Windows rifiuta il riconoscimento facciale al buio

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 17.6.2025

Lo sblocco con il riconoscimento facciale al buio non funziona più su Windows. Microsoft ha disattivato la funzione per motivi di sicurezza. Esiste una soluzione non ufficiale, che però apre un altro problema.

Il riconoscimento facciale di Windows Hello ora funziona solo alla luce. Grazie alla combinazione di una fotocamera a colori e di sensori a infrarossi, prima funzionava perfettamente anche in condizioni di scarsa illuminazione o al buio. Tuttavia, a partire da un aggiornamento pubblicato ad aprile, questa possibilità è venuta meno. Microsoft scrive a questo proposito: «Dopo l'installazione di questo aggiornamento o di un successivo aggiornamento di Windows, il riconoscimento facciale di Windows Hello richiederà alle telecamere a colori di rilevare un volto visibile al momento dell'accesso per aumentare la sicurezza.»

Il motivo della disattivazione è una vulnerabilità di sicurezza scoperta dalla Nanyang Technological University di Singapore, che potrebbe essere sfruttata per lo spoofing di Windows Hello. Microsoft l'ha classificata come importante e l'ha patchata.

Gli utenti trovano una soluzione, ma si crea un nuovo problema

Come riporta Windows Central, alcuni utenti hanno trovato un modo per riattivare il riconoscimento facciale al buio: Se disattivi la webcam in Gestione periferiche di Windows, al buio verrai nuovamente salutato dai sensori IR.

Tuttavia, se non hai ancora trovato un modo per riattivare il riconoscimento facciale al buio, non puoi fare a meno di notare che il riconoscimento facciale non è stato effettuato.

Tuttavia, il fatto che la fotocamera stessa non funzioni più non è ottimale. Non si sa ancora se e come Microsoft riporterà la funzione in futuro.

Immagine di copertina: Martin Jud

