Die besten Game-Trailer der Woche (12.09. bis 19.09.)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer der vergangenen Woche (12.09. bis 19.09.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Zu viele Games, zu viele Trailer, zu wenig Zeit. Jede Woche ballern Publisher gefühlt Hunderte von spannenden Videos raus. Damit du dich nicht durch den ganzen Trailer-Kram wühlen musst, übernehZu viele Games, zu viele Trailer, zu wenig Zeit. Jede Woche ballern Publisher gefühlt Hunderte von spannenden Videos raus. Damit du dich nicht durch den ganzen Trailer-Kram wühlen musst, übernehmen wir das für dich. Hier sind die Perlen, die wir mit grösster Vorsicht herausgefischt haben.

Egal, ob Neuankündigung oder Update zu einem bestehenden Spiel. Egal ob AAA-Game oder Indie-Geheimtipp. Hier bekommst du die besten Trailer der Woche (12.09. bis 19.09.) in einer kompakten Übersicht.

«The Lift: Supernatural Handyman Simulator» (Neuankündigung)

Du übernimmst die Rolle eines Handwerkers, der ein Forschungsinstitut nach einem mysteriösen Unfall renovieren und reparieren soll. Phil und ich konnten den Titel bereits anspielen und sind von der einzigartigen Atmosphäre und dem taktilen Bastel-Gameplay begeistert. Im Podcast und in Phils Vorschau erfährst du mehr zum Spiel.

Wann: 2026

Erscheint für: PC



«Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2»

Das neue Vampir-Game von Entwicklerstudio The Chinese Room wurde in den vergangenen Wochen unter Fans kontrovers diskutiert. Dies, weil Inhalte in die viel teurere Premium Edition gepackt wurden, die eigentlich in das Basisspiel gehören – allen voran zwei spielbare Clans (Lasombra und Toreador). Der Publisher hat die kritischen Stimmen gehört und entschuldigt sich. Im neuen Trailer bekommst du eine Übersicht über das, was dich im Game nun tatsächlich erwartet.

Wann: 22. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Assassin's Creed Shadows: Claws of Awaji»

Wusstest du, dass ein Story-DLC für «Assassin's Creed Shadows» erschienen ist? Ich auch nicht. Nach dem Launch im März ist das Samurai-Game schnell aus meinem Kopf verschwunden. Der Launch-Trailer zur Erweiterung «Claws of Awaji» erinnert mich nun wieder an die Existenz des Spiels. Dass ich den DLC anspiele, scheint in Anbetracht des nahenden Launches von «Ghost of Yōtei» jedoch unwahrscheinlich.

Meinen ursprünglichen Test zum Basisspiel kannst du in diesem Beitrag nachlesen.

Wann: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Dispatch»

In diesem Adventure-Game spielst du nicht den Helden, sondern einen Einsatzleiter, der Superhelden auf Verbrecherjagd schickt. Viele bekannte Stimmen wirken am Projekt mit – unter anderem Aaron Paul («Breaking Bad», «Need for Speed») und Jeffrey Wright («The Last of Us», «The Batman»). Im neuen Trailer erhält das Game erstmals ein Releasedatum.

Wann: 22. Oktober

Erscheint für: PS5, PC



«Darkenstein 3D»

Dieser Retro-Shooter sieht aus wie eine Mischung aus «Wolfenstein», «Doom» und «Serious Sam». Im Trailer gibt es neue Gameplay-Eindrücke und ein Releasedatum. Das Spiel ist ein Herzensprojekt eines Solo-Entwicklers.

Wann: 21. Oktober

Erscheint für: PC



«It Takes a War Reveal Trailer» (Nauankündigung)

Und noch ein Retro-Shooter. Dieses Mal in «Counter-Strike»-Optik. An sich ist der Trailer wenig spektakulär, der Entwickler hinter dem Projekt lässt aber aufhorchen: Thomas Mackinnon. Der hat vor einigen Jahren das Meta-Game «The Corridor» veröffentlicht. Ein Steam-User beschreibt das experimentelle Spiel wie folgt: «Schön, noch ein Spiel, in dem ich meine Existenz hinterfragen kann, danke!» Man darf gespannt sein, welche cleveren Ideen sich hinter der scheinbar simplen Shooter-Fassade verbergen.

Wann: das weiss niemand

Erscheint für: PC



«Atomfall: The Red Strain»

Die britische «Fallout»-Alternative erhält ihre erste Story-Erweiterung – inklusive neuer Gebiete, Gegner und Waffen. Phil hat das Base-Game getestet und nannte es in seiner Kritik «charmant, aber holprig wie eine unpräparierte Landstrasse».

Wann: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC



«Mega Man Star Force Legacy Collection» (Neuankündigung)

Eine Kollektion, die alle sieben «Megaman Starforce»-Games beinhaltet. Also: «Megaman Starforce Leo», «Megaman Starforce Dragon», «Megaman Starforce Pegasus», «Megaman Starforce 2 Zerker X Ninja», «Megaman Starforce 2 Zerker X Saurian», «Megaman Starforce 3 Black Ace» und «Megaman Starforce 3 Red Joker». Bei den Spinoffs handelt es sich um Action-RPG-Games, die ursprünglich auf dem Nintendo DS erschienen sind.

Wann: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC



«Meatshaker»

Öh, ja... ein Switch-Spiel, in dem du dein Würstchen rüttelst. So wie es scheint, ist «Meatshaker» lediglich ein Re-Skin von «Ratshaker», das bereits für PS5 und PC erhältlich ist. In diesem Spiel – du erahnst es vielleicht schon – musst du eine Ratte statt ein Würstchen schütteln. Ich frage mich: Wurde die Ratte auf Nintendos Plattform zensiert? Ist Gewalt gegen Nager auf der Switch nicht erlaubt? Wie dem auch sei – wenn du das Game nicht kennst, solltest du möglichst ohne Vorwissen reinspringen. So viel sei verraten: Es ist ein verstörendes Horrorspiel.

Wann: ab sofort

Erscheint für: Switch



«Detective Instinct: Farewell, My Beloved»

Ich liebe «Hotel Dusk». In einem kürzlich veröffentlichten Meinungsbeitrag habe ich das Nintendo-DS-Adventure gar als «perfekt» bezeichnet. Deshalb bin ich gerade ziemlich gehyped vom Trailer zu «Detective Instinct: Farewell, My Beloved». Diese Grafik¨! Diese Vibes! Mein Nostalgiezentrum ist aktiviert.

Wann: 26. Oktober

Erscheint für: Switch, PC



