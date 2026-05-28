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Xiaomi serie 17T: batterie più grandi e una fotocamera con teleobiettivo migliore per il modello piccolo

Xiaomi ha reso più piccolo il modello base della serie 17T, ma ha comunque la stessa fotocamera con teleobiettivo e zoom 5x del modello più grande Pro. Per entrambi i modelli sono disponibili batterie più grandi, ma solo il modello Pro si ricarica in modalità wireless.

Negli anni passati, Xiaomi ha sempre presentato la serie T alla fine di settembre. Il produttore non rivela il motivo per cui quest'anno l'annuncio viene fatto quattro mesi prima. Si limita a dire vagamente che il motivo sarà rivelato più avanti nel corso dell'anno. Potrebbe essere che in autunno sia previsto il lancio di un altro prodotto per il quale la serie T è stata posticipata, oppure che lo Xiaomi 18 non arriverà in Europa dopo un ritardo di sei mesi.

Lo Xiaomi 17T sarà più piccolo del 17T Pro

I predecessori del 17T e del 17T Pro hanno le stesse dimensioni. Questo cambia. Xiaomi ha ridotto il touchscreen del modello base di 0,24 pollici. Questo rende lo smartphone più corto di 4,6 millimetri, più stretto di 2,3 millimetri e più leggero di 19 grammi rispetto al modello Pro. Entrambi i display AMOLED raggiungono un picco di luminosità di 3500 nit con contenuti HDR. La frequenza di aggiornamento dello Xiaomi 17T Pro può essere regolata in modo flessibile da 1 a 144 Hertz. Il 17T raggiunge un massimo di 120 Hertz e non scende così tanto.

La variante blu dello Xiaomi 17T Pro.

Questo rende la batteria dello Xiaomi 15T più piccola rispetto alla versione Pro, ma offre comunque una capacità maggiore rispetto al suo predecessore. Le batterie al silicio-carbonio degli smartphone richiedono meno volume per l'immagazzinamento dell'energia rispetto alla serie 15T. Xiaomi parla di una densità energetica di 841 Wh/L. Con 7000 mAh, è la batteria più grande di uno smartphone Xiaomi venduto al di fuori della Cina. Il 17T Pro si ricarica più velocemente via cavo rispetto al modello base, che non supporta la ricarica wireless e ha una batteria più piccola di 500 mAh.

I Dimensity 9500 e 8500 Ultra sono di nuova generazione. Questo è associato a un aumento delle prestazioni e a una maggiore efficienza energetica. La quantità esatta sarà rivelata alla prova.

I bordi della gobba della fotocamera non sono appiattiti come sul predecessore.

C'è solo una modifica alle fotocamere per smartphone, di cui il teleobiettivo del 17T è la più interessante. Con una lunghezza focale di 115 mm (equivalente a KB), è alla pari con la versione Pro. La fotocamera principale del Pro ha un nuovo sensore di immagine, il Light Fusion 950, che deve ancora dimostrare la sua qualità. A parte questo, le fotocamere rimangono identiche:

Foto in movimento con Leica Live Moment e QuickShare invia ad AirDrop

Con la serie 17T, Xiaomi continua la sua collaborazione con Leica. L'ultimo frutto è la ridenominazione di «Live Moment» in «Leica Live Moment», che ora si adattano al look Leica in termini di colore. Il principio rimane invariato: Quando la funzione è attiva, la fotocamera non solo salva una foto quando viene premuto il pulsante di scatto, ma anche un breve filmato di uno o due secondi che la precede.

La modalità stage, invece, è stata modificata in modo da poter essere utilizzata anche come modalità di scatto.

La modalità "stage", invece, è completamente nuova. È stata progettata per catturare le difficili condizioni di luce dei concerti e di altri eventi su un palco in modo più realistico rispetto alla modalità automatica.

La Xiaomi 17T più piccola nella stessa mano.

Con la serie Xiaomi 17T, HyperOS 3, che si basa su Android 16, sarà in grado di visualizzare un numero ancora maggiore di app nel suo «Hyper Island». La funzione, che ricorda in modo sospettoso l'Isola Dinamica dell'iPhone, visualizza le informazioni delle app in un piccolo campo intorno alla fotocamera frontale.

I due smartphone sono anche in grado di offrire un servizio di assistenza tecnica per le applicazioni.

I due smartphone sono anche i primi di Xiaomi a QuickShare potrà connettersi con AirDrop per inviare in modalità wireless immagini e altri file direttamente ai dispositivi iOS. Con QuickShare, questo era possibile in precedenza solo all'interno di Android e i produttori stanno gradualmente attivando la funzione dopo che Google ha dato il via ai suoi smartphone Pixel.

HyperOS 3 include diversi strumenti AI.

Xiaomi offre un supporto software di durata diversa per i nuovi smartphone. Mentre il 17T Pro riceverà aggiornamenti funzionali per cinque anni e aggiornamenti di sicurezza per sei anni, il 17T riceverà solo aggiornamenti funzionali per quattro anni. Riceverà anche gli aggiornamenti di sicurezza per sei anni.

Xiaomi 17T

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Xiaomi 17T Pro

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Immagine di copertina: Jan Johannsen

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