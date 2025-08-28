News & Trends 8 1

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im September

Mit «Psychonauts 2», «Stardew Valley» und «Viewfinder» präsentiert Sony das nächste Monatspaket für Playstation Plus Essential. Alle drei Spiele sind ab Anfang September verfügbar.

Der September bringt frischen Wind in deine Spielebibliothek. Sony hat die drei neuen Titel für Playstation Plus vorgestellt. Wie jeden Monat profitierst du vom Angebot, wenn du mindestens ein Essential-Abonnement hast. Ab dem 2. September 2025 bekommst du mit «Psychonauts 2», «Stardew Valley» und «Viewfinder» eine Mischung aus fantasievoller Abenteuer-Action, entspannter Farming-Simulation und cleverem Puzzle-Experiment.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

«Psychonauts 2»

Wann: 2. September

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2021



«Psychonauts 2» nimmt dich mit auf eine Reise in die Gedankenwelt anderer Menschen. Als Razputin «Raz» Aquato, ein junger Hellseher mit großen Ambitionen, erkundest du surreale Level, die direkt aus den Köpfen der Figuren entspringen. Jeder Schauplatz spiegelt deren Ängste, Träume und Geheimnisse wider – mal bunt und verspielt, mal düster und grotesk.

Das Spiel verbindet klassische Jump’n’Run-Elemente mit originellen Psychokräften, die dir im Kampf und beim Rätseln helfen. Hinzu kommt eine Geschichte, die Humor, Fantasie und eine Portion Gesellschaftskritik miteinander vereint. Schon bei seiner Veröffentlichung galt «Psychonauts 2» als Paradebeispiel dafür, wie kreative Spielwelten aussehen können.

«Stardew Valley»

Wann: 2. September

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2016



In «Stardew Valley» findest du Ruhe und Routine abseits des hektischen Alltags. Du übernimmst eine heruntergekommene Farm und baust sie Stück für Stück wieder auf. Dabei entscheidest du selbst, ob du dich auf Ackerbau konzentrierst, Tiere züchtest, Minen erforschst oder einfach das soziale Leben im Dorf genießt.

Das Spiel entfaltet seinen Reiz durch völlige Freiheit. Es gibt kein festes Ziel, sondern nur deine eigene Motivation. Viele Spieler und Spielerinnen verlieren sich in der meditativen Wirkung der täglichen Farmarbeit und entdecken gleichzeitig neue Geschichten, wenn sie Freundschaften schließen oder sogar heiraten. «Stardew Valley» bleibt auch Jahre nach seiner Veröffentlichung eines der beliebtesten Indie-Spiele überhaupt.

«Viewfinder»

Wann: 2. September

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2023



«Viewfinder» stellt deine Wahrnehmung auf die Probe. Du erkundest eine rätselhafte Welt, in der Fotos und Bilder nicht nur Erinnerungen, sondern Bausteine der Realität sind. Alles, was du fotografierst, kannst du als dreidimensionales Objekt in die Umgebung einsetzen und damit Wege schaffen, Hindernisse überwinden oder ganze Räume umgestalten.

Die Mechanik eröffnet ein Spiel voller Aha-Momente. Jeder Abschnitt zwingt dich, um die Ecke zu denken und mit Perspektiven zu experimentieren. Dabei bleibt «Viewfinder» kompakt und konzentriert, was es besonders für Spielende attraktiv macht, die schnelle, aber intensive Rätselerfahrungen suchen.

Titelbild: ConcernedApe

