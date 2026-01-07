News & Trends 2 0

Bald sollen sich Sonnenuntergänge mit Hue-Beleuchtung viel echter anfühlen

Statt gleichförmiger Beleuchtung will Hue die Beleuchtung auf deine persönliche Raumsituation anpassen. Jeder Lichtpunkt wird dazu individuell angesteuert.

Philips Hue hat mit Spatial Aware eine neue Funktion für seine smarten Leuchtmittel angekündigt. Wie die englische Bezeichnung bereits andeutet, passt sie die Beleuchtung an den Raum an, in dem sich die Lampen befinden – und berücksichtigt dabei deren Position im Raum sowie zueinander. Bislang wurden die Farben ausgewählter Szenen ohne Unterschied auf alle entsprechenden Leuchtmittel angewendet.

Die Lichtatmosphäre passt sich an den Raum an

Hue erklärt, dass Lichtszenen mit Spatial Aware natürlich und mit hoher Präzision im Raum dargestellt werden können. Dazu bietet die Hue-App eine neue Funktion zum Scannen deines Heims: Sie nutzt die Kamera, um den Raum zu vermessen und die Position der Leuchtpunkte zu bestimmen. Mithilfe eines Algorithmus weist die App den Lampen dann unterschiedliche Farbnuancen zu, um die Szene realistischer darzustellen.

Spatial Aware wird laut Hue mit etwa der Hälfte der bereits vorhandenen Szenen kompatibel sein. Der Anbieter gibt an, dass der neue Effekt für Szenen wie «Sonnenuntergang Savanne» und «Bergbrise» entwickelt wurde.

Bisher zeigen etwa alle Lichtpunkte der Sonnenuntergang-Szene denselben gleichzeitigen Wechsel durch Rot- und Orange-Töne. Mit Spatial Aware soll eine Raumseite durch warme Gelbtöne die Sonne simulieren, während weiter entfernte Lampen eher tieferes Rot anzeigen. Bei der Szene «Bergbrise» deuten Lichter einen Berg an.

Spatial Aware ist daher für Nutzerinnen und Nutzer gedacht, die mehrere Hue-Lampen in einem Raum verwenden. Die Funktion wird im Frühjahr 2026 ausgerollt. Der Haken an der Sache: Die Funktion gibt es nur für die Bridge Pro, die im Herbst vorgestellt wurde. Wer noch die frühere Bridge nutzt, kann Spatial Aware nicht verwenden. Ein Schritt in die richtige Richtung

Die vordefinierten Szenen und Effekte der Hue-App sind im Vergleich zum deutlich günstigeren Beleuchtungssystem von Govee bislang dürftig. Zwar bietet Hue eine riesige Anzahl an kuratierten Farbpaletten, doch an Möglichkeiten für eine dynamische Darstellung – also Farbwechseln und Animationen – mangelt es. Govee bietet dagegen je nach Gerät mehr als 100 dynamische Szenen.

Auch die Abstimmung von Effekten auf die Montagesituation ist für Govee nicht neu: Das chinesische Unternehmen stellte bereits 2024 eine Lichterkette vor, die sogenanntes Shape Mapping bietet. Über die Smartphone-Kamera analysiert die App, wie genau eine Lichterkette um den Weihnachtsbaum gewickelt ist und stimmt die Lichteffekte darauf ab.

Dass Hue mit Spatial Aware nun eine Funktion zur raumumfassenden Lichtdarstellung einführt, ist ein spannendes neues Feature.

Apple Home mit Hue Secure, Migration mehrerer Bridges und KI-Assistent auf Deutsch Das Unternehmen kündigte zudem weitere Neuigkeiten an. Im ersten Quartal des Jahres können Nutzerinnen und Nutzer Hue-Secure-Geräte wie Kameras und Videotürklingeln auch in Apple Home verwenden. Dadurch ist es möglich, in der Apple-Home-App den Video-Live-Feed der Hue-Sicherheitskamera anzusehen und Push-Benachrichtigungen zu erhalten.

Wer bisher mehrere Bridge-V2-Geräte in Betrieb hat und sich deswegen vor einem Umstieg auf die Bridge Pro scheut, hat jetzt eine Hürde weniger zu bewältigen. Ab sofort unterstützt die Bridge Pro die Migration mehrerer Bridges – solange sie genügend Kapazität aufweist. Sie kann bis zu 150 Lampen und mehr als 50 Zubehörteile verwalten.

Der KI-Assistent der Hue-App kann dir ab sofort beim Erstellen von Automatisierungen helfen. Laut Hue kann er Prompts wie «Wecke mich jeden Tag um 6:45 Uhr, außer mittwochs» verstehen und als Automatisierung umsetzen. Außerdem wird er bald auch Anfragen auf Deutsch verstehen.

Die Pressemitteilung von Signify, dem Anbieter der Marke Hue, findest du hier.

Titelbild: Philips Hue

