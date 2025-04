Novità e trend 3 4

XCover7 Pro e Tab Active5 Pro: i nuovi smartphone e tablet rugged di Samsung

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 15.4.2025

Samsung aggiorna i suoi robusti dispositivi mobili. Il Galaxy XCover7 Pro e il Tab Active5 Pro non solo sono molto robusti, ma hanno anche batterie sostituibili. La batteria del tablet può essere sostituita durante il funzionamento.

Samsung ha progettato Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro per l'uso esterno. Si sentono a proprio agio nei cantieri, nei servizi di emergenza e svolgono le loro funzioni negli ospedali o come terminale di pagamento in un negozio. Non valgono la pena per l'utente medio. Se non hai bisogno di funzioni speciali, puoi trovare smartphone e tablet con caratteristiche simili a un prezzo inferiore.

Più potenza e un display più grande

Con i due modelli Pro, Samsung aggiunge un modello meglio equipaggiato alla sua attuale offerta di smartphone e tablet rugged. Con XCover7 Pro, Samsung ha aggiunto una seconda fotocamera sul retro rispetto al modello più economico XCover7. Più importante, però, è probabilmente il chipset più potente, che permette di utilizzare lo smartphone con Samsung Dex in modalità desktop.

Il display del Tab Active5 Pro è diventato più grande. Entrambi i dispositivi hanno ricevuto una maggiore potenza.

Fonte: Samsung

Il Galaxy Tab Active5 Pro ha più potenza del Tab Active5 soprattutto grazie a un display più grande di due pollici e a una batteria più capiente. Supporta anche l'NFC sulla parte anteriore, il che significa che può essere utilizzato come terminale di pagamento.

Sostituzione della batteria durante il funzionamento

Le batterie di entrambi i nuovi dispositivi sono sostituibili. La particolarità del Tab Active5 Pro è la funzione How-Swap. Ciò significa che la batteria può essere sostituita durante il funzionamento. Questo è possibile perché nel tablet sono presenti due batterie, una delle quali garantisce l'alimentazione. Tuttavia, il tablet deve essere messo in modalità standby. A differenza di quando si spegne, puoi continuare a lavorare con le applicazioni in esecuzione subito dopo aver sostituito la batteria. Per un'installazione permanente, ad esempio in un veicolo, il tablet può funzionare anche senza batteria. L'alimentazione viene fornita tramite la porta USB-C.

La capacità di memoria dello smartphone e del tablet può essere espansa utilizzando una scheda microSD. Tuttavia, solo il Tab Active5 Pro ha ancora una porta da 3,5 mm. Questa è stata rimossa dal modello XCover7 Pro. Il tablet ha un pulsante programmabile, mentre lo smartphone ne ha due. Questi possono essere utilizzati per lanciare qualsiasi app con la semplice pressione di un tasto.

Protezione da vento, intemperie e altro

Tablet e smartphone sono impermeabili IP68. Alla prova, hanno resistito 30 minuti in 1,5 metri d'acqua senza subire danni. Sono inoltre sopravvissuti a oltre 20 prove secondo lo standard «MIL-STD-810H». Questi includono cadute da un'altezza di 1,5 metri, grandi e improvvise fluttuazioni di temperatura, vibrazioni, pressione atmosferica e resistenza a vari liquidi come i disinfettanti.

L'acqua e altre avversità non devono essere in grado di danneggiare i dispositivi.

Fonte: Samsung

I display sono protetti dai graffi da Gorilla Glass Victus+ e sono progettati per essere utilizzati con i guanti. La luminosità è di 600 nit, mentre il Vision Booster «» ha lo scopo di aumentare la riconoscibilità in condizioni di luce ambientale intensa.

Samsung sta inoltre introducendo nei dispositivi alcuni strumenti di intelligenza artificiale. Questi includono la funzione di ricerca «Circle-to-search», la selezione AI che può essere richiamata dalla barra laterale e la gomma per oggetti durante la modifica delle foto. Samsung intende fornire all'Xcover7 Pro aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza per sette anni. Per il Tab Active5 Pro, la durata è addirittura di otto anni.

Prezzo e disponibilità

Entrambi i dispositivi saranno disponibili dal 28 aprile. Il prezzo di vendita consigliato in Germania è di 609 euro per il Galaxy XCover7 Pro e di 809 euro per il Galaxy Tab Active 5 Pro. Non sono ancora disponibili i prezzi per la Svizzera. Il tablet viene fornito con una cover protettiva e la S Pen.

Immagine di copertina: Samsung

