X non è un gatekeeper: vittoria amara per Musk

La piattaforma di social media X non è un gatekeeper. Non rientra nel Digital Markets Act e quindi non è soggetta al più severo controllo di mercato dell'UE. Tuttavia, il motivo di questa scelta non dovrebbe far piacere solo al proprietario Elon Musk.

Il Digital Markets Act dell'UE ha lo scopo di evitare che aziende tecnologiche particolarmente grandi, i cosiddetti gatekeeper, acquisiscano un eccessivo potere di mercato. Tuttavia, X non è una di queste, anche se il servizio si qualificherebbe come tale in termini economici.

Come la Commissione UE ha annunciato ieri, il servizio di social media non soddisfa tutti i requisiti per essere considerato un gatekeeper. L'indagine è stata avviata dopo che la società ha compiuto molteplici sforzi per evitare di essere inserita nella "lista dei gatekeeper".

Il fatto che X non sia effettivamente un gatekeeper dovrebbe far piacere al proprietario Elon Musk, in quanto evita all'azienda di dover adempiere a determinati obblighi. Tuttavia, il motivo di questa scelta non è felice per X: nel comunicato stampa, l'autorità viene citata come segue:

"Dopo un'attenta considerazione di tutte le argomentazioni, compresi gli articoli delle parti interessate, e dopo aver consultato il Comitato consultivo per i mercati digitali, la Commissione ha concluso che X non si qualifica come gatekeeper in relazione al suo servizio di social networking online".

In breve, secondo l'indagine della Commissione, X non è abbastanza rilevante per quanto riguarda il modo in cui le aziende si relazionano con i propri clienti. Tuttavia, questo avrebbe anche dei vantaggi per X, in quanto garantirebbe più utenti, più interazioni e quindi una maggiore attrattiva per gli inserzionisti (paganti).

X non è fuori pericolo con la legge sui servizi digitali

