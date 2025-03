Novità e trend 8 4

YouTube Premium Lite arriva in Europa: basso costo, (quasi) niente pubblicità

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 6.3.2025

È già disponibile negli Stati Uniti e arriverà in Europa nelle prossime settimane. YouTube Premium Lite costa la metà della tariffa Premium e offre solo video senza pubblicità.

YouTube ha aggiunto una nuova versione al suo abbonamento premium: YouTube Premium Lite. Questa versione è già stata lanciata negli Stati Uniti e sta per arrivare in Europa. Inizierà in Germania, dove sarà disponibile nelle prossime settimane. Costa meno di YouTube Premium, ma offre anche meno vantaggi.

Che cos'è YouTube Premium Lite?

La tariffa Lite costa 5,99€ al mese ed è meno della metà del prezzo del normale piano Premium (12,99€ al mese). Ti permette di guardare i video di alcune aree, come i giochi, le commedie o l'educazione, senza pubblicità. Questo è uno dei motivi principali per cui molti utenti della piattaforma hanno pagato la versione Premium del servizio video fino ad oggi.

YouTube stessa ha già annunciato i prezzi.

Fonte: YouTube

I motivi per cui le tariffe sono più convenienti sono molteplici: mentre la maggior parte dei video è priva di pubblicità, la pubblicità può comunque essere visualizzata per i video musicali e i cortometraggi. Inoltre, con un abbonamento Premium Lite non è possibile né scaricare i video né riprodurli in background.

Il fatto che YouTube escluda la pubblicità non è un problema.

Il fatto che YouTube escluda queste funzioni non è una coincidenza, poiché non è incluso nemmeno l'accesso al servizio di streaming musicale YouTube Music. Questo impedisce a YouTube di permetterti di scaricare playlist di video e di ascoltarli offline, senza pubblicità e in background. Perché in questo caso YouTube Music sarebbe comunque superfluo per molti utenti.

Nuova prova dopo il test

YouTube Premium Lite non è una novità assoluta. L'abbonamento era già stato provato nel 2021 e poi cancellato. Ora la filiale di Google ha deciso di reintrodurre l'abbonamento. Nonostante le restrizioni, YouTube è certa che il modello riscuoterà interesse. Il modello premium classico è stato criticato perché il prezzo è troppo alto a causa di YouTube Music incluso. Alcuni utenti desiderano semplicemente la libertà dalla pubblicità: è un argomento che viene costantemente discusso su Reddit.

Europa, Asia, Oceania: Ci sono grandi progetti per YouTube Premium Lite

È già disponibile negli Stati Uniti, mentre Germania, Australia e Thailandia seguiranno in un secondo momento. Tuttavia, YouTube promette che "quest'anno espanderà il progetto pilota di Premium Lite a un numero ancora maggiore di paesi". Tuttavia, non sappiamo ancora quando e dove ciò avverrà.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 8 persone piace questo articolo