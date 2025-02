Novità e trend 24 18

YouTube: Pubblicità meno fastidiosa dal 12 maggio

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 26.2.2025

Gli spot pubblicitari sono quasi sempre fastidiosi. Tuttavia, in momenti particolarmente emozionanti o addirittura nel bel mezzo di una frase, un'interruzione pubblicitaria è un'assurdità. Dal 12 maggio questo dovrebbe accadere meno frequentemente su YouTube.

Stai guardando un video su YouTube e un annuncio pubblicitario compare nel bel mezzo di una frase o in un punto particolare: assolutamente fastidioso. Se non hai un abbonamento Premium o utilizzi un adblocker, conoscerai sicuramente questo fenomeno. Le interruzioni pubblicitarie automatiche sono spesso così mal posizionate da risultare fastidiose.

Youtube ora vuole ottimizzare questo fenomeno. A partire dal 12 maggio, un maggior numero di pubblicità mid-roll verrà trasmesso in corrispondenza di punti di interruzione naturali, come pause e transizioni, invece che in punti che interrompono il flusso video. Da un lato, questo dovrebbe migliorare l'esperienza dello spettatore. Dall'altro lato, dovrebbe ridurre il malcontento degli spettatori e far sì che meno persone abbandonino il video.

Aggiustamenti anche nei video YouTube più vecchi

Google ha anche annunciato che aggiornerà i video di YouTube caricati prima del 24 febbraio 2025 con annunci mid-roll manuali. Ulteriori slot pubblicitari automatici saranno inseriti nei punti di interruzione naturali. Non è del tutto chiaro se questo significhi che nei rispettivi video verranno visualizzati più annunci pubblicitari alla fine.

I creatori di contenuti possono tuttavia evitare che ciò accada e disattivare l'inserimento automatico in YouTube Studio. In questo modo potranno posizionare gli annunci manualmente.

Nuovo strumento per i creatori di contenuti

In YouTube Studio sarà presente anche una nuova funzione. Questo strumento indicherà se l'inserimento di un annuncio è percepito come fastidioso, in modo che gli annunci manuali possano essere modificati in modo mirato.

Nel nuovo strumento, le interruzioni pubblicitarie inappropriate per i creatori di contenuti vengono visualizzate con un avviso.

Fonte: Google

Secondo YouTube, i creatori che utilizzano annunci mid-roll sia manuali che automatici ricevono in media il cinque percento in più di entrate pubblicitarie. Allo stesso tempo, l'azienda sottolinea che può essere finanziariamente svantaggioso se un creatore utilizza solo annunci manuali e questi sono collocati in aree di disturbo dei video.

Immagine di copertina: Screenshot / Kim Muntinga

