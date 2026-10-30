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24 Gigabyte: Lade dir die gesamte Schweiz als «Minecraft»-Welt herunter

Der 22-jährige ETH-Student Beda Good hat mit offenen Geodaten die gesamte Schweiz im Maßstab 1:1 als «Minecraft»-Welt nachgebaut und du kannst sie herunterladen.

Wolltest du schon immer mal das maßstabsgetreue Matterhorn in «Minecraft» besteigen? Oder gar eine eigene Blockhütte auf dessen Gipfel bauen? Das kannst du jetzt tun. Der 22-jährige ETH-Student Beda Good hat die gesamte Schweiz weitgehend originalgetreu als «Minecraft»-Welt nachgebaut. Er stellt sie als zahlungspflichtigen Download mit 24 Gigabyte Größe bereit.

Originalgetreu bedeutet: Die Seitenlänge eines «Minecraft»-Blocks entspricht einem Meter in der echten Welt. Du kannst die gesamte Fläche der Schweiz von 41 285 Quadratkilometern in Minecraft Meter für Meter durchqueren oder 4634 Blöcke nach oben klettern, um die Dufourspitze zu erreichen.

Die «Minecraft»-Schweiz bildet nicht nur Berge maßstabsgetreu nach, sondern auch Seen, Wälder, Ortschaften und Staumauern. Die verwendeten Geodaten stammen vom Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) und sind offen verfügbar. Auch dein Haus und Arbeitsplatz könnten enthalten sein. Videos davon sind auf Goods Instagram-Kanal zu sehen.

Lauterbrunnen im Kanton Bern als «Minecraft»-Landschaft.

Quelle: Beda Good

Vom 3D-Druck zur begehbaren 3D-Welt

In einem SRF-Videobeitrag (ab Minute 22) erläutert Good, wie er auf die Idee für die «Minecraft»-Schweiz kam. Schuld ist der 3D-Drucker, den er von einem Kollegen erhielt. Ursprünglich ging es ihm darum, Schweizer Gebäude und Landschaften originalgetreu auszudrucken. Doch daraus entstand schnell mehr: eine vollständig begehbare Schweiz aus «Minecraft»-Blöcken.

Eine solche Aufgabe lässt sich kaum von Hand bewältigen. Die Swisstopo-Daten müssen analysiert und in «Minecraft»-Blöcke übersetzt werden. Schließlich sollen Felsen nicht als Graslandschaft dargestellt werden und Seen nicht als Gletschereis. Das Projekt begann ursprünglich als Hobby, stieß aber auf viel Interesse. Good, der sich im Internet «Manifold» nennt, ergriff die Chance und verkauft Lizenzen für 15 Franken.

Auch den Oeschinensee auf 1578 Meter Höhe kannst du besuchen.

Quelle: Beda Good

Mit dem Erlös will er laufende Kosten decken und sein Schweiz-Modell in Zukunft weiter verbessern. Enthalten ist die gesamte Schweiz sowie zukünftige Updates. Aktuell bezeichnet Good das Modell als Early Access: Er will etwa Gewässer und Felsformationen optisch verbessern und ungenau abgebildete Bereiche nachjustieren.

Den Bereich Jungfrau-Aletsch kannst du kostenlos als ZIP-Datei mit 1,1 Gigabyte Größe herunterladen. Das empfiehlt Good auch als Test vor dem Kauf. So findest du heraus, ob dein Rechner mit der riesigen «Minecraft»-Schweiz überhaupt umgehen kann. Laut Website sind mindestens 16 Gigabyte Arbeitsspeicher nötig, besser wären 32 Gigabyte oder mehr. Voraussetzungen und Einschränkungen

Die Schweiz ist nicht für jede Plattform erhältlich. Du benötigst die «Minecraft» Java Edition (Version 1.12.2) für Windows, MacOS oder Linux. Nur hier läuft die benötigte Mod Cubic Chunks, die standardmäßige Blockbegrenzungen aufhebt. Die Welt lässt sich zudem aktuell nur allein erleben. Einen Mehrspielermodus schließt Good für die Zukunft nicht aus.

Die kostenlose Demo lässt sich weltweit herunterladen, aber für den Kauf der Lizenz musst du einen Wohnsitz in der Schweiz angeben.

Titelbild: Beda Good

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