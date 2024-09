YouTube mostra la pubblicità quando premi la pausa

Le pubblicità di YouTube appaiono prima, durante e dopo il video. Ora vengono visualizzati anche quando si mette in pausa il video. Questo infastidisce gli utenti.

La battaglia infuria da anni: YouTube inventa sempre nuovi modi per visualizzare gli annunci pubblicitari. Di conseguenza, gli utenti cercano modi per aggirare le pubblicità, ad esempio con gli ad blocker o i server VPN. Naturalmente, senza dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento a YouTube Premium.

Dopo che YouTube aveva già iniziato a visualizzare gli annunci pubblicitari, gli utenti cercano un modo per aggirarli, ad esempio con gli ad blocker o i server VPN.

Dopo che YouTube aveva già mostrato annunci pubblicitari prima, durante e dopo i video, alcuni dei quali non possono essere saltati, il portale video ha ora proposto una novità: mostrare gli annunci quando si mette in pausa un video. Nel dispositivo mobile si presenta in questo modo.

La pubblicità appare anche sugli smartphone.

Fonte: r/youtube

Vedrai ancora l'immagine fissa del video in pausa, ma sarà ridotta al minimo e spostata a sinistra. La pubblicità appare a destra.

YouTube ha "avvisato", ma gli utenti sono ancora scontenti

YouTube ha provato questa forma di pubblicità con un piccolo gruppo di inserzionisti nel 2023. In quell'occasione, la "pubblicità in pausa" è stata riprodotta su singoli utenti. Philipp Schindler, Chief Business Officer di Google, ha annunciato lo scorso aprile che questa forma di pubblicità è stata un grande successo e redditizia sia per Google che per gli inserzionisti.

Dopo che è stata successivamente annunciata la sua entrata in vigore, la pubblicità in pausa è stata testata con un piccolo gruppo di inserzionisti nel 2023.

Dopo che è stato annunciato su X e Reddit che Google stava diffondendo questo tipo di pubblicità in modo più ampio, l'azienda ha confermato ufficialmente ieri al portale tecnologico The Verge. Gli utenti dei portali in questione hanno lasciato commenti di insoddisfazione.

Meno dirompente, ma...

YouTube ha sottolineato che questo tipo di pubblicità presenta anche dei vantaggi per gli utenti. Gli annunci sono "meno disturbanti" di altre forme di pubblicità. Ad esempio, gli annunci pubblicitari non skippabili, di cui alcuni vengono occasionalmente riprodotti in successione prima dell'inizio o della continuazione del video. Tuttavia, YouTube non ha confermato se questo tipo di pubblicità verrà visto meno spesso a favore delle pubblicità di intermezzo.

Quello che è chiaro è che YouTube vuole continuare a spingere il piano tariffario YouTube Premium. Se ti abboni a YouTube Premium, la piattaforma video è priva di pubblicità e ottieni anche l'accesso al servizio di streaming musicale "YouTube Music". Sono incluse anche alcune funzioni aggiuntive, come il download di video.

Il prezzo per un abbonamento individuale regolare costa attualmente 15,90 franchi al mese, mentre un account familiare per un massimo di cinque persone costa 23,90 franchi. Attenzione: YouTube occasionalmente visualizza un messaggio pubblicitario per l'abbonamento premium. Ad esempio, se rileva il tuo adblocker. Se sottoscrivi un abbonamento tramite questo pop-up, potresti pagare prezzi più alti. Puoi trovare maggiori informazioni su questo problema qui.