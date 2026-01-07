News & Trends 4 3

Der LG 32GX870B ist der Monitor, auf den viele gewartet haben

Kein Ultrawide, keine Krümmung, kein RGB-Subpixel-Layout: Der 32GX870B steht im Schatten von LGs anderen Ankündigungen – völlig zu Unrecht.

Neben neuen Ultrawide-Flaggschiffen zeigt LG auf der CES einen Monitor in normalem Format, der für viele Leute den Sweetspot treffen könnte: Der 32GX870B hat ein 32-Zoll-Display im 16:9-Format, eine 4K-Auflösung und eine Bildfrequenz von 240 Hertz (oder 480 Hertz in FullHD). OLED-Monitore mit diesen Eckdaten gibt es bereits seit zwei Jahren – sie sind gut und sehr beliebt.

Der 32GX870B hebt sich von bisherigen Modellen ab, weil er mit LGs neuem Tandem-WOLED-Panel kommt. Es bietet eine deutlich höhere maximale Helligkeit von rund 380 Nits bei 100 Prozent APL (also Vollbild). Bei Monitoren mit dem Vorgänger-Panel war bei 270 Nits Schluss. Das entspricht einer Steigerung von 40 Prozent. Da die Helligkeit einer der Schwachpunkte von OLED gegenüber LCD ist, stellt diese Entwicklung einen wichtigen Fortschritt dar.

Tandem WOLED und Tandem OLED Tandem WOLED wird bei grossen Displays wie TVs und Monitoren eingesetzt. Hier produzieren vier Ebenen von Leuchtdioden gemeinsam ein weisses Licht, das dann durch Filter eingefärbt wird. Deshalb passt hier weiterhin die Abkürzung mit W für «White». Bei Tandem OLED ohne W werden hingegen zwei Ebenen von Dioden übereinander gestapelt, die direkt rotes, grünes und blaues Licht abstrahlen. Ein zusätzlicher Farbfilter entfällt. Dieses Prinzip wird bei kleinen Displays eingesetzt, etwa Smartphones oder dem LGs neue Namensgebung für gestapelte OLED-Hintergrundbeleuchtungen ist etwas verwirrend:wird bei grossen Displays wie TVs und Monitoren eingesetzt. Hier produzieren vier Ebenen von Leuchtdioden gemeinsam ein weisses Licht, das dann durch Filter eingefärbt wird. Deshalb passt hier weiterhin die Abkürzung mit W für «White». Beiohne W werden hingegen zwei Ebenen von Dioden übereinander gestapelt, die direkt rotes, grünes und blaues Licht abstrahlen. Ein zusätzlicher Farbfilter entfällt. Dieses Prinzip wird bei kleinen Displays eingesetzt, etwa Smartphones oder dem iPad Pro

Auch die Schwarzwerte und die Farbdarstellung haben sich gemäss LG verbessert. Der Hersteller gibt eine Abdeckung des DCI-P3-Farbraums von 99,5 Prozent an. Helle Farben wird das Display aber weiterhin nicht sehr satt darstellen können. Denn LG setzt hier nicht das neue RGB-Subpixel-Layout ein, sondern weiterhin eine RGWB-Struktur mit weissem Pixel. Nur so ist die hohe Spitzenhelligkeit möglich.

Das bedeutet: Es dürfte weiterhin zu leichten Farbsäumen bei der Textdarstellung kommen. Dank der relativ hohen Pixeldichte von 140 Pixel pro Zoll (ppi) war das «Fringing» aber schon beim Vorgänger kein grosses Problem mehr. Für die meisten Anwendungen ist das RGWB-Panel mit seiner höheren Helligkeit wahrscheinlich der bessere Kompromiss.

WOLED vs. QD-OLED

Und wie schlägt sich das neue Panel im Vergleich zum QD-OLED-Äquivalent von Samsung? Das hängt davon ab, was dir wichtiger ist. Unter dem Strich hat WOLED besonders in hellen Räumen leichte Vorteile.

Helligkeit: Der 32GX870B (380 Nits) ist heller als QD-OLED der vierten und fünften Generation (300 Nits).

Der 32GX870B (380 Nits) ist heller als QD-OLED der vierten und fünften Generation (300 Nits). Farbdarstellung: Bei QD-OLED verblassen helle Farben weniger als beim 32GX870B, weil Samsungs Panel kein weisses Subpixel hat.

Bei QD-OLED verblassen helle Farben weniger als beim 32GX870B, weil Samsungs Panel kein weisses Subpixel hat. Schwarzwert: Samsung versucht durch eine neue Beschichtung den Schwarzwert von QD-OLED bei viel Umgebungslicht zu verbessern. Das WOLED-Panel des 32GX870B bleibt aber dank Polarisationsfilter im Vorteil.

Samsung versucht durch eine neue Beschichtung den Schwarzwert von QD-OLED bei viel Umgebungslicht zu verbessern. Das WOLED-Panel des 32GX870B bleibt aber dank Polarisationsfilter im Vorteil. Textdarstellung: Die bisherigen 32-Zöller mit 4K-Auflösung und QD-OLED nutzen ebenfalls nicht Samsungs V-Stripe-Subpixel-Layout. Die Textschärfe dürfte deshalb gleichauf sein.

Bisher war WOLED (links) gegenüber QD-OLED (rechts) bei direkter Lichteinstrahlung klar im Vorteil. Wie der Vergleich mit einem QD-OLED-Monitor mit der neuen Beschichtung ausfällt, bleibt abzuwarten.

Quelle: Samuel Buchmann

KI-Upscaling und DisplayPort 2.1

Der 32GX870B gehört zu LGs neuer Premium-Linie «UltraGear evo». Sie umfasst ein «On-Device-AI-Upscaling» – Inhalte können also vom PC in einer tieferen Auflösung an den Monitor gesendet werden. Danach skaliert dieser das Bild in seine native Auflösung. Das soll den Hardware-Hunger reduzieren, ähnlich wie Nvidia DLSS oder AMD FSR. Im Gegensatz dazu wird die nötige Rechenarbeit aber an den Monitor ausgelagert.

An Anschlüssen stehen zweimal HDMI 2.1, einmal USB-C (90 Watt Stromversorgung) und einmal DisplayPort 2.1 (UHBR20) zur Verfügung. Das Display ist nicht gekrümmt und hat für einen Gaming-Monitor ein sehr dezentes Design mit flachem Standfuss. Zu Preis und Verfügbarkeit gibt es noch keine Informationen.

Titelbild: LG

