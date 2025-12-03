News & Trends 10 2

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Dezember 2025

Während «Indiana Jones und der Große Kreis» als großes Highlight des Monats startet, sorgen Titel wie «Death Howl», «A Game About Digging A Hole» und «Bratz: Rhythm & Style» für ungewöhnliche Farbtupfer im Katalog des Xbox-Game-Passes.

Im letzten Monats des Jahres schafft Microsoft im Game Pass einen Querschnitt durch das aktuelle Spielegeschehen: erzählerische Abenteuer, taktische Roguelikes, klassisches Kampfspiel-Design und experimentelle Indies. Das große Highlight ist natürlich «Indiana Jones und der Große Kreis». Doch auch abseits davon bietet die Auswahl genügend Stoff für ganz unterschiedliche Spielstile.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für PC. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Monster Train 2»

Wann: 03. Dezember

Wo: Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium



«Monster Train 2» führt das Deckbuilding-Roguelike des Vorgängers konsequent weiter. Wieder steuerst du einen höllischen Zug durch feindliche Gebiete, wobei jeder Halt neue taktische Entscheidungen fordert.

Das Zusammenspiel aus Kartendeck, Einheitenpositionierung und Ressourcenmanagement fällt komplexer aus, bleibt aber transparent genug, um eigene Strategien zu entwickeln. Kämpfe belohnen Synergien: Kombinierst du Beschwörungen mit Zaubern richtig, entstehen starke Ketteneffekte. Langfristige Progression, permanente Upgrades und neue Abteile für deinen Zug sorgen für einen übergreifenden Motivationsbogen. Optisch bleibt das Spiel seinem unverkennbaren Stil treu: bunt, düster und mit humorvollen Akzenten.

«Spray Paint Simulator»

Wann: 03. Dezember

Wo: Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium



«Spray Paint Simulator» widmet sich ganz der Kunst des Sprühens. Du gestaltest Wände, Möbel oder ganze Innenräume mit verschiedenen Düsen, Texturen und Farben. Das Spiel legt überraschend viel Wert auf realistische Farbverläufe: Farbe tropft, deckt unterschiedlich stark und verändert je nach Material ihre Wirkung. Die Aufträge reichen von dekorativen Designs bis zu komplexen Projekten mit vorgegebenen Themen.

Der ruhige Ablauf und die freie Gestaltungsmöglichkeit schaffen einen fast meditativ wirkenden Spielfluss. Ohne Zeitdruck kannst du experimentieren, Fehler übermalen oder ganz neue Stilrichtungen ausprobieren.

«33 Immortals» (Game Preview)

Wann: 04. Dezember

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium



«33 Immortals» setzt auf Koop-Action für bis zu 33 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig. Der Titel kombiniert Roguelike-Elemente mit spontanen Raid-Mechaniken: Du trittst einer laufenden Gruppe bei, kämpfst dich durch prozedural generierte Zonen und stellst dich übergroßen Bossen. Jeder Run bringt neue Ausrüstung, Fähigkeiten und rollenspezifische Vorteile.

Trotz der hohen Spielerzahl bleibt das Geschehen erstaunlich strukturiert, weil Angriffsphasen, Rückzugsräume und Gruppenmechaniken klar erkennbar sind. Die stilisierte Fantasy-Optik verleiht den großen Schlachten Übersicht und Charakter.

«Indiana Jones und der Große Kreis»

Wann: 04. Dezember

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium



«Indiana Jones und der Große Kreis» bringt den berühmten Archäologen in ein modernes Action-Adventure, das stark auf filmische Inszenierung setzt. Du reist an ikonische Schauplätze, untersuchst Ruinen, löst klassische Mechanik-Rätsel und überstehst dynamische Fluchtsequenzen. Der Mix aus Klettern, Kämpfen und Erkunden fließt nahtlos ineinander, sodass die Handlung stetig vorangetrieben wird.

Indiana Jones bleibt als Figur präsent: humorvoll, erfahren und immer zwischen Risiko und Wissenstrieb pendelnd. Das Spiel nutzt lineare Abschnitte ebenso wie halboffene Areale, um Abwechslung im Tempo zu schaffen. Die Präsentation erinnert an moderne Abenteuerfilme: mit viel Bewegung, prägnanten Bildern und einem klaren Fokus auf Atmosphäre. Kollege Philipp zeigt sich in seiner Kritik begeistert von dem Spiel:

Kritik «Indiana Jones and the Great Circle» übertrifft all meine Erwartungen von Philipp Rüegg

«Routine»

Wann: 04. Dezember

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Routine» ist ein Sci-Fi-Horror, der sich auf psychologische Spannung statt auf Jumpscares verlässt. Die verlassene Mondbasis wirkt nüchtern, kalt und fremd. Geräusche, Schatten und das flackernde Licht bestimmen dein Vorankommen. Gegner sind selten sichtbar, aber ständig präsent, was ein Gefühl latenter Bedrohung erzeugt.

