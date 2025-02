News & Trends 36 6

Das neue Oppo Faltphone ist fast so dünn wie ein iPhone

Mit dem Find N5 hat Oppo endlich das Ziel erreicht: Das faltbare Smartphone ist in Bezug auf Masse und Gewicht kaum mehr von einem normalen Gerät zu unterscheiden. Ein kleines technisches Wunderwerk.

Die ersten Falthandys von Samsung, Huawei, Oppo und Co. ähnelten eher einem Ziegelstein als einer flachen Flunder. Das wurde über die Jahre zwar besser, dennoch waren die aufklappbaren Geräte immer dicker und schwerer als ein ganz normales Smartphone.

Mehr Screen als ein iPad Mini

Mit dem Find N5 hat Oppo nun die Lücke geschlossen. Das Smartphone hat auf der Aussenseite einen 6,62 Zoll grossen AMOLED-Bildschirm mit 120 Hertz Bildwiederholrate und 2450 Nits Spitzenhelligkeit. Klappst du das Gerät auf, kannst du einen 8,12 Zoll grossen AMOLED-Screen nutzen, ebenfalls mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz und 2100 Nits Spitzenhelligkeit.

Die Bildschirmfläche soll dabei grösser sein als die eines iPad Mini – allerdings natürlich in einem eher quadratischen Format. Dennoch ist das Find N5 zusammengeklappt nur 8,9 Millimeter dünn. Zum Vergleich: Das iPhone 16 Pro Max hat eine Tiefe von 8,25 Millimeter. Auch beim Gewicht ist das Falthandy mit 229 Gramm kaum schwerer als das iPhone mit 227 Gramm.

Das Find N5 ist auch zusammengeklappt noch erstaunlich dünn.

Quelle: Oppo

Zusammengeklappt ist das Find N5 mit diesem Wert das dünnste Faltphone auf dem Markt. Aufgeklappt sind es übrigens 4,21 Millimeter. Hier wird das Oppo nur vom kürzlich vorgestellten Mate XT geschlagen. Das Gerät von Huawei lässt sich gleich zweimal falten und ist im aufgeklappten Zustand nur 3,6 Millimeter dick. Bei all den Vergleichen musst du natürlich berücksichtigen, dass das oft weit herausstehende Kameragehäuse jeweils nicht mitgerechnet wird.

Fast alles drin, was ein Topgerät ausmacht

In ersten Reviews aus den USA sind die Tester begeistert von der technischen Umsetzung. Das Gerät wirke hochwertig, die Bildschirme seien erstklassig, der Faltmechanismus sehr stabil. Das Gehäuse ist übrigens auch wasserdicht, gemäss IPX9-Standard hat es sogar «Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck (druckwasserdicht)». Einzig auf einen zertifizierten Staubschutz musst du weiterhin verzichten.

Trotz der dünnen Bauweise schafft es Oppo, einen zweigeteilten Akku mit einer Kapazität von 5600 mAh zu verbauen. Dieser setzt auf die neue Batterietechnik mit Silizium und Carbon, die eine höhere Energiedichte ermöglicht. Das Gerät kann über USB-C mit bis zu 80 Watt, drahtlos mit bis zu 50 Watt geladen werden.

Als Prozessor kommt das aktuelle Topmodell von Qualcomm zum Einsatz, der Snapdragon 8 Elite. Er wird mit 16 GB Arbeitsspeicher kombiniert, dazu kommen 512 GB Speicher.

Oppo verbaut zudem insgesamt fünf Sensoren im Find N5: je eine 50-Megapixel-Version für die Hauptkamera und für die Periskop-Kamera mit dreifach optischem Zoom. Dazu kommen drei Sensoren mit 8 Megapixel Auflösung – für die Ultraweitwinkel-Kamera und die zwei Selfie-Cams bei den beiden Bildschirmen.

Aufgeklappt hast du eine grosse Screenfläche für Multitasking zur Verfügung.

Quelle: Oppo

Leider nicht für Europa – zumindest offiziell

Bei uns an das Find N5 zu kommen, dürfte leider nicht ganz einfach sein. Ein Release in Europa ist nicht geplant. In Asien und den USA kommt das Gerät für rund 1800 Franken oder Euro auf den Markt. Gegenüber «ComputerBase» hat der Hersteller bestätigt, dass er sich aufgrund von Marktforschung und strategischen Überlegungen dazu entschieden hat, das Find N5 bei uns nicht zu lancieren.

Falls es die Faltphones doch über den Teich schaffen und hier in Bezug auf Mobilfunk sinnvoll einsetzbar sind, werden wir sie natürlich ins Sortiment aufnehmen. Das wäre auf jeden Fall lohnenswert, da das Oppo Find N5 erstmals dem Ideal der Faltphones sehr nahekommt: ein Gerät für die Hosentasche, das je nach Bedarf mal Smartphone und mal Tablet ist.

Titelbild: Oppo

