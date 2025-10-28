News & Trends 19 3

Das neue OnePlus 15 kommt mit einem riesigen 7300 mAh-Akku

Mit dem OnePlus 15 startet der chinesische Hersteller einen Frontalangriff auf die etablierten Smartphone-Flaggschiffe. In Europa ist es ab Mitte November erhältlich.

OnePlus hat sein lang erwartetes neues Oberklassen-Smartphone vorgestellt: Das OnePlus 15 ist ab sofort in China erhältlich. Der europäische Launch und Verkaufsstart erfolgt laut unseren Informationen Mitte November. Das Gerät wird dann voraussichtlich auch bei uns im Shop verfügbar sein.

Der neue Androide setzt mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 weiterhin auf einen Prozessor der Oberklasse. Dieser gehört zu den leistungsfähigsten aktuellen Smartphone-CPUs auf dem Markt und eignet sich für mobiles Gaming auf höchstem Niveau sowie anspruchsvolle Multitasking-Aufgaben.

Das Display kann ebenfalls mit der Konkurrenz. Mit einer maximalen Bildfrequenz von 165 Hertz übertrifft es das Samsung Galaxy S25 oder das Pixel 9 Pro. Der Vorgänger kam auf bis zu 120 Hertz. Das flache OLED-Panel ist 6,78 Zoll groß.

Keine Hasselblad-Kamera mehr

Dass das OnePlus 15 sich nicht primär an Foto-Enthusiasten richtet, zeigt das mutmaßliche Kamera-Downgrade. Beim Vorgänger OnePlus 13 – die Nummer 14 überspringt OnePlus, weil die Zahl 4 in China als Unglücksbringer gilt – war noch eine Kamera des renommierten Herstellers Hasselblad verbaut.

Stattdessen setzt OnePlus jetzt auf ein selbstentwickeltes Kamerasystem, bestehend aus einer Hauptkamera mit f/1.8-Blende, einer Ultraweitwinkelkamera mit f/2.0-Blende und einer Periskop-Telekamera mit 3,5-fachem optischem Zoom und f/2.8-Blende. Die drei Kameras lösen wie beim Vorgänger jeweils mit 50 Megapixeln (MP) auf. Auf der Vorderseite befindet sich eine 32-MP-Selfiekamera.

Außergewöhnlich ist der Akku: Mit seinen 7300 mAh lässt das OnePlus 15 die Konkurrenz links liegen. Auch den eigenen Vorgänger mit überdurchschnittlichem 6000-mAh-Akku übertrumpft das neue Flaggschiff. Trotzdem ist das Gerät mit 8,1 bis 8,2 Millimeter – je nach gewählter Variante – etwas dünner. Der riesige Akku lässt sich per Kabel mit bis zu 120 Watt und kabellos mit bis zu 50 Watt schnell aufladen.

Speichervarianten, Farben und voraussichtliche Preise

Die globalen Preise für das Gerät hat OnePlus noch nicht bekannt gegeben. Er hängt auch von der Speicherausstattung ab. Diese liegt bei 256 Gigabyte, 512 Gigabyte oder einem Terabyte, kombiniert mit zwölf oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Schätzungen gehen von einem Preis zwischen 1000 und 1300 Euro oder Franken aus. Als Farbvarianten sind aktuell Schwarz, Beige und Violett bekannt.

Titelbild: OnePlus

Dieser Artikel gefällt mir! 19 Personen gefällt dieser Artikel







