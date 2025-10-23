News & Trends 14 0

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Oktober und November 2025

Mit «Commandos: Origins», «The Outer Worlds 2» und «Football Manager 26» erscheinen im Herbst gleich mehrere etablierte Titel im Game Pass. Dazwischen sorgen Indie-Produktionen wie «Super Fantasy Kingdom» für Abwechslung.

Am 22. Oktober 2025 hat Xbox die zweite Welle an Game-Pass-Titeln für den Herbst vorgestellt. Das Line-up reicht von strategischer Stealth-Action über Simulations- und Aufbau-Spiele bis hin zu erzählerischen Sci-Fi-Erlebnissen. Alle Titel erscheinen im Laufe der nächsten Wochen und sind je nach Abostufe für Cloud, Konsole oder PC verfügbar.

«Commandos: Origins»

Wann: 22. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium



«Commandos: Origins» führt dich an die Anfänge einer der bekanntesten Taktik-Serien der 2000er-Jahre zurück. Du übernimmst die Kontrolle über sechs Elite-Soldaten, die mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten in feindliches Gebiet eindringen. Präzises Timing, Planung und Beobachtung sind entscheidend, denn jeder Schritt kann über Erfolg oder Scheitern entscheiden.

Das Spiel kombiniert klassische Echtzeit-Taktik mit einer modernen 3D-Präsentation, ohne den Geist der Originale zu verlieren. Einzelne Missionen erfordern das Koordinieren mehrerer Figuren gleichzeitig, um Gegner abzulenken, Fallen zu umgehen und das Ziel unbemerkt zu erreichen. Wer Strategie und Geduld schätzt, findet hier ein Spiel, das durchdachtes Vorgehen belohnt und sich spürbar von hektischer Action abhebt.

«Microsoft Flight Simulator 2024»

Wann: 22. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium



Mit dem «Microsoft Flight Simulator 2024» setzt Asobo Studio seine Simulationsreihe fort und erweitert sie um neue Berufsfelder und Missionen. Du kannst als Fracht- oder Rettungspilot, in der Agrarfliegerei oder als Linienpilot tätig sein – jeweils mit authentischer Ausrüstung und realistisch simulierten Flugbedingungen. Die Welt ist vollständig in 3D abgebildet, Wetter und Verkehr basieren auf Echtzeitdaten.

Technisch weiß das Spiel durch sein globales Daten-Streaming zu beeindrucken, das Landschaften nahezu fotorealistisch darstellt. Zugleich bleibt der Titel ein Lernspiel: Wer präzise starten und landen will, muss Aerodynamik, Wetterverhalten und Steuerung verstehen.

«PowerWash Simulator 2»

Wann: 23. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Der Nachfolger des überraschenden Indie-Erfolgs erweitert das Grundprinzip um mehr Werkzeuge, realistischere Physik und komplexere Aufträge. Du reinigst Hausfassaden, Fahrzeuge, Statuen oder ganze Straßenzüge – allein oder im Koop-Modus. Neu hinzu kommen ein «Dirt Finder»-System, das dir Restverschmutzungen anzeigt, sowie anpassbare Düsen und Reinigungsflüssigkeiten.

Der meditative Spielcharakter bleibt: Es geht weniger um Wettkampf als um den Reiz der Präzision, wenn jeder Sprühstoß sichtbare Ordnung schafft. Im Kern ist «PowerWash Simulator 2» ein Spiel über Kontrolle, Konzentration und den Rhythmus gleichförmiger Arbeit.

Trotz seines unscheinbaren Themas bleibt «PowerWash Simulator 2» ein Paradebeispiel für die Faszination alltäglicher Tätigkeiten in digitalen Welten. Warum solche Spiele funktionieren und weshalb das Entfernen von Schmutz in virtueller Form so befriedigend wirken kann, hat mein Kollege Rainer bereits in einem Beitrag untersucht.

