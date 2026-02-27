News & Trends 13 2

Canon zeigt schräge Retro-Prototypen

Auf der Fotomesse CP+ überrascht Canon mit einer ausgefallenen Idee. Ob aus den Prototypen im Mittelformat-Design je ein fertiges Produkt wird, weiss derzeit niemand.

In Japan ist mit der CP+ die grösste Fotomesse der Welt gestartet. Dort zeigt Canon zwei Prototypen einer Retro-Kamera. Sie sehen aus wie alte Mittelformatkameras, in die man von oben reinguckt. Auch bei diesen Prototypen befindet sich der Sucher oben. Ein Spiegel lenkt das Bild vom Objektiv nach oben und ein zweiter zum digitalen Sensor. Somit handelt es sich um digitale Spiegelreflexkameras. Mit den üblichen Vertretern dieser Gattung haben sie jedoch nichts zu tun.

Die jetzigen Prototypen befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium – gemäss der Beschreibung von dpreview.com funktionieren sie noch gar nicht richtig. Die Spezifikationen können sich noch ändern, aber zum jetzigen Zeitpunkt verwenden sie einen 1-Zoll-Sensor und ein 50mm-Objektiv mit f/1,8.

Der eine der beiden Prototypen kommt im Retro-Stil daher.

Quelle: https://dc.watch.impress.co.jp

Der andere weist ein möglichst schlichtes Design auf.

Quelle: https://dc.watch.impress.co.jp

Aussergewöhnlich daran ist nicht nur die Idee an sich, sondern auch, von wem sie stammt. Canon hat noch nie eine Retro-Kamera herausgebracht – trotz der langen Tradition des Herstellers. Ich hätte so eine Idee eher von Fujifilm erwartet.

Allerdings war Canon in der Vergangenheit ab und zu für eine Überraschung gut. Zum Beispiel brachte der Hersteller 2020 die Fernrohrkamera PowerShot Zoom und 2022 den Kamera-Bot PowerShot PX heraus. Ähnlich schräg wie die jetzigen Prototypen ist dieses Patent von 2018, das eine SLR rund um eine spiegellose Kamera herum baut.

Schräge Ideen gabs bei Canon schon in der Vergangenheit.

Quelle: petapixel.com

Aus letzterem entstand jedoch nie ein Produkt. Auch die jetzt gezeigten Prototypen schaffen es vielleicht nie bis zur Marktreife. Prototypen auf Messen dienen auch dazu, zu sondieren, wie eine Idee ankommt. Und die Reaktionen sind bislang gemischt. Grundsätzlich ist Retro zur Zeit ein grosser Trend, den auch Konkurrent Nikon bedient. Es gibt eindeutig einen Markt für eine Vintage-Kamera von Canon. Aber die Retro-Fans wünschen sich wohl eher ein Remake einer ikonischen Kamera wie der Canon AE-1.

Viel hängt auch davon ab, wie hochwertig die Kamera am Ende sein wird. Bislang sieht es eher nach einem relativ günstigen Spass-Produkt als nach einem High-End-Gerät im Stil der Hasselblad 907X aus. Ich vermute, das wird auch so bleiben. Ein High-End-Produkt wäre zwar spannender, aber für den Hersteller ein grosses finanzielles Risiko. Im schwierigen Kameramarkt stehen die Chancen dafür schlecht.

Titelbild: petapixel.com

