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Bald landen Inhalte von öffentlichen Discord-Servern in der Google-Suche

Discord öffnet seine Plattform für Suchmaschinen. Ab November erhalten alle öffentlichen Server eigene Websites, ab Dezember werden ausgewählte Beiträge schrittweise von Google indexiert.

In wenigen Wochen könnten deine Beiträge auf öffentlichen Discord-Servern direkt in der Google-Suche erscheinen. Diese von Discord sogenannten «Entdeckbaren Server» sind zwar bereits heute für alle zugänglich, doch um die Inhalte zu sehen, musst du eingeloggt und dem Server formal beigetreten sein.

Nun hat Discord bekanntgegeben, dass alle öffentlichen Server – laut Ankündigung mehr als 63 000 – ab dem 16. November eine für Suchmaschinen indexierbare Website erhalten. Sie soll Interessierten einen Eindruck von der Community vermitteln und zeigen, welche Themen auf dem Server diskutiert werden. Ab Mitte Dezember sollen dort schrittweise zudem einzelne Beiträge veröffentlicht werden, die damit auch in den Google-Suchergebnissen erscheinen können.

Private Freundschafts- und Community-Server sind ausdrücklich nicht betroffen.

Nur die Inhalte von «Entdeckbaren Servern» können zukünftig in Suchergebnissen erscheinen.

Quelle: Discord

Was für Server gibt es auf Discord? Server kannst du dir auf Discord wie eine Hausgemeinschaft vorstellen. Wer eintritt, kann mitmachen und sich in den Räumen, den sogenannten «Kanälen», mit anderen unterhalten. Discord unterscheidet drei Servertypen: Freundschafts-Server, Community-Server und «Entdeckbare Server». Die erstgenannten sind nur über einen Einladungslink zugänglich. Sie richten sich etwa an Freundeskreise oder Gaming-Gemeinschaften. «Entdeckbare Server» müssen dagegen einige Kriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel ein Minimum von 1000 Mitgliedern und das Einhalten verschiedener Sicherheitsbedingungen, etwa eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Moderatoren. Weitere Infos zu den Server-Typen auf Discord findest du hier

Ganz neu sind Server-Websites nicht. Discord bietet öffentlichen Servern bereits seit einiger Zeit die Möglichkeit, eine Website anzulegen. Laut Ankündigung ist das aktuell jedoch mit etwas Aufwand verbunden. Deswegen erhält nun jeder öffentliche Server eine Website, egal, ob das erwünscht ist oder nicht. «Falls du keine haben möchtest», schreibt Discord, «kannst du jederzeit wieder zu einem Community-Server wechseln.» Das dürfte für Betreiberinnen und Betreiber großer öffentlicher Server keine Option sein.

Sie können aber laut Discord bereits ab heute festlegen, welche Kanäle ihres Servers für die Website (und entsprechend auch die Suchmaschinen) berücksichtigt werden. Diese Kanäle sollen eine Kennzeichnung erhalten, sodass die User auf dem Server wissen, welche Kanäle öffentlich sind und welche nicht. Namen und Profilbilder der User sollen auf der Website übrigens nicht angezeigt werden.

Wer nun Bedenken hat, dass Jahre alte Beiträge auf einmal in Google angezeigt werden, braucht sich keine Sorgen machen. Discord gibt an, dass nur Beiträge, die ab Mitte Dezember neu geschrieben werden, indexiert werden können.

Für Minderjährige sowie Nutzerinnen und Nutzer in der EU, im Vereinigten Königreich sowie einigen Ländern außerhalb Europas ändert sich zudem vorerst nichts, da die Indexierung aus rechtlichen Gründen standardmäßig deaktiviert ist. Alle anderen können sie unter Benutzereinstellungen > Daten & Privatsphäre ebenfalls deaktivieren. Die Option soll schon jetzt vorhanden sein, ich sehe sie in der Discord-Webversion bei mir jedoch noch nicht.

«Zeige meine Nachrichten von ‹Entdeckbaren Servern auf Webseiten›»: So soll die deaktivierbare Option in deinen Benutzereinstellungen aussehen.

Quelle: Discord

Mehr Reichweite und schnellere Antworten auf Fragen Von der Indexierung öffentlicher Discord-Server dürften mehrere Gruppen profitieren. Etwa Menschen, die nach sehr spezifischen Fragen suchen und nun auch Antworten auf Discord finden können, ohne Discord selbst zu nutzen. Auf Discord-Servern tummeln sich häufig Leute, die sich in ihren Themen sehr gut auskennen. Wer Hilfe sucht, erhält auf Discord oft schnelle und fundierte Antworten.

Auch Administratoren öffentlicher Server können sich über die Neuigkeit freuen. Ihre «Entdeckbaren Server» sind nun auch außerhalb der Discord-Community einfacher zu entdecken. Und schließlich dürfte auch Discord selbst einen Vorteil habe, wenn Menschen über Suchmaschinen auf relevante Diskussionen stoßen und dadurch erstmals mit der Plattform in Kontakt kommen.

Die Neuerung markiert zugleich einen Strategiewechsel für Discord. Bislang fanden viele Diskussionen weitgehend abgeschottet von der offenen Websuche statt. Durch die Indexierung werden öffentliche Server stärker zu einer Quelle öffentlich zugänglicher Informationen und treten damit teilweise in Konkurrenz zu Foren wie Reddit oder Stack Overflow.

Titelbild: Shutterstock/Jirapong Manustrong

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