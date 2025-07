News & Trends 38 30

Sony verklagt Tencent wegen «Horizon»-Klon

«Light of Motiram» sei eine dreiste Kopie der «Horizon»-Games, findet Sony. Tencent habe zweifach vergeblich versucht, die Marke von Sony zu lizenzieren.

Wer den Trailer im letzten November gesehen hat, wird sich ob der Klage wenig wundern. Bereits das Titelbild von «Light of Motiram» erinnert unweigerlich an Sonys Openworld-Action-Game «Horizon Zero Dawn». Beide Spiele setzen auf ein ähnliches post-post-apokalyptisches Szenario mit einer rothaarigen Protagonistin und dinoähnlichen Robotern.

Sony bezeichnet «Light of Motiram» als «slavish clone», was übersetzt so viel heisst wie: sklavische Nachahmung. Also eine detailgetreue Nachbildung, die keine wesentlichen Unterschiede mit sich bringt. Das japanische Unternehmen hat nun rechtliche Schritte gegen Tencent eingereicht. Das Ziel ist klar: Das Spiel soll in der jetzigen Form nicht erscheinen dürfen. Die Klage wurde an einem kalifornischen Gericht eingereicht.

Tencent wollte angeblich die «Horizon»-Lizenz Die von Sonys Anwälten vorgelegten Dokumente vergleichen verschiedene Aspekte des Spiels wie die Protagonistin und verschiedene Roboter-Kreaturen. Die sehen auf den ersten Blick auch sehr ähnlich aus.

Die Direktvergleiche sehen schon sehr eindeutig aus.

Die Roboterdinos von «Horizon» und die von «Light of Motiram»

Das Ganze erinnert stark an «Palworld». Auch dort kam es zur Klage. Nintendo hat sich dabei allerdings nicht auf Äusserlichkeiten, sondern auf bestimmte Mechaniken fokussiert – und auch schon einen ersten Erfolg verzeichnet.

Ein weiterer interessanter Aspekt der «Horizon»-Klage ist Sonys Behauptung, dass Tencent die Marke lizenzieren wollte. Sony vermutet, dass das Spiel damals bereits in Entwicklung gewesen sei. Tencents Aurora Studios sollten sich um die Umsetzung kümmern. Der «Horizon»-Name sollte beibehalten und das Setting um chinesische Einflüsse erweitert werden.

Sony hat Unterlagen für einen angeblichen Pitch von Tencent vorgelegt.

Sony spekuliert zudem, dass Polaris Quest, die aktuell als Studio hinter «Light of Motiram» aufgeführt werden, entweder ein anderer Name für Aurora Studios ist oder die beiden zusammenarbeiten.

Tencent hat sich bislang nicht zur Klage geäussert.

Update: Die Beschreibung «slavish clone» genauer ausgeführt.