Du suchst Hinweise auf das Verschwinden der Crew, öffnest abgesperrte Bereiche und setzt Technologien ein, die ebenso hilfreich wie riskant wirken. Routine lebt von seinem Sounddesign, dem langsamen Rhythmus und der klaustrophobischen Enge.

«A Game About Digging A Hole»

Wann: 09. Dezember

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld

Wie: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«A Game About Digging A Hole» ist ein bewusst minimalistisches Erkundungsspiel, das sich ganz um das Graben dreht. Du kaufst ein kleines Haus mit einem unscheinbaren Garten und beginnst schließlich, ein Loch zu graben. Je tiefer du gräbst, desto mehr verändert sich die Umgebung. Schichten, Materialien und Strukturen deuten an, dass unter dem Garten etwas verborgen liegt.

Die ruhige Atmosphäre, der reduzierte Stil und die langsame Progression erzeugen einen fast meditativen Spielfluss. Viele Entscheidungen treffen sich intuitiv: Welche Werkzeuge kaufst du? Wie gehst du mit den gefundenen Ressourcen um? Das Spiel verzichtet bewusst auf klare Ziele oder dramatische Wendungen und lässt dir Raum, deinen eigenen Rhythmus zu finden.

«Death Howl»

Wann: 09. Dezember

Wo: PC, Handheld

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Death Howl» kombiniert Deckbuilding mit einem düsteren Abenteuer rund um Verlust und Vergeltung. Du steuerst eine Mutter, die auf der Suche nach ihrem verschwundenen Sohn durch albtraumhafte Regionen zieht. Jeder Abschnitt bringt neue Gegner, Entscheidungen und Karten, die du taktisch kombinierst. Die Kämpfe sind rundenbasiert, aber durch Totems, Synergieeffekte und kurze Aktionsfenster dynamisch gestaltet.

Die Welt wirkt unheimlich und bedrückend, getragen von handgezeichneten Szenerien und melancholischer Musik, die eine konstante Spannung erzeugt. Die Geschichte entfaltet sich langsam über Begegnungen, Orte und Erinnerungen, ohne jemals zu viel zu erklären.

«Dome Keeper»

Wann: 09. Dezember

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC, Handheld

Wie: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Dome Keeper» verbindet Roguelike, Tower Defense und Mining zu einem fokussierten, taktischen Spielablauf. Du gräbst unter deiner Schutzkuppel nach Ressourcen, verbesserst Ausrüstung und verteidigst dich gegen Angriffe fremdartiger Kreaturen. Der Reiz entsteht aus dem Wechsel von Ruhe und Hektik: Unter der Erde gilt effizientes Graben und Entscheiden, über der Erde musst du schnell reagieren und deine Verteidigung optimal einsetzen. Jede Partie verläuft anders, weil Struktur, Gegnerwellen und Fundorte variieren.

«Mortal Kombat 1»

Wann: 10. Dezember

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Mortal Kombat 1» bringt die traditionsreiche Prügelspielserie in einer modernen Neuauflage zurück. Das Kampfsystem mischt schnelle Kombos, harte Treffer und taktische Pausen, während das neue Unterstützer-System zusätzliche Kampfoptionen ermöglicht. Die Arenen sind detailliert, teils zerstörbar und geben jedem Match eine klare Identität.

Die Kampagne erzählt eine alternative Version des bekannten Universums und setzt stark auf filmische Inszenierung. Fatalities, Brutalities und Signature-Moves bleiben spektakulär und bewusst überzeichnet, ohne künstliche Distanz aufzubauen.

«Bratz: Rhythm & Style»

Wann: 11. Dezember

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Bratz: Rhythm & Style» richtet sich an Fans von Mode-, Musik- und Lifestyle-Spielen und setzt die Bratz-Marke spielerisch modern um. Du begleitest die Figuren auf kleinen Modeabenteuern, entwirfst Outfits, nimmst an Tanz- und Musiksequenzen teil und gestaltest Fotostrecken oder kurze Challenges.

Das Spiel setzt weniger auf Mechanik als auf kreative Ausdrucksformen: Du kombinierst Kleidungsstücke, wählst Stile, Farben und Accessoires und präsentierst deine Looks in thematischen Szenen. Die Musik bildet den rhythmischen Rahmen, während Minispiele für Abwechslung sorgen. Der Ton bleibt leicht, bunt und freundlich.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Zum 15. Dezember 2025 verschwinden «Mortal Kombat 11», «Still Wakes the Deep» und «Wildfrost» aus dem Abo. Am 31. Dezember 2025 folgen außerdem «Carrion» und «Hell Let Loose».

