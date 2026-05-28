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Xiaomi Watch S5 riconosce gli applausi e la Smart Band 10 Pro riconosce meglio il cuore

Lo Xiaomi Watch S5 riconosce i gesti di incoraggiamento e la Smart Band 10 Pro misura meglio la frequenza cardiaca. Le Buds 6 hanno tre microfoni per telefonare in modo più comprensibile e ci sono anche nuovi altoparlanti Bluetooth.

Nell'ambito del lancio della serie Xiaomi 17T, l'azienda ha presentato anche nuovi prodotti per l'Europa, già disponibili da tempo in Cina. Gli altoparlanti Sound Play Bluetooth possono essere accoppiati in gran numero. Il Watch S5 riconosce i gesti di incitamento, la Smart Band 10 Pro migliora la misurazione della frequenza cardiaca e le cuffie in-ear Buds 6 offrono due modalità ANC.

Xiaomi Watch S5 riconosce il tifo

Lo Xiaomi Watch S5, che pesa 46 grammi, è dotato di un display AMOLED da 1,48 pollici con una cornice di 2,6 millimetri, più sottile del 40% rispetto al suo predecessore, l'S4. La luminosità è stata aumentata da 1500 a 2500 nit. Con la capacità della batteria aumentata a 815 mAh, l'autonomia dello smartwatch dovrebbe essere estesa fino a 21 giorni con «uso leggero». Il Watch S4 raggiungeva un massimo di 15 giorni con 486 mAh.

La lunetta di 2,6 millimetri intorno al display non include la lunetta.

Oltre alle oltre 150 modalità sportive, c'è anche una modalità moto migliorata e una modalità passione «» . Quest'ultima è progettata per riconoscere i gesti di incitamento e registrare dati misurabili come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e il numero di incitamenti - Franck Ribéry nell'orecchio. Ci sono nuovi report settimanali e mensili per il sonno. Un sensore di frequenza cardiaca ottimizzato e una migliore localizzazione dovrebbero fornire dati più precisi rispetto ai suoi predecessori. Le mappe possono anche essere scaricate per l'uso offline.

Tre varianti dello Xiaomi Watch S5.

L'orologio da 46 mm è disponibile con lunetta in acciaio inossidabile, ceramica o carbonio e costa 180 o 200 euro a seconda del materiale e del colore.

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Xiaomi Smart Band 10 Pro con misurazione della frequenza cardiaca migliorata

Con 21,6 grammi, lo Xiaomi Smart Band 10 Pro è più leggero del Watch S5. Il suo display angolare è più grande (1,74 pollici), ma con 9,7 millimetri la cassa è più sottile dello smartwatch (10,99 millimetri).

Un nuovo modulo sensore e nuovi algoritmi sono stati progettati per aumentare la precisione della misurazione della frequenza cardiaca. Offre inoltre oltre 150 modalità sportive, tra cui una nuova funzione di registrazione dei giri per la corsa e una modalità estesa per il ciclismo. Xiaomi sta anche ampliando il rilevamento del sonno.

Le app su Xiaomi Smart Band 10 Pro.

Xiaomi collabora con l'app di tracciamento del ciclo «Clue». Quest'ultima può utilizzare i dati del braccialetto fitness per le sue analisi e previsioni. Una versione di prova di tre mesi di Clue Plus è inclusa nell'acquisto dello Smart Band 10 Pro.

Con la sua batteria da 350 mAh, il braccialetto dovrebbe durare fino a 21 giorni con un utilizzo leggero «» Lo Smart Band 10 Pro costa 80 euro con un involucro in alluminio e 100 euro con un involucro in ceramica. Tuttavia, solo la versione in ceramica offre l'NFC.

Xiaomi Sound Play: accoppia 100 altoparlanti in modalità party

Lo Xiaomi Sound Play, lungo circa 20 centimetri, ha una potenza di 18 watt e due altoparlanti possono essere accoppiati per ottenere un'uscita stereo. Fino a 100 altoparlanti Bluetooth da 50 euro possono essere sincronizzati per la riproduzione congiunta tramite Auracast

Lo Xiaomi Sound Play può anche essere appoggiato.

Grazie alla certificazione IP68, il Sound Play può essere utilizzato all'aperto senza esitazioni. Con i suoi 415 grammi di peso, non è un oggetto leggero, ma è trasportabile. Puoi scegliere uno dei cinque effetti cromatici per la parte superiore e l'illuminazione della parte inferiore si adatta alla musica. Xiaomi dichiara una durata della batteria di 14 ore quando il volume è impostato al 40 percento. La ricarica richiede 2,5 ore tramite USB-C.

Xiaomi Buds 6: tre microfoni per chiamate chiare

Le Buds 6 da 120 euro sono le nuove cuffie in-ear top di gamma di Xiaomi. Gli auricolari da 4,4 grammi sono dotati di driver da 11 mm con tre magneti per bassi potenti. Si dice che una membrana placcata in oro migliori la sensibilità nella gamma degli alti del 30 percento rispetto al modello precedente.

Le Xiaomi Buds 6 non hanno una parte superiore morbida.

I tre microfoni sono inoltre progettati per utilizzare l'intelligenza artificiale per sopprimere il rumore di fondo fino a 95 decibel e la velocità del vento fino a dodici metri al secondo durante le telefonate. Durante l'ascolto, puoi scegliere tra due modalità di cancellazione del rumore: «Bilanciata», quando non c'è molto rumore, e «Profonda», quando c'è molto rumore.

Le cuffie si collegano tramite Bluetooth 5.4 e supportano diversi codec con SBC, AAC, LC3 e Qualcomm aptX Lossless Audio. Gli auricolari hanno una durata della batteria fino a sei ore. Con la ricarica nella custodia, l'autonomia dovrebbe arrivare a 35 ore.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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