ich habe 20 Jahre auf diesen Anruf gewartet. Jetzt? Es ist Zeit, den Fans zu geben, was sie wollen.

Zwei Oscar-Gewinner kehren zurück

Was den neuen «Mumie»-Film von früheren Teilen unterscheidet: Sowohl Brendan Fraser als auch Rachel Weisz sind inzwischen Oscar-prämierte Schauspielerinnen und Schauspieler. Weisz gewann bereits 2006 den Oscar als Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in «Der ewige Gärtner». Fraser erhielt 2024 die Auszeichnung als Bester Hauptdarsteller für seine Leistung in Darren Aronofskys Drama «The Whale». Eine Rolle, die sein vielbeachtetes Comeback nach einer langen Auszeit markierte.

Parallel dazu erscheint im April 2026 ein inhaltlich nicht verwandtes Mumien-Projekt von Regisseur Lee Cronin – unter dem Titel «The Resurrected» – mit Jack Reynor und Laia Costa in den Hauptrollen. Die beiden Filme haben nichts miteinander zu tun.

