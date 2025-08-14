News & Trends 2 1

Das sind die besten Game-Trailer der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer aus der Gaming-Welt zusammengefasst.

Zu viele Games, zu viele Trailer, zu wenig Zeit. Jede Woche ballern Publisher gefühlt Hunderte von spannenden Videos raus. Damit du dich nicht durch den ganzen Trailer-Kram wühlen musst, übernehmen wir das für dich. Hier sind die Perlen, die wir mit grösster Vorsicht herausgefischt haben.

Egal, ob Neuankündigung oder Update zu einem bestehenden Spiel. Egal ob AAA-Game oder Indie-Geheimtipp. Hier bekommst du die besten Trailer der Woche (8.8. bis 15.8.) in einer kompakten Übersicht.

«Prologue: Go Way Back»

Das erste Spiel des Studios Playerunknown Productions, gegründet vom «PUBG»-Schöpfer Brendan Greene. Das Survival-Roguelike soll eine riesige Spielwelt bieten. Ich fühle mich an «Firewatch» erinnert. Die Open Beta ist ab sofort erhältlich.

Wann: ab sofort

Wo: PC



«Docked» (Neuankündigung)

Saber Interactive meldet sich mit einer neuen Simulation zurück. Dieses Mal betreust du einen Hafen und stapelst Container.

Wann: tbd

Wo: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Jurassic Park: Survival»

Endlich wieder ein Lebenszeichen zum First-Person-Survival-Spiel. In der Rolle einer Forscherin versuchst du Isla Nublar zu verlassen. Zeitlich ist das Game einige Tage nach den Ereignissen des Originalfilms angesiedelt. Der neue Trailer gibt ein paar neue Behind-the-Scenes-Eindrücke.

Wann: tbd

Wo: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Football Manager 26» (Neuankündigung)

Ein Trailer muss nicht viel zeigen, um die Herzen der Fans höher schlagen zu lassen. Im Falle von «Football Manager 26» reicht es aus, anzukündigen, dass das Franchise nach dem gecancelten «Football Manager 25» wieder von den Toten aufersteht.

Wann: tbd

Wo: tbd



«Helldivers 2»

Unglaublich, aber wahr: Das ehemals Playstation-exklusive «Helldivers 2» erscheint bald auch auf Microsofts Konsolen. Im Trailer wird am Schluss sogar ein «Halo»-Crossover angedeutet.

Wann: 28. August

Wo: Xbox Series X/S (bereits erhältlich für PS5 & PC)



«Woochi the Wayfarer» (Neuankündigung)

Der nächste Singleplayer-AAA-Hit aus Südkorea? Das Action-Adventure wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und basiert auf einem klassischen koreanischen Roman. Der vorgerenderte Trailer lässt viele Fragen offen – die Vibes stimmen aber.

Wann: tbd

Wo: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Abyssus»

Ein Ko-op-Roguelike-Shooter. Was den Titel von vergleichbaren Games abhebt, ist das ungewöhnliche Setting in einer versunkenen Stadt.

Wann: ab sofort

Wo: PC



«The Secret of Weepstone» (Neuankündigung)

Es gibt Trailer, die mich binnen Sekunden von einem Spiel überzeugen. So auch das Ankündigungsvideo zu «The Secret of Weepstone». Der oldschool Dungeoncrawler kommt in einem verdammt coolen handgezeichneten Schwarz-Weiss-Look daher.

Wann: 2026

Wo: PC



«Pac-Man World 2: Re-Pac»

Das klassische 3D-Jump'n'Run erhält ein Remake. Der Trailer zeigt, was sich grafisch alles geändert hat. Ich habe das Original nie gespielt und hätte Bock, diese Wissenslücke zu schliessen.

Wann: 26. September

Wo: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC



«Steel Century Groove»

Was zum Teufel habe ich da gerade gesehen? Ein «Pokémon»-like mit tanzenden Robotern? Vielleicht schau ich mal in die Demo, die ab sofort auf Steam verfügbar ist.

Wann: tbd

Wo: PC



«Asterfel» (Neuankündigung)

Bock auf ein oldschool-Action-RPG? «Asterfel» sieht aus wie ein Game aus den Nullerjahren und erinnert an Klassiker wie «Gothic».

Wann: tbd

Wo: PC



«Henry Halfhead»

Das zweite Game des Zürcher Entwicklerstudios Lululu Entertainment (was für ein Name!) erhält im neuen Trailer ein Release-Datum. Du spielst einen Kopf, der die Kontrolle über verschiedene Objekte übernimmt. Geile Idee.

Wann: 16. September

Wo: PS5, Switch, PC



«Clover Pit»

Achtung, Suchgefahr. Das Entwicklerstudio Panik Arcade bezeichnet das Game als «dämonisches Kind von ‹Balatro› und ‹Buckshot Roulette›». In diesem Roguelike bedienst du einen Slot-Automaten und sammelst Upgrades, um deine Chancen auf Erfolg zu erhöhen.

Wann: 3. September

Wo: PC



Welche Trailer findest du besonders toll? Und – welche Trailer haben wir verpasst?

Titelbild: Prologue: Go Way Back

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







