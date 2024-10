Wimbledon sostituisce i guardalinee con i computer

Dal 2025 i guardalinee non saranno più utilizzati a Wimbledon. L'All England Club li sostituirà con il "Live Electronic Calling" per aumentare la precisione delle decisioni.

Wimbledon sta rompendo una tradizione secolare. Per decenni, le caratteristiche chiamate "Out" o "Fault" dei guardalinee sono state parte integrante del torneo di tennis più prestigioso del mondo. Ma quest'epoca sta per finire. A partire dal 2025, i guardalinee tradizionali saranno sostituiti da computer. Lo ha annunciato l'All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) in un annuncio. Il torneo si terrà il prossimo anno dal 30 giugno al 13 luglio

In futuro, il cosiddetto "Live Electronic Calling" (LEC) si assumerà il compito di determinare con precisione se una palla atterra all'interno o all'esterno delle linee. Questa decisione, che per lungo tempo è stata presa da occhi umani, sarà ora automatizzata e affidata al rilevamento digitale.

Da dove viene il "Live Electronic Calling"

?

Nel 2021, gli US Open sono stati il primo torneo del Grande Slam a fare largo uso di questa tecnologia, anche se inizialmente solo sui campi più grandi. Nei due anni successivi, la tecnologia è stata estesa a tutti i campi, tanto che nel 2023 la "Live Electronic Calling" è stata estesa a tutti i campi degli US Open. Wimbledon è ancora una volta un torneo che rispetta le tradizioni di lunga data. È il torneo del Grande Slam più antico del mondo. Fu giocato per la prima volta nel 1877. Una decisione di questo tipo rappresenta una rottura estrema per molti tradizionalisti.

In linea di massima, sempre più tornei del calendario tennistico internazionale utilizzano questa tecnica per evitare decisioni sbagliate. Nei Grandi Slam, solo Wimbledon e gli Open di Francia non hanno ancora osato fare questo passo. Il sistema verrà utilizzato anche a livello ATP in ogni partita a partire dal 2025.

Perché questo passo?

La decisione di introdurre il Live Electronic Line Calling ai campionati è stata presa dopo un lungo periodo di considerazioni e consultazioni. Sally Bolton, Presidente dell'All England Club

Gli organizzatori sperano che questo porti a una maggiore precisione nelle decisioni. Dopotutto, anche i guardalinee più esperti possono a volte sbagliare la valutazione di una palla. La nuova tecnologia mira a ridurre al minimo questi errori umani. Secondo gli organizzatori, è sufficientemente robusta e il prossimo torneo è il momento giusto per fare questo passo. "Per i giocatori, la tecnologia è un'ottima scelta.

"Per i giocatori ci saranno le stesse condizioni in cui hanno giocato in molti altri eventi del tour", ha spiegato Sally Bolton, presidente dell'All England Club. Come torneo, Wimbledon ha la responsabilità di "armonizzare tradizione e innovazione", ha continuato Bolton.

Come vengono comunicate le chiamate di "out" con la tecnologia LEC?

Non appena la palla supera la linea, viene registrata dalle telecamere e l'informazione viene immediatamente trasmessa all'arbitro e al tabellone. Sul tabellone viene visualizzato un grafico che mostra l'esatta traiettoria della palla e se la palla era dentro o fuori la linea. In alcuni casi, l'arbitro può confermare nuovamente la decisione a voce, ma questa dovrebbe essere l'eccezione piuttosto che la regola.

Cosa significa per i giocatori e gli spettatori?

Sulla carta, questo cambiamento dovrebbe portare a una maggiore equità. Le decisioni saranno più obiettive e comprensibili. Inoltre, il tempo tra un incontro e l'altro potrebbe ridursi perché i computer reagiscono più rapidamente. Questo potrebbe portare a partite più veloci. Dovrebbero anche esserci meno motivi di discussione tra giocatori e arbitri.

Cosa ne pensi di questo cambiamento? I vantaggi di una maggiore precisione sono più importanti della tradizione? Non esitare a scrivere la tua opinione nei commenti.