«Bounty Star»

Wann: 23. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Bounty Star» mischt Third-Person-Action mit Basisaufbau und Farming-Elementen. Du schlüpfst in die Rolle von Clementine McKinney, einer ehemaligen Mech-Pilotin, die im postapokalyptischen Südwesten der USA einen Neuanfang wagt. Zwischen Wüstenruinen und verfallenen Städten baust du deine Basis aus, sammelst Ressourcen, pflegst Felder und rüstest deinen Kampfroboter mit neuen Waffen aus.

Das Gameplay wechselt zwischen ruhigem Aufbau-Alltag und intensiven Gefechten gegen Banditen oder feindliche Mechs. Dadurch entsteht ein ungewöhnlicher Rhythmus aus Planung und Adrenalin.

«Super Fantasy Kingdom» (Game Preview)

Wann: 24. Oktober

Wo: PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Super Fantasy Kingdom» verbindet Aufbau-Mechaniken mit Roguelike-Strukturen. Du errichtest dein eigenes Königreich, sammelst Ressourcen, baust Mauern und Verteidigungsanlagen. Dabei musst du dich gleichzeitig wiederkehrenden Angriffswellen von Monstern stellen. Jede Runde bringt neue Startbedingungen, während Fortschritte in späteren Durchläufen übernommen werden.

Dadurch entsteht ein Lernprozess, bei dem du langsam verstehst, wie du die Balance zwischen Wirtschaft, Verteidigung und Expansion hältst. Optisch präsentiert sich das Spiel farbenfroh, aber mit strategischem Tiefgang.

«Halls of Torment»

Wann: 28. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Premium, Game Pass Ultimate



In diesem Survival-Roguelike-Spiel begibst du dich in düstere Hallen voller Monster und Bedrohungen. Du wählst aus verschiedenen Heldenklassen, kämpfst gegen Horden von Gegnern und sammelst permanente Upgrades.

Jeder Lauf dauert nur wenige Minuten, doch Fortschritte bleiben erhalten. Die Steuerung ist simpel, das Balancing herausfordernd. Atmosphäre und Soundtrack lehnen sich an klassische Dungeon-Crawler an, während die Spiellogik auf ständigen Fortschritt ausgelegt ist.

«The Outer Worlds 2»

Wann: 29. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Der Nachfolger des Sci-Fi-Rollenspiels von Obsidian Entertainment erweitert das bekannte Konzept um neue Planeten, Fraktionen und Begleiter. Du erkundest eine abgelegene Kolonie, triff Entscheidungen, die deine Beziehungen und Missionsverläufe beeinflussen, und bestimmst die Zukunft deiner Crew.

Neben klassischen Dialogsystemen erwarten dich Shooter-Elemente, Crafting und verzweigte Story-Pfade. «The Outer Worlds 2» bleibt humorvoll, aber deutlich größer angelegt als der Vorgänger.

Kollege Domi hat das Spiel bereits getestet und zeigt sich hellauf begeistert.

«1000xRESIST»

Wann: 4. November

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Premium, Game Pass Ultimate



In «1000xRESIST» erlebst du ein narrativ geprägtes Sci-Fi-Abenteuer in einer Welt, die von einer Alien-Seuche heimgesucht wurde. Du spielst eine Figur namens Watcher, die in einem unterirdischen Habitat lebt und den Ursprung ihrer Zivilisation hinterfragt. Das Spiel legt Wert auf Story, Dialoge und Atmosphäre, weniger auf klassische Action.

Visuell nutzt es stilisierte 3D-Grafik mit starker Farbkomposition, um Isolation und Fremdheit zu betonen. Inhaltlich geht es um Erinnerung, Identität und Loyalität: Themen, die in ruhigem Tempo erzählt werden.

«Football Manager 26»

Wann: 4. November

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Wie gewohnt übernimmst du die vollständige Kontrolle über einen Fußballverein – von der Kaderplanung über Transfers und Taktik bis hin zu Trainingseinheiten und Medienarbeit. Die Benutzeroberfläche wurde modernisiert, das Scouting-System erweitert und die Analysefunktionen weiter vertieft.

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 31. Oktober 2025

Zum Monatsende entfernt Microsoft mal wieder drei Titel aus dem Game Pass-Katalog:

«Jusant»

«Metal Slug Tactics»

«Return to Monkey Island»